Die besten Restaurants in Kärnten
Pure Lebenslust in jedem Bissen
Die Kärntner Spitzengastronomie kann sich schmecken lassen. Große Meister:innen des kulinarischen Fachs kreieren hier originelle, anspruchsvolle und modern interpretierte Klassiker auf höchstem Niveau. Mediterrane Nuancen werden gerne gesetzt, schließlich ist die Adria nicht fern. Wir präsentieren eine feine Auswahl an vielfach ausgezeichneten Top-Adressen für Feinschmecker:innen.
Nicht weniger als 200 Badeseen hat Kärnten vorzuweisen – neben mächtigen Gebirgslandschaften, wunderbaren Weingärten und pittoresken Ortschaften. Slow Food ist hier genauso zuhause wie das Talent, sich an den schönen Seiten des Lebens zu erfreuen. Zu denen auch die Gaumenfreuden zählen, die an folgenden besonderen Plätzen am Wasser, im Grünen und in der Höhe zu multisensorischen Erlebnissen werden:
Kärntner Klassiker, die mal traditionell, mal moderner daherkommen und neue Kärntner Küche mit Alpen-Adria-Aromen gehen in den Wirtshäusern des südlichsten Bundeslandes eine köstliche Symbiose ein. Vom Kärntner Reindling, einem Gebäck aus Germteig, über frische Fische aus den Seen vor Ort bis zu den berühmten Kärntner Kasnudeln mit dem „gekrendelten” Rand finden sich so einige Schätze auf den Speisekarten der Gasthäuser, die sich teilweise wie Wohnzimmer anfühlen.
Top-Restaurants in Kärnten
Anspruchsvolle Regionalküche mit mediterranen Akzenten serviert Spitzenkoch Fabian Kautz im Restaurant Vogelhaus, die Liebe zum Detail ist in den monatlich wechselnden Menüs spürbar. Für Feinsinnige!
Ähnlich hält es Hubert Wallner, in seinem Restaurant überrascht er mit Heimischem, das er raffiniert mit Mediterranem und Fernöstlichem verbindet.
Eine Top-Adresse für kreative Fischgerichte ist das Fischrestaurant Sicher, Saibling und Forelle kommen aus den eigenen Teichen, die rund 200 Kräuter und so manches Gemüse aus der eigenen Landwirtschaft.
Auch in der Forelle am Weißensee finden sich Fische und Kräuter aus Eigenanbau in den eleganten Gerichten wieder, neben besten Produkten von ausgewählten Partner:innen aus der Umgebung.
Regional, saisonal und frisch ist die durchdachte Küche im Restaurant Lagana – vom Businesslunch bis zum mehrgängigen Dinner.
Spitzenrestaurants in Kärnten
Im Restaurant Lilienberg am wundervollen Weingut wird vom neuen Küchenchef Thomas Guggenberger mit Leidenschaft und handwerklicher Präzision bekocht.
„Alpe-Adria-Naturküche“ tischt das Trippolt zum Bären auf, der Spagat zwischen Regionalem und Mediterranem gelingt Josef Trippolt immer wieder aufs Neue.
Experimentell und hochkreativ geht es im Moritz zu, wenn Roman Pichler sein raffiniertes Slow Food im modernen und luftigen Ambiente des umgebauten Restaurants serviert.
La Terrasse im gediegenen Schloss Seefels ist eine elegante Adresse für modern interpretierte Alpen-Adria-Küche, die Richard Hessl hier seit vielen Jahren bei Wörthersee-Blick kreiert.
Am Weissensee liegt der Neusacherhof, hier kocht der junge Wilde Stefan Glantschnig auf: Erstklassige Wirtshausküche beherrscht er genauso meisterhaft wie Fine-Dining aus Regionalem.
Restaurants mit besonderem Ambiente in Kärnten
Im kleinen, feinen Bärenwirt mitten am Hauptplatz von Hermagor setzen Claudia und Manuel Ressi Gailtaler Produkte in Szene; die Verbindung zwischen Tradition und Moderne gelingt ihnen meisterhaft.
