Salzbergwerke in Österreich

Seit 7.000 Jahren wird im Salzkammergut Salz abgebaut. Heute könnt ihr die Salzwelten erkunden und alles über die Geschichte des weißen Goldes erfahren.

Die Salzwelten in Österreich: Vom Salz im Berg

Schritt für Schritt geht es hinein in den Berg. Eng ist es hier, von der erdig riechenden kühlen Luft legt sich ein feuchter Film auf die Haut. Die Wände und der Boden des Bergwerks fühlen sich rau und kristallin an, die winzigen Salzkörner unter den Fingerspitzen lassen sich fast spüren. Der lange Weg tief in den Stollen scheint nie enden zu wollen, bis sich plötzlich ein großer Hohlraum auftut. Hier ist das weiße Gold im Berg eingebettet. Doch wer hätte es gedacht: Im Schein der Lampen glitzern und schimmern die Wände in Orange- und Rottönen!

Und das bleibt nicht die einzige Überraschung: Wer vermutet hier – unter Tage – schon einen unterirdischen Gebetsraum oder eine Ausstellung zur NS-Raubkunst? Bergmannsrutschen? Oder gar eine schwimmende Theaterbühne mit Lichtshow? Tatsächlich ist der Besuch eines Salzbergwerks ein echtes Erlebnis und hinterlässt das Gefühl, in eine ganz besondere und mystische Welt einzutauchen.