Auf Berghütten direkt an der Piste erstklassig essen und trinken? Bei herzlichen Gastgeber:innen und mit Ausblick auf schneebedeckte Berge?

Österreichs Skihütten mit ihren Holzterrassen und Hüttengerichten sind legendär. Groß ist daher die Vorfreude auf den gemeinsamen „Einkehrschwung“ nach einem erlebnisreichen Skitag in den Bergen: Skier oder Snowboards abschnallen, in der urigen Stube oder am Holztisch auf der Sonnenterrasse Platz nehmen. Käsespätzle, reichlich gewürzt mit Bergkäse, oder einen flaumigen Germknödel bestellen. Oder lieber eine Brettljause? Hübsch angerichtet auf einem Holzbrett mit Hauswürstel, Speck, Bauernbutter und selbstgemachtem Holzofenbrot. Und als Zugabe die Aussicht auf die imposanten Berge im Abendlicht.

Jeder Almhütte ihre Architektur: Aus Alt mach Neu – oder ganz anders? Die Gastgeber:innen in den Skigebieten streben danach, ihre urigen Hütten in zeitgemäßem Stil zu gestalten. Es wird renoviert, umgebaut oder ein Glaskubus bei der Bergstation aufgestellt.