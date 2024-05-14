Zwei Personen in Skijacken mit Getränken auf einer Sonnenterrasse, schneebedeckter Berggipfel im Hintergrund.
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Österreichs Skihütten 2.0
Genusstipps für den Berg

Auf Berghütten direkt an der Piste erstklassig essen und trinken? Bei herzlichen Gastgeber:innen und mit Ausblick auf schneebedeckte Berge?

Österreichs Skihütten mit ihren Holzterrassen und Hüttengerichten sind legendär. Groß ist daher die Vorfreude auf den gemeinsamen „Einkehrschwung“ nach einem erlebnisreichen Skitag in den Bergen: Skier oder Snowboards abschnallen, in der urigen Stube oder am Holztisch auf der Sonnenterrasse Platz nehmen. Käsespätzle, reichlich gewürzt mit Bergkäse, oder einen flaumigen Germknödel bestellen. Oder lieber eine Brettljause? Hübsch angerichtet auf einem Holzbrett mit Hauswürstel, Speck, Bauernbutter und selbstgemachtem Holzofenbrot. Und als Zugabe die Aussicht auf die imposanten Berge im Abendlicht.

Jeder Almhütte ihre Architektur: Aus Alt mach Neu – oder ganz anders? Die Gastgeber:innen in den Skigebieten streben danach, ihre urigen Hütten in zeitgemäßem Stil zu gestalten. Es wird renoviert, umgebaut oder ein Glaskubus bei der Bergstation aufgestellt.  

Genuss-Skihütten in Österreichs Skigebieten

Alpbachtal Wildschönau

Hochzillertal

Arlberg

Vorarlberg

SalzburgerLand

Schladming-Dachstein

Nassfeld

Coole Skihütten in Tirol

Kristallhütte

Ein Tiroler Gröstl essen mit Blick auf das gesamte Zillertal. In der Kristallhütte in Ramsau im Skigebiet Hochzillertal trifft gemütliche Berghütte auf edles Luxushotel.

Kristallhütte

Schneekarhütte

Familie Bair kocht in Hippach im Zillertal kreative Gerichte mit biologischen Lebensmitteln vom eigenen Bauernhof. Und das in 2.230 Meter Höhe.

Schneekarhütte

Wedelhütte

Ihr müsst nicht vorher kurze Schwünge (= wedeln) beim Skifahren trainieren, um in die Wedelhütte in Kaltenbach im Hochzillertal einzukehren.

Wedelhütte

ice Q

In der Glasfassade des ice Q in Sölden spiegeln sich die Ötztaler Alpen. Die Speisen im Restaurant, die Weine und Tapas in der Lounge sind Teil des Gesamtkunstwerks.

Restaurant ice Q

Hospiz Alm

Seit über 30 Jahren steht in St. Christoph am Arlberg eine Almhütte. In eleganten Bauernstuben wird Gourmetküche, gewürzt mit alpiner Gastlichkeit, serviert.

Hospiz Alm Restaurant

Moderne Skihütten in Vorarlberg

Frööd

Das Restaurant Frööd an der Bergstation der Panoramabahn in Bürserberg erstaunt mit moderner Holzarchitektur und dem Ausblick auf die Bergwelt des Brandnertals.

Restaurant Frööd

Der Wolf

Alpine Architektur aus Fichtenholz, Speisen von Riebel bis Curry und ein Bergpanorama im Großformat. All das erlebt ihr in der Skihütte „Der Wolf“ in Lech am Arlberg.

Der Wolf

Goona

Bei der Bergstation der Palüdbahn in Brand überrascht das Goona mit einem Chill-out-Bereich, moderner Küche und Happy Hour an der Schneebar.

Restaurant Goona

Stylische Skihütten im SalzburgerLand

Die Deantnerin

In der Skiregion Hochkönig in Dienten steht die moderne Almhütte für gutes Essen. Euch erwartet ein gemütliches und urbanes Ambiente in der Stube und in der Lounge.

Die Deantnerin

Wieseralm

Die Almhütte des Hotels Wiesergut serviert im Skigebiet Saalbach Hinterglemm am Reiterkogel Gourmet-Küche mit Qualitätsprodukten aus der eigenen Landwirtschaft.

Wieseralm

Hendl Fischerei

Der Mountain Club des Hotels Mama Thresl serviert im Skigebiet Leogang an der Bergstation Asitzbahn in lockerer Atmosphäre coole Drinks, Grillhuhn und Heumilch-Softeis.

Hendl Fischerei

tom Almhütte

Eine Hütte namens tom aus Holz und Glas mit modernem Hüttenflair erstaunt Skifahrer:innen in Maria Alm in der Skiregion Hochkönig.

tom Almhütte

Food Hall Lumberjack

Bio am Shuttelberg in Flachauwinkl-Kleinarl: Mit Blick über das Kleinarltal sitzen Skifahrer:innen auf großen Tischen und Sofas.

Food Hall Lumberjack

Wir sind bio. Rund um die Food Hall bauen wir selbst Kräuter, Salate und Tomaten in Hochbeeten und Glashäusern an. Wir haben ein Bienenhaus aufgestellt und Streuobstwiesen angelegt.

Maria Schmid-HarmlEigentümerin der Lumberjack Food Hall

Genuss-Skihütten in der Steiermark

Gumpen BAR

Drinks und steirische Snacks: Eine kleine Skihütte 2.0 aus Holz mit Glasfront, Sonnenterrasse und Bergpanorama in der Skiregion Schladming-Dachstein in Haus im Ennstal.

