Der Wiener Musikverein vereint Tradition und höchste Klangqualität. Im „Goldenen Saal“ werden musikalische Meisterwerke erlebbar – wie beim jährlichen Neujahrskonzert.

Der Wiener Musikverein öffnete am 6. Jänner 1870 seine Pforten. Entworfen vom dänischen Architekten Theophil Hansen, erinnert der Musikverein an einen griechischen Tempel. Ein Tempel der Musik, in dem statt antiker Helden musikalische Künstler:innen unserer Zeit auftreten.

Der Große Musikvereinssaal, besser bekannt als der „Goldene Saal“, gilt bis heute als Maßstab für Akustik. Seine Architektur, die goldenen Karyatiden, Säulen in Form antiker Frauenfiguren, und das Deckengemälde mit Apollon und den neun Musen prägen den Raum ebenso wie der Klang selbst.

Jedes Jahr richtet sich der Blick der Welt nach Wien, wenn das Neujahrskonzert aus dem Wiener Musikverein übertragen wird und Millionen Menschen weltweit mit den Klängen der Musikstadt Wien verzaubert. Hier ein Konzert zu erleben, ist mehr als nur ein Genuss für die Ohren – es ist das Eintauchen in Wiens klingendes Herz.