Die schönsten Weinwanderungen in Österreich

Immer den Reben nach – in den burgenländischen Weinbergen, entlang der Donau, durch Niederösterreichs Kellergassen, über die steirischen Hügel oder rund um Wien.

Eine Wanderung durch sonnenverwöhnte Weingärten, der Duft reifer Trauben in der Luft und das Ziel stets vor Augen: ein Glas feiner Wein, begleitet von einer Brettljause mit regionalen Spezialitäten. In Österreich lassen sich Wandern und Kulinarik wunderbar verbinden – auf gemütlichen Routen durch berühmte Weinbaugebiete, mit Einkehr bei Winzer:innen, die ihre besten Tropfen in ihren Heurigen und Buschenschänken ausschenken.

Burgenland

Vom Neusiedler See bis ins Blaufränkischland und den Kellergassen im Süden – hier spielt der Wein die Hauptrolle.

Weinwanderungen im Burgenland

Weinbaugebiet Burgenland: Kraftvolle Weine aus dem Land der Sonne

Weinwandern im Burgenland

Mittelburgenland-Rosalia

Dem aromatischen Blaufränkisch auf der Spur: Schautafeln zum Thema Wein informieren Weinliebhaber:innen entlang der knapp einstündigen Weinwandertour.

Blaufränkischweg Horitschon

Südburgenland

Um einen der schönsten Weinberge des Burgenlandes wandern, durch Wälder, vorbei an Lichtungen und lieblichen Kellerstöckln.

Rundweg Csaterberg

Neusiedler See

Wer lange gerade Strecken schätzt und Vögel und Salzlacken im Nationalpark Seewinkel entdecken möchte, wird von der Wanderung begeistert sein.

Von Illmitz nach Podersdorf

Niederösterreich

Acht Weinregionen wollen zu Fuß entdeckt und die veredelten Früchte der Reben verkostet werden – bei den Heurigen entlang der Wandertouren.

Weinwanderungen in Niederösterreich

Weinbaugebiet Niederösterreich: Das große Weinland an der Donau

Weinwanderwege in Niederösterreich

Weinviertel

Die zweistündige Wanderung führt durch die Weinberge und Kellergassen. Feine Weine und der Blick auf die Burg Falkenstein runden das Erlebnis ab.

Wanderung Kleiner Falkenflug

Wachau

In Etappen entlang der Donau durch eine Welterberegion wandern: ein einmaliges Erlebnis! Immer als Begleitung: Weine von Welt!

Welterbesteig

Waldviertel

In der größten Weinstadt Österreichs dreht sich alles um die Traube: durch die reizende Weinlandschaft wandern, Langenloiser Weinlagen und Spitzenweine kennenlernen.

Weinweg Langenlois

Steiermark

Typisch für die Steiermark: Hier geht es über sanfte und steile Weinberge, deren Anstiege mit grandiosen Ausblicken und vielleicht einem Glas Südsteirischen Wein belohnt werden.

Weinwanderungen in der Steiermark

Weinbaugebiet Steiermark: Ein großes Terroir für Sauvignon Blanc & Co

Weinwandern in der Steiermark

Südsteiermark

Es klappert, sieht aus wie ein Windrad und hält Vögel von den Trauben fern: der Klapotetz. Die Themenwanderung vereint Kultur mit (Wein-)Genuss.

Klapotetzwanderweg

Schilcherland

Mit jedem Schritt dem Weinerlebnis näher. In der Südsteiermark verwöhnen leidenschaftliche Winzer:innen mit ihren (Schilcher-)Weinen und steirischen Köstlichkeiten.

Genusswandern

Thermen- und Vulkanland

Durch Weingärten wandern, den Weitblick dank einer Aussichtswarte genießen und einkehren in die Top-Buschenschänken der Region.

Wein- und Turmweg

Wien

Weinberge in der City? Zahlreiche Heurige mit atemberaubender Aussicht warten auf die vinophilen Wander:innen.

Weinwanderungen in Wien

Weinbaugebiet Wien: Alte Heurigentradtion – neue Weinkultur

Weinwandern in Wien

Stammersdorf

uDurch einen beeindruckenden Hohlweg mit hohen Lösswänden geht es hinauf zur Oberen Jungenberggasse – mit Blick auf Wiener Skyline und Grüner Veltliner-Reben.

Von Stammersdorf bis Strebersdorf

Grinzing

Wenn ihr den Nussberg erreicht, liegt euch die Wiener Skyline zu Füßen – mit dem Donauturm links und dem Millennium Tower rechts der Donau.

Von Grinzing nach Nussdorf

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich