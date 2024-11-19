Die schönsten Weinwanderungen in Österreich
Eine Wanderung durch sonnenverwöhnte Weingärten, der Duft reifer Trauben in der Luft und das Ziel stets vor Augen: ein Glas feiner Wein, begleitet von einer Brettljause mit regionalen Spezialitäten. In Österreich lassen sich Wandern und Kulinarik wunderbar verbinden – auf gemütlichen Routen durch berühmte Weinbaugebiete, mit Einkehr bei Winzer:innen, die ihre besten Tropfen in ihren Heurigen und Buschenschänken ausschenken.
Burgenland
Vom Neusiedler See bis ins Blaufränkischland und den Kellergassen im Süden – hier spielt der Wein die Hauptrolle.
Weinbaugebiet Burgenland: Kraftvolle Weine aus dem Land der Sonne
Weinwandern im Burgenland
Mittelburgenland-Rosalia
Dem aromatischen Blaufränkisch auf der Spur: Schautafeln zum Thema Wein informieren Weinliebhaber:innen entlang der knapp einstündigen Weinwandertour.
Südburgenland
Um einen der schönsten Weinberge des Burgenlandes wandern, durch Wälder, vorbei an Lichtungen und lieblichen Kellerstöckln.
Niederösterreich
Acht Weinregionen wollen zu Fuß entdeckt und die veredelten Früchte der Reben verkostet werden – bei den Heurigen entlang der Wandertouren.
Weinbaugebiet Niederösterreich: Das große Weinland an der Donau
Weinwanderwege in Niederösterreich
Weinviertel
Die zweistündige Wanderung führt durch die Weinberge und Kellergassen. Feine Weine und der Blick auf die Burg Falkenstein runden das Erlebnis ab.
Wachau
In Etappen entlang der Donau durch eine Welterberegion wandern: ein einmaliges Erlebnis! Immer als Begleitung: Weine von Welt!
Steiermark
Typisch für die Steiermark: Hier geht es über sanfte und steile Weinberge, deren Anstiege mit grandiosen Ausblicken und vielleicht einem Glas Südsteirischen Wein belohnt werden.
Weinbaugebiet Steiermark: Ein großes Terroir für Sauvignon Blanc & Co
Weinwandern in der Steiermark
Südsteiermark
Es klappert, sieht aus wie ein Windrad und hält Vögel von den Trauben fern: der Klapotetz. Die Themenwanderung vereint Kultur mit (Wein-)Genuss.
Schilcherland
Mit jedem Schritt dem Weinerlebnis näher. In der Südsteiermark verwöhnen leidenschaftliche Winzer:innen mit ihren (Schilcher-)Weinen und steirischen Köstlichkeiten.
Wien
Weinberge in der City? Zahlreiche Heurige mit atemberaubender Aussicht warten auf die vinophilen Wander:innen.
Weinbaugebiet Wien: Alte Heurigentradtion – neue Weinkultur
Weinwandern in Wien
Stammersdorf
uDurch einen beeindruckenden Hohlweg mit hohen Lösswänden geht es hinauf zur Oberen Jungenberggasse – mit Blick auf Wiener Skyline und Grüner Veltliner-Reben.