Für Fischgerichte und einen herrlichen Blick auf den Ossiacher See ist die Stiftsschmiede bekannt, hier wird Mediterranes mit Regionalem in elegant-bodenständige Gerichte verwandelt.
Wenn ihr hingegen auf der Terrasse des Restaurants Kronensaal in der Burg Landskron Platz nehmt und dabei die bewährte Haubenküche genießt, könnt ihr die Dächer von Villach und die Bergwelt der Karawanken überblicken.
Puristisches Slow-Food und feine Bistroküche mit mediterranen Akzenten wird im Seespitz im Schlosshotel Velden direkt am Wörthersee kredenzt, der frische Fisch kommt aus dem hauseigenen Schlosssee.
Restaurants mit besonderem Ausblick in Kärnten
Lust auf Gaumenfreuden im Weingarten mit Bergblick? Dann kommt ins Restaurant Leiten in Klagenfurt, wo nur Regionales und Saisonales von den eigenen Gärten auf die Tische kommt.
Wer lieber ans Wasser will, kann auf der Veranda des Hotel-Restaurants Seefischer am Millstätter See einkehren, zu essen gibt’s Österreichisch-Mediterranes mit einer Prise Welt.Am selben See liegt Das Moerisch, im Teichpavillon und auf der Veranda genießt ihr regionale Alpen-Adria-Küche mit viel frischem Fisch.
Das Strandhotel am Weissensee ist das erste vegetarische Hotel Österreichs, beim Blick auf das klare Wasser wird zumeist Regionales in Bio-Qualität und viel Veganes serviert.
Auch direkt am Wasser, nämlich am Wörthersee, befindet sich Werzer’s Badehaus. Die Küche ist bekannt für Fischgerichte und schafft den Spagat zwischen Gestern und Heute; besonders schön sind die Sonnenuntergänge am See.
Gasthäuser in Kärnten
Klein, aber sehr fein geht es in der Gourmetstube des Landhotels Lindenhof zu: Auf nur fünf Tischen werdet ihr mit modern interpretierten Klassikern überrascht; die Ingredienzien dafür kommen aus nächster Nähe.
„Alte Teller, junge Küche, lokale Produkte und viele gute Weine“ ist das Motto der Bär & Schaft Wirtschaft in Völkermarkt – ein Haus mit langer Geschichte.
Der Gasthof Alte Point in Arriach im Herzen von Kärnten ist eine beliebte Adresse für gehobene Regionalküche, die sich mal deftiger, mal leichter, aber immer überzeugend präsentiert.
In lässigem Ambiente bringt Frierss Feines Haus in Villach neben Kärntner Spezialitäten auch raffinierte Alpen-Asia-Fusionsküche auf die Teller.
Gutbürgerliche Klassiker mit modernen Einflüssen bekommt ihr im Gasthof Kropf in Griffen. Wer neugierig ist auf ein spannendes Gourmetmenü aus dem Besten der Region, sollte für Freitagabend reservieren!
Wirtshäuser in Kärnten
Die Loystubn im Hotel Pulverer in Bad Kleinkirchheim hat nicht nur eine 400jährige Geschichte, sondern auch eine beeindruckende Küche, die viele Produkte aus der eigenen Landwirtschaft veredelt.
Auf Kräuter, Blüten und Gewürze setzt das Wirtshaus Kunsthandwerk in Liebenfels, es befindet sich in einem charmanten Forsthaus und bringt neben Kärntner Klassikern auch Gerichte aus dem Wok auf den Tisch.
Das knusprige Backhendl ist das Markengericht im Landgasthof Neugebauer in Lölling, Modernes fehlt ebenso wenig – wie das „Kärntner Sushi“ aus heimischer Forelle.
Im urig-gemütlichen Gasthof Sandwirt in Maria Saal bei Klagenfurt gibt es Regionales mit mediterranen Akzenten und wiederbelebte, fast vergessene Gerichte; der Gastgarten ist wunderbar.
Auch im Brunnwirt Kassl in Guttaring könnt ihr schön im Freien sitzen – und euch die gehobene und gutbürgerliche Küche auf der Zunge zergehen lassen.