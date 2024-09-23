Verarbeitete Datenkategorien

Zu Gästen und Österreich-Interessenten verarbeiten wir Personenstammdaten wie Name, Sprache, sofern angegeben auch Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Tel.-Nr. und besondere Interessen. Zusätzlich speichern wir die Herkunft des Kontakts, die Anfrageart, Vermerke zur Anmeldung oder Einwilligung, übermittele Informationen und Werbemaßnahmen sowie Angaben zu bisherigen Aktivitäten und Kontakten.

Von Teilnehmern an Gewinnspielen und Preisausschreiben verarbeiten wir Daten, die zur Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind, sowie Daten, die sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Im Regelfall sind das Namen und elektronische Kontaktdaten, Beiträge und Bewertungsergebnisse, gegebenenfalls auch Fotos und Angaben zu Interessen.

Im Rahmen unserer Tourismusforschung verarbeiten wir vorwiegend statistische Daten, z.B. zu Nächtigungszahlen oder zur Kundenzufriedenheit. Wenn Befragungen durchgeführt werden, speichern wir die Antworten ausschließlich in anonymer Form, sodass sie nicht auf die Umfrageteilnehmer rückführbar sind.

Zu Abonnenten unserer Studien und Publikationen auf dem Gebiet der Tourismusforschung verarbeiten wir Namen, Adressen und elektronische Kontaktdaten, Name, Adresse und Typ der zugehörigen Firma sowie Namen und Kontaktdaten der weiteren Nutzungsberechtigten. Wenn Studien über das Internet heruntergeladen werden, verarbeiten wir den Zeitpunkt und die Netzwerkadresse des Downloads, um Verstöße gegen unsere Nutzungsbedingungen zu erkennen.

Zu österreichischen und internationalen Touristik-Partnern verarbeiten wir neben Namen, Adressen und elektronischen Kontaktdaten gegebenenfalls Angaben zu Kontaktpersonen und deren Zuständigkeit. Wir speichern die bisherigen Anfragen und Aktivitäten, Angebote und Abschlüsse, Einladungen und ähnliche Daten, die im Rahmen der Geschäfts- und Werbetätigkeit anfallen. Abhängig vom jeweiligen Auftrag werden zusätzlich Daten gespeichert, die für den jeweiligen Zweck erforderlich sind, z.B. Firmenprofile und Angaben zu Ausstellungsständen im Rahmen unserer Tourismus-Veranstaltungen.

Grundsätzlich verarbeiten wir nur Daten, die für den jeweiligen Verarbeitungszweck unbedingt erforderlich sind oder die uns freiwillig zur Verfügung gestellt wurden. Es werden keine Verarbeitungen zur automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling im Sinne von Art. 22 DSGVO betrieben.