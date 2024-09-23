Informationspflicht der Österreich Werbung
Information gem. Art. 13/14 DSGVO
Name und Kontaktdaten
Für die Datenverarbeitung verantwortlich:
Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
E-Mail: datenschutz@austria.info
Wir verarbeiten
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO die personenbezogenen Daten von Gästen und Interessenten an Urlauben in Österreich aufgrund der Einwilligung, die sie z.B. bei der Beteiligung an Gästebefragungen und Tourismusforschungsprojekten oder der Anforderung unserer Newsletter erteilt haben.
Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Beispielsweise können Sie die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Marketing- und Werbezwecke widerrufen, wenn Sie mit der Verarbeitung nicht mehr einverstanden sind. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgten Verarbeitung wird davon nicht berührt.
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DSGVO die personenbezogenen Daten von Abonnenten unserer Publikationen zur Tourismusforschung sowie von Teilnehmern an Branchenveranstaltungen, Tourismus-Messen, Online-Schulungen und Gewinnspielen, um unsere vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen und unsere berechtigten Interessen zu wahren.
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a und f DSGVO die personenbezogenen Daten der Benutzer unserer Websites, Social-Media-Kanäle und sonstiger Internet-Angebote zum Zweck der Optimierung und Abstimmung unserer Inhalte, dem Ansprechen unserer Besucher mit gezielten Werbeangeboten sowie der Aufklärung von Störungen und Sicherheitsvorfällen. Dies erfolgt im Rahmen der von den Benutzern erteilten Einwilligung sowie aufgrund der berechtigten Interessen, die uns als Betreiber der Angebote und aufgrund unserer Rolle als nationaler österreichischer Tourismusorganisation zukommen.
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a, b und f DSGVO personenbezogene Daten von österreichischen und internationalen Fremdenverkehrsunternehmen und Touristik-Partnern aufgrund ihrer Einwilligung zum Erhalt von Informationsmaterial, zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen sowie aufgrund der berechtigten Interessen, die uns aufgrund unserer Rolle als nationaler österreichischer Tourismusorganisation zukommen.
Sofern wir personenbezogene Daten zur Wahrung berechtigter Interessen verarbeiten, geschieht dies auf der Grundlage einer Interessenabwägung gegenüber den Rechten und Interessen der betroffenen Personen zu den folgenden Zwecken:
Bewerbung und Vermarktung österreichischer Touristik-Angebote im Rahmen unserer Aufgaben als nationale österreichische Tourismusorganisation
Abwehr von Vermögens- oder Rufschäden, Eigentumsschutz
Wahrung unserer rechtlichen Interessen und Verteidigung von Rechtsansprüchen
Betrugsprävention, Aufklärung von Störungen und Sicherheitsvorfällen
Zu Gästen und Österreich-Interessenten verarbeiten wir Personenstammdaten wie Name, Sprache, sofern angegeben auch Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Tel.-Nr. und besondere Interessen. Zusätzlich speichern wir die Herkunft des Kontakts, die Anfrageart, Vermerke zur Anmeldung oder Einwilligung, übermittele Informationen und Werbemaßnahmen sowie Angaben zu bisherigen Aktivitäten und Kontakten.
Von Teilnehmern an Gewinnspielen und Preisausschreiben verarbeiten wir Daten, die zur Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind, sowie Daten, die sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Im Regelfall sind das Namen und elektronische Kontaktdaten, Beiträge und Bewertungsergebnisse, gegebenenfalls auch Fotos und Angaben zu Interessen.
Im Rahmen unserer Tourismusforschung verarbeiten wir vorwiegend statistische Daten, z.B. zu Nächtigungszahlen oder zur Kundenzufriedenheit. Wenn Befragungen durchgeführt werden, speichern wir die Antworten ausschließlich in anonymer Form, sodass sie nicht auf die Umfrageteilnehmer rückführbar sind.
