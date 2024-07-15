Es gibt so einige bodenständige Gasthäuser, Lokale mit besonderer Aussicht und Top-Restaurants in Oberösterreich, die entdeckt werden wollen. Ganz große Klasse!

Die Crème de la Crème der oberösterreichischen Gastronomie kann sich sehen lassen

Eine beachtliche Anzahl an Top-Restaurants mit Hauben und Sternen ist hier zuhause. Die Küche ist hochkreativ bis bodenständig und darauf bedacht, das Beste aus der Region, die landschaftlich zu den schönsten des Landes zählt, auf meisterhafte Art und Weise zu veredeln. Da geht euch das Herz auf, versprochen.

Attersee, Traunsee, Hallstätter See

Das sind nur drei der über 70 Seen im Salzkammergut, an denen sich auch eine lebendige Gastronomie befindet, die nicht nur frischen Fisch veredelt. Die Ausblicke auf Wasser und Berge sind unbeschreiblich! Aber auch versteckt in der Natur und in lauschigen Innenhöfen finden sich ganz exquisite kulinarische Kleinode, die ihr Handwerk verstehen und zu überraschen wissen.

„Hock di her!“ Das ist oft die freundliche Aufforderung, mit der die oberösterreichischen Wirt:innen ihre Gäste empfangen. Gesellig geht es zu in den Gasthäusern, die Lebenslust des Bundeslandes ist hier besonders spürbar. Zu essen gibt es feinste Hausmannskost mit Tradition, wobei Neues nicht fehlt. Schließlich spiegelt das Wirtshaus auch immer die Gegenwart wider. Lasst es euch schmecken!