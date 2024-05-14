Marktraum am Naschmarkt, Außenansicht
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Wiener Naschmarkt
Kulinarische Vielfalt trifft auf Jugendstil

Seit über 100 Jahren pulsiert der Wiener Naschmarkt zwischen Gewürzduft und Großstadtklang. Rund 120 Stände und Lokale machen ihn zum genussvollen Treffpunkt.

Schon im 18 Jahrhundert existierte am Ufer des Wienflusses ein Bauernmarkt, auf dem vorwiegend Milchprodukte gehandelt wurden. Von dieser ursprünglichen Nutzung des Areals als Milchmarkt leitet sich wohl auch der Name Naschmarkt ab. Denn das aus Eschenholz gefertigte Gefäß, in dem Milch transportiert wurde, wurde traditionell „Asch“ genannt.

Mit der Regulierung des Wienflusses zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhielt der Markt seine charakteristischen Jugendstilstände, die bis heute unter Denkmalschutz stehen. Schon damals fanden sich neben Grundnahrungsmitteln exotische Gewürze und Delikatessen, ein Versprechen von Weltoffenheit mitten in Wien. Heute ist der Naschmarkt weniger Versorgungsort als Bühne für Kulinarik und Vielfalt. Zwischen historischen Marktständen, Lokalen, Flohmarkt-Schätzen und dem neu gestalteten Naschpark entsteht Raum für Begegnung und Genuss. Schlendert, kostet, staunt und entdeckt Wien von seiner offenen, überraschenden Seite.

Quick-Infos zum Naschmarkt
Lage:Im 6. Bezirk an der Wienzeile
Anreise: Kettenbrückengasse U4
Größe:mit ca. 2,3 Hektar, der größte Markt in Wien
Marktstände:ca. 120
Öffnungszeiten:wochentags 6:00 Uhr bis max. 21:00 Uhr, samstags bis 18:00 Uhr

Der Naschmarkt aus allen Perspektiven

Marktstände am Wiener Naschmarkt

Zwischen Wiener Secession und Kettenbrückengasse reihen sich über hundert Marktstände. Düfte von Gewürzen, frischem Brot und reifem Obst liegen in der Luft. Ein lebendiger Ort, an dem sich Markttradition und internationale Küche treffen.

Fisch-Gruber

Der Familienbetrieb steht für frischen Fisch und Delikatessen. Ein traditionsreicher Marktstand, der Wirtshäuser, Haubenrestaurants und Marktbesucher:innen versorgt.

Fisch-Gruber

Gegenbauer

Am Wiener Naschmarkt zeigt die Essigbrauerei Gegenbauer, wie aus Geduld und Handwerk Edelessige aus Wein und Früchten zu aromatischen Raritäten reifen.

Gegenbauer

Poehl

Ein Treffpunkt für Feinschmecker:innen: ausgesuchte Käse, edle Schinken und feine Delikatessen. Dazu Wein und persönliche Beratung mit Leidenschaft.

Poehl

Gewürze & Co

Am Wiener Naschmarkt duftet es nach der Welt: Bei Gewürze & Co stapeln sich Pfeffer, Chili und eigene Mischungen – ein Paradies für alle, die gern experimentieren.

Gewürze & Co

Kuczera

Der Familienstand steht seit vier Generationen für knackiges Gemüse, erntefrisches Obst, duftende Kräuter und besondere Sorten aus Österreich und aller Welt.

Kuczera

Der Marktraum am Wiener Naschmarkt

Die moderne Markthalle bildet das westliche Entrée des Naschmarkts. In ihrem Inneren präsentieren 13 sorgfältig ausgewählte Stände eine kuratierte Vielfalt: von feinen Käsesorten über delikate Pilze wie den Igelstachelbart, saisonales Gemüse, Bio-Fleisch und Wildfangfisch bis zu frisch geröstetem Kaffee, Honig, Schokolade und Naturwein. Viele Produzent:innen kommen direkt aus Wien und bringen ihre Spezialitäten persönlich auf den Markt – mit klarem Fokus auf Herkunft, Qualität und handwerkliche Herstellung. 

Besonders angenehm ist die begrünte, barrierefrei zugängliche Dachterrasse. Über dem Marktgeschehen entsteht hier ein ruhiger Ort mit Pflanzen, viel Licht und Blick über das Wiental. Auf Augenhöhe zeigen sich die Jugendstilfassaden der Linken Wienzeile. Ein Platz zum Kosten, Plaudern und Verweilen – und ein Beispiel dafür, wie sich Wiener Markttradition und zeitgemäße Esskultur begegnen. 

Marktraum Öffnungszeiten

Marktstände im Marktraum am Wiener Naschmarkt

Bäckerei Sorger

Brotkultur aus Graz in der Steiermark seit 1688: Sauerteigbrot aus dem Holzofen, dazu Semmeln, Kipferl, Weckerl, Stangerln und Tascherln – gebacken mit Bio-Zutaten.

Bäckerei Sorger

blün

Wiener Wels und Gemüse aus dem Wiener Bezirk Donaustadt: blün verbindet Fischzucht und Anbau in einem geschlossenen, nachhaltigen Kreislauf.

Fisch und Gemüse von blün

Unverschwendet

Gegen Lebensmittelverschwendung: Aussortiertes Obst und Gemüse wird zu Aufstrichen, Chutneys, Säften und Snacks veredelt.

Unverschwendet

28Lots

Eine Schokoladenmanufaktur aus Wien, die feinste Zutaten mit handwerklicher Patisseriekunst verbindet – natürliche Zutaten, überraschende Sorten und Liebe zum Detail.

28Lots

Cafés und Gasthäuser

Rund um den Naschmarkt warten urige Cafés und Wiener Gasthäuser. Vom