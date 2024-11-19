Die schönsten Weinwanderungen in Österreich

Immer den Reben nach – in den burgenländischen Weinbergen, entlang der Donau, durch Niederösterreichs Kellergassen, über die steirischen Hügel oder rund um Wien.

Eine Wanderung durch sonnenverwöhnte Weingärten, der Duft reifer Trauben in der Luft und das Ziel stets vor Augen: ein Glas feiner Wein, begleitet von einer Brettljause mit regionalen Spezialitäten. In Österreich lassen sich Wandern und Kulinarik wunderbar verbinden – auf gemütlichen Routen durch berühmte Weinbaugebiete, mit Einkehr bei Winzer:innen, die ihre besten Tropfen in ihren Heurigen und Buschenschänken ausschenken.