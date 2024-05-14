Außenansicht des Wiener Musikvereins mit roter Fassade, weißen Säulen und Skulpturen, Wien.
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Wiener Musikverein
Musik im Goldenen Saal mit weltberühmter Akustik

Der Wiener Musikverein vereint Tradition und höchste Klangqualität. Im „Goldenen Saal“ werden musikalische Meisterwerke erlebbar – wie beim jährlichen Neujahrskonzert.

Der Wiener Musikverein öffnete am 6. Jänner 1870 seine Pforten. Entworfen vom dänischen Architekten Theophil Hansen, erinnert der Musikverein an einen griechischen Tempel. Ein Tempel der Musik, in dem statt antiker Helden musikalische Künstler:innen unserer Zeit auftreten.

Der Große Musikvereinssaal, besser bekannt als der „Goldene Saal“, gilt bis heute als Maßstab für Akustik. Seine Architektur, die goldenen Karyatiden, Säulen in Form antiker Frauenfiguren, und das Deckengemälde mit Apollon und den neun Musen prägen den Raum ebenso wie der Klang selbst.

Jedes Jahr richtet sich der Blick der Welt nach Wien, wenn das Neujahrskonzert aus dem Wiener Musikverein übertragen wird und Millionen Menschen weltweit mit den Klängen der Musikstadt Wien verzaubert. Hier ein Konzert zu erleben, ist mehr als nur ein Genuss für die Ohren – es ist das Eintauchen in Wiens klingendes Herz.

Fakten zum Musikverein
Eröffnung:6. Jänner 1870
Architekt:Theophil Hansen
Highlight:„Goldener Saal“ oder auch „Großer Saal“ genannt
Heimstätte:Wiener Philharmoniker
Führung
Ticket
Spielplan
Anreise

Säle im Musikverein

Der Musikverein bietet insgesamt sechs verschiedene Konzertsäle. Die zwei ursprünglichen Säle, der Goldene Saal und der Brahmssaal, befinden sich im Musikvereinsgebäude. Die vier neuen Säle sind im unterirdischen Zubau im Bereich des Vorplatzes des Musikvereins.

Goldener Saal: Bühne für Akustik und Neujahrskonzert

Brahms Saal: prunkvolles Kleinod im zweitgrößten Saal

Gläserner Saal

Metallener Saal

Saalpläne

Fulminanter Start ins neue Jahr

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker

Das Neujahrskonzert im Wiener Musikverein ist für viele die erste Anlaufstelle, um das neue Jahr zu feiern. Selbst unter den Top-Dirigenten und Dirigentinnen der Welt gilt es als Ehre, die Leitung des alljährlichen Wiener Neujahrskonzerts zu übernehmen. In der Musikstadt Wien ist mit den Wiener Philharmonikern außerdem eines der besten Orchester der Welt zuhause. Der „Große Saal“ des Wiener Musikvereins ist Wiens schönster Konzertsaal und gilt auch klangtechnisch als wahres Wunderwerk.

Aufgrund der großen Nachfrage nach Karten für das Neujahrskonzert werden diese zu Jahresbeginn ausschließlich über die Website der Wiener Philharmoniker verlost. So wird garantiert, dass Gäste aus aller Welt die gleiche Chance auf Konzertkarten haben. Von Jänner bis Februar werden Anmeldungen zur Teilnahme an der Verlosung der Karten gesammelt.

MusikvereinWiener Philharmoniker
Ein Höhepunkt der Wiener Ballsaison

Der Ball der Wiener Philharmoniker

Einmal im Jahr wird der Goldene Saal des Wiener Musikvereins nicht zur Bühne für Konzerte, sondern zum prachtvollen Ballsaal. Den Auftakt macht das Orchester der Wiener Philharmoniker, geleitet von einem Ehrendirigenten, der jedes Jahr neu bestimmt wird. Mit der Festfanfare von Richard Strauss, speziell für diesen Anlass komponiert, beginnt der festliche Abend.

Besonders eindrucksvoll: Die Musiker:innen sitzen nicht auf der Bühne, sondern inmitten des Saals. Der Ball beginnt mit dem traditionellen Eröffnungstanz des Jungdamen- und Jungherrenkomitees. Danach streifen die Gäste durch die Säle des Musikvereins, begleitet von den Klängen verschiedener Orchester und Ensembles, die zu unterschiedlichen Rhythmen aufspielen.

Ball der Wiener PhilharmonikerBälle in Wien

Restaurant-Tipps nach dem Konzert

Wenn der letzte Ton verklungen ist und der Magen knurrt, gibt es in Wiens Innenstadt einige Lokale, um auch nach dem Konzert etwas Köstliches zu genießen. Ob Herzhaftes, Leichtes oder Süßes – hier wird jede:r fündig. Tipps für einen späten Imbiss:

Meissl und Schadn

Hier wird österreichische Küche in einer offenen Salonküche serviert. Gehzeit: 4 Minuten; Entfernung: 290 Meter

Meissl und Schadn

Ludwig und Adele

Zeitgemäße kreative Küche trifft auf kulturelles Umfeld im Künstlerhaus am Karlsplatz. Gehzeit: 2 Minuten; Entfernung: 140 Meter

Ludwig und Adele

Hausbar

Nach dem Konzert geht der Abend mit Cocktails und Fine Dining im Innenhof des Künstlerhaus am Karlsplatz weiter. Gehzeit: 2 Minuten; Entfernung: 140 Meter

Hausbar

Kulinarik nach Mitternacht

Kunst endet nicht mit dem letzten Ton. Diese Restaurants verbinden auch nach Mitternacht Kulinarik und urbanes Lebensgefühl im nächtlichen Wien.

Kulinarik nach Mitternacht

Der Wiener Musikverein in allen Perspektiven

FAQs

Der Goldene Saal ist weltweit für seine einzigartige Akustik bekannt, gilt er doch klangtechnisch als wahres Wunderwerk. Seine opulente Ausstattung macht ihn zum schönsten Konzertsaal Wiens.

Aufgrund der großen Nachfrage nach Karten für das Neujahrskonzert werden diese zu Jahresbeginn ausschließlich über die Website der Wiener Philharmoniker verlost. So wird garantiert, dass Gäste aus aller Welt die gleiche Chance haben. Von Jänner bis Februar werden Anmeldungen zur Teilnahme an der Verlosung der Karten entgegengenommen.

Wer einen Blick hinter die Kulissen werfen möchte, kann an einer Führung teilnehmen. Musikvereins-Führungen werden auf Deutsch oder Englisch durchgeführt und dauern 45 Minuten.

Der aktuelle Spielplan ist auf der Website des Musikvereins einsehbar.

Der Wiener Musikverein beherbergt insgesamt sechs Konzertsäle: den Großen Saal (= der Goldene Saal), den Brahmssaal, den Metallenen Saal, den Hölzernen Saal, den Gläsernen Saal und den Steinernen Saal.

Der Wiener Musikverein liegt im 1. Wiener Gemeindebezirk am Karlsplatz, direkt gegenüber dem Künstlerhaus und wenige Gehminuten von der Wiener Staatsoper entfernt.

Adresse: Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien

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