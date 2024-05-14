Wiener Musikverein
Musik im Goldenen Saal mit weltberühmter Akustik
Einleitung
Der Wiener Musikverein öffnete am 6. Jänner 1870 seine Pforten. Entworfen vom dänischen Architekten Theophil Hansen, erinnert der Musikverein an einen griechischen Tempel. Ein Tempel der Musik, in dem statt antiker Helden musikalische Künstler:innen unserer Zeit auftreten.
Der Große Musikvereinssaal, besser bekannt als der „Goldene Saal“, gilt bis heute als Maßstab für Akustik. Seine Architektur, die goldenen Karyatiden, Säulen in Form antiker Frauenfiguren, und das Deckengemälde mit Apollon und den neun Musen prägen den Raum ebenso wie der Klang selbst.
Jedes Jahr richtet sich der Blick der Welt nach Wien, wenn das Neujahrskonzert aus dem Wiener Musikverein übertragen wird und Millionen Menschen weltweit mit den Klängen der Musikstadt Wien verzaubert. Hier ein Konzert zu erleben, ist mehr als nur ein Genuss für die Ohren – es ist das Eintauchen in Wiens klingendes Herz.
Säle im MusikvereinDer Musikverein bietet insgesamt sechs verschiedene Konzertsäle. Die zwei ursprünglichen Säle, der Goldene Saal und der Brahmssaal, befinden sich im Musikvereinsgebäude. Die vier neuen Säle sind im unterirdischen Zubau im Bereich des Vorplatzes des Musikvereins.
Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker
Das Neujahrskonzert im Wiener Musikverein ist für viele die erste Anlaufstelle, um das neue Jahr zu feiern. Selbst unter den Top-Dirigenten und Dirigentinnen der Welt gilt es als Ehre, die Leitung des alljährlichen Wiener Neujahrskonzerts zu übernehmen. In der Musikstadt Wien ist mit den Wiener Philharmonikern außerdem eines der besten Orchester der Welt zuhause. Der „Große Saal“ des Wiener Musikvereins ist Wiens schönster Konzertsaal und gilt auch klangtechnisch als wahres Wunderwerk.
Aufgrund der großen Nachfrage nach Karten für das Neujahrskonzert werden diese zu Jahresbeginn ausschließlich über die Website der Wiener Philharmoniker verlost. So wird garantiert, dass Gäste aus aller Welt die gleiche Chance auf Konzertkarten haben. Von Jänner bis Februar werden Anmeldungen zur Teilnahme an der Verlosung der Karten gesammelt.
Der Ball der Wiener Philharmoniker
Einmal im Jahr wird der Goldene Saal des Wiener Musikvereins nicht zur Bühne für Konzerte, sondern zum prachtvollen Ballsaal. Den Auftakt macht das Orchester der Wiener Philharmoniker, geleitet von einem Ehrendirigenten, der jedes Jahr neu bestimmt wird. Mit der Festfanfare von Richard Strauss, speziell für diesen Anlass komponiert, beginnt der festliche Abend.
Besonders eindrucksvoll: Die Musiker:innen sitzen nicht auf der Bühne, sondern inmitten des Saals. Der Ball beginnt mit dem traditionellen Eröffnungstanz des Jungdamen- und Jungherrenkomitees. Danach streifen die Gäste durch die Säle des Musikvereins, begleitet von den Klängen verschiedener Orchester und Ensembles, die zu unterschiedlichen Rhythmen aufspielen.
Restaurant-Tipps nach dem KonzertWenn der letzte Ton verklungen ist und der Magen knurrt, gibt es in Wiens Innenstadt einige Lokale, um auch nach dem Konzert etwas Köstliches zu genießen. Ob Herzhaftes, Leichtes oder Süßes – hier wird jede:r fündig. Tipps für einen späten Imbiss:
Meissl und Schadn
Hier wird österreichische Küche in einer offenen Salonküche serviert. Gehzeit: 4 Minuten; Entfernung: 290 Meter
Ludwig und Adele
Zeitgemäße kreative Küche trifft auf kulturelles Umfeld im Künstlerhaus am Karlsplatz. Gehzeit: 2 Minuten; Entfernung: 140 Meter
Hausbar
Nach dem Konzert geht der Abend mit Cocktails und Fine Dining im Innenhof des Künstlerhaus am Karlsplatz weiter. Gehzeit: 2 Minuten; Entfernung: 140 Meter