Zu Abonnenten unserer Studien und Publikationen auf dem Gebiet der Tourismusforschung verarbeiten wir Namen, Adressen und elektronische Kontaktdaten, Name, Adresse und Typ der zugehörigen Firma sowie Namen und Kontaktdaten der weiteren Nutzungsberechtigten. Wenn Studien über das Internet heruntergeladen werden, verarbeiten wir den Zeitpunkt und die Netzwerkadresse des Downloads, um Verstöße gegen unsere Nutzungsbedingungen zu erkennen.
Zu österreichischen und internationalen Touristik-Partnern verarbeiten wir neben Namen, Adressen und elektronischen Kontaktdaten gegebenenfalls Angaben zu Kontaktpersonen und deren Zuständigkeit. Wir speichern die bisherigen Anfragen und Aktivitäten, Angebote und Abschlüsse, Einladungen und ähnliche Daten, die im Rahmen der Geschäfts- und Werbetätigkeit anfallen. Abhängig vom jeweiligen Auftrag werden zusätzlich Daten gespeichert, die für den jeweiligen Zweck erforderlich sind, z.B. Firmenprofile und Angaben zu Ausstellungsständen im Rahmen unserer Tourismus-Veranstaltungen.
Grundsätzlich verarbeiten wir nur Daten, die für den jeweiligen Verarbeitungszweck unbedingt erforderlich sind oder die uns freiwillig zur Verfügung gestellt wurden. Es werden keine Verarbeitungen zur automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling im Sinne von Art. 22 DSGVO betrieben.
Wir geben personenbezogene Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter, es sein denn, dies ist im Rahmen der jeweiligen Verarbeitung unbedingt erforderlich oder wird von den betroffenen Personen ausdrücklich gewünscht.
Sofern eine gesetzliche Verpflichtung vorliegt, werden personenbezogene Daten an öffentliche Stellen und Institutionen wie z.B. Landes- oder Finanzbehörden übermittelt. Zur Verteidigung unserer rechtlichen oder wirtschaftlichen Ansprüche werden personenbezogene Daten gegebenenfalls an Rechtsvertreter und Gerichte weitergegeben.
Wenn wir Auftragsverarbeiter beauftragen, für uns Verarbeitungen durchzuführen, sind diese über vertragliche Vereinbarungen an die Einhaltung unserer Weisungen gebunden. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte veräußert oder anderweitig vermarktet.
Daten, die auf der Grundlage einer Einwilligung verarbeitet werden, werden im Regelfall bis zum Widerruf der Einwilligung gespeichert.
Bei Daten, die im Rahmen von Vertragsverhältnissen verarbeitet werden, bemisst sich die Speicherdauer an den gesetzlichen Vorschriften zur Dokumentations- und Nachweispflicht. Im Regelfall beträgt sie sieben Jahre. In Ausnahmefällen, insbesondere bei bestimmten Vertragsgegenständen, kann es auch zu einer längeren Speicherdauer kommen.
Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen werden so lange gespeichert, wie das für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Die Speicherdauer orientiert sich vorwiegend an gesetzlichen Verjährungsfristen und beträgt im Regelfall drei Jahre.
Daten zu österreichischen Fremdenverkehrsunternehmen und Touristik-Partnern, die zur Erfüllung unserer Aufgabe als österreichische Tourismusorganisation verarbeitet werden, werden im Regelfall drei Jahre nach Ende der Geschäftstätigkeit des Partners gelöscht.
Sie haben das Recht,
gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO die Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 20 DSGVO die Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, an Sie oder einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen;
Ihre zuvor erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Bitte benutzen Sie zu diesem Zweck die dazu vorgesehenen technischen Möglichkeiten oder wenden Sie sich an die oben angegebenen Kontaktadressen.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, eine Beschwerde an eine Datenschutzbehörde zu richten. In Österreich zuständig ist die Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien.
Stand: September 2024