Gumpen BAR

Krummholzhütte

Beim Blick, der sich von der Skihütte aus in Haus im Ennstal auf den Dachstein eröffnet, kann einem vor Staunen schon mal der Mund offen stehen bleiben.

Krummholzhütte

Eagle

In St. Georgen am Kreischberg thront das architektonische Highlight „Eagle“, ein Restaurant mit Bar und „Drive-in“ für besonders hungrige Skifahrer:innen.

Restaurant Eagle

Weitmoosalm

In Schladming an der Bergstation der Weitmooslifte einkehren und herzhafte Hüttengerichte auf der Sonnenterrasse oder im Wintergarten mit Bergblick genießen.

Weitmossalm
Skigebiet Schladming-Dachstein

Almkulinarik vom Haubenkoch

Haubenkoch Richard Rauch bringt die Almküche auf ein neues Niveau. Die Almkulinarik in der Region Schladming-Dachstein vereint das Beste aus zwei Welten – Ursprünglichkeit und kreative Raffinesse.

Im Sommer wie im Winter entstehen auf den Almen der Region Gerichte, die Tradition spürbar machen und zugleich überraschen. Federführend dabei: Haubenkoch Richard Rauch, der gemeinsam mit Köch:innen aus der Region zeigt, wie zeitgemäße alpine Küche schmecken kann.

Ob Hendlhaxerl in Zirben-Buttermilch, geschmorte Rindsbackerl oder Crème brûlée mit Wiesenkräutern – hier trifft Bodenständigkeit auf feine Veredelung. Alles wird regional gedacht, zeitgemäß interpretiert – mit dem Anspruch, Genuss und Herkunft in Einklang zu bringen.

Almkulinarik by Richard Rauch

Gemütliche Skihütten in Kärnten

AlmZeit-Hütte

Im Skigebiet Turracher Höhe in den Nockbergen verwöhnt die Almzeit-Hütte ihre Gäste mit köstlichen Gerichten, die im „Reindl“ (in der Pfanne) serviert werden.

AlmZeit-Hütte

eve alps-Hütte

Die Panoramahütte in Bad Kleinkirchheim verwöhnt mit „homemade Drinks“ mit klingenden Namen wie „Eis-Carver 3.0“ sowie mit Spezialitäten aus Kärnten.

eve alps

Garnitzenalm

An einem der schönsten Plätze der Skiregion Nassfeld-Pressegger See ein Gailtaler Speckbrot, eine Hüttensuppe oder Kärntner Spinatnudeln essen.

Garnitzenalm

Typische Hüttengerichte mit Rezepten

Kaiserschmarren

Käsespätzle

Kaspressknödel

Germknödel

Klimaschutz-Info

Nachhaltiger Winterurlaub

Winter und Skiurlaub in Österreichs Alpen ist legendär. Damit das so bleibt, ändert sich gerade vieles:

  • Die Skiregion „Klimaberg“ Katschberg liegt mitten im „UNESCO-Biosphärenpark Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge“ und ist mit dem österreichischen Umweltzeichen und dem deutschen „Green Tourism Award“ ausgezeichnet.

  • Im Skigebiet Zell am See fahren Seilbahnen mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien.

  • Im Skigebiet Kaprun schützt Snowfarming den Gletscher. Der Schnee für den nächsten Winter wird aufbewahrt und die Eisfläche an der Gletscherzunge abgedeckt.

  • Die Skiregion Schladming-Dachstein setzt auf eine klimafreundliche Anreise mit dem Zug sowie auf Skibusse und E-Tankstellen vor Ort.

  • In der Skiregion Wilder Kaiser wird jeder Gast, der mit der Bahn anreist, belohnt: Die Vorteile auf einen Blick

  • In den Skigebieten Silvretta Montafon, Golm und Brandnertal buchen Ski-Gäste online ein Green Ticket.

FAQs

Österreichs Skihütten mit ihren Holzterrassen und Hüttengerichten sind legendär – Bergpanorama inklusive. Hier sind unsere Empfehlungen:

Schneekarhütte in Tirol in Hippach im Zillertal

Ice Q in Tirol in den Ötztaler Alpen in Sölden

Frööd in Vorarlberg im Brandnertal in Bürserberg

Die Deantnerin im SalzburgerLand in der Skiregion Hochkönig in Dienten

Krumholzhütte in der Steiermark in der Skiregion Schladming-Dachstein in Haus im Ennstal

Eve alps-Hütte in Kärnten in Bad Kleinkirchheim

Typische Hüttengerichte sind diese neun: Apfelstrudel, Brettljause, Kaiserschmarren, Käsespätzle, Kaspressknödel, Gulaschsuppe, Germknödel, Tiroler Gröstl, Wiener Schnitzel.

Die Brettljause entwickelte sich aus der Jause der Bauernfamilien und wird traditionell auf einem Holzbrett serviert. Aufgetischt werden dabei herzhafte, meist selbstgemachte Produkte wie Speck, Schinken, Wurst, Käse, Aufstriche, Butter und Brot, garniert mit Essiggurken, Tomaten und Pfefferoni. Jede Almhütte hat ihre eigenen Spezialitäten, die sich auf der Brettljause wiederfinden.

Skiwasser, das rosafarbene Kultgetränk aus den Alpen, gehört zu jedem Skiurlaub dazu. Das Erfrischungsgetränk wird mit Himbeersirup, reichlich Trinkwasser und Zitronensaft zubereitet.

Die Rezeptur gibt es bereits seit 1922. Um in den abgelegenen Alpendörfern den Durst angemessen zu stillen, erfand man das Skiwasser. Man mixte Gletscherwasser mit Himbeersaft und erfrischte das Ganze mit ein paar Spritzern Zitronensaft.

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