Sommerabend, Citylights, Lieblingsmenschen: Über den Dächern der Städte entstehen Momente, die bleiben – zwischen kühlen Drinks und unvergesslichen Sonnenuntergängen.

Elegant, lässig oder einfach himmlisch: Rooftop-Bars in Österreich sind der Inbegriff urbaner Sommerleichtigkeit. Wer hier den Abend beginnt, spürt das besondere Gefühl, über der Stadt zu schweben – weit weg vom Alltag, ganz nah bei Freund:innen, Bekannten oder Partner:innen.

Ein Drink auf der Dachterrasse, Musik in der Luft, der Blick über Dächer und Berge – genau diese Augenblicke machen Rooftop-Bars mit Ausblick so außergewöhnlich. Hier verändert sich die Perspektive: Die tagsüber erkundete Stadt zeigt von oben ein neues Gesicht, wirkt luftiger, lichter, überraschender. Zwischen Citylights und goldenen Sonnenuntergängen entsteht ein Gefühl, das sich nicht festhalten lässt, aber lange nachwirkt.

Von Wien bis Innsbruck, von Salzburg bis Graz: Panorama-Bars, Sky-Bars und elegante Dachterrassen geben dem Sommer in der Stadt ein eigenes Gesicht – leicht, lebendig und voller Sinneseindrücke. Jede Rooftop-Bar erzählt ihre ganz eigene Geschichte.

Und wer einmal hier oben war, trägt diesen Moment in sich – als Teil des Lebensgefühls. Won't get it out of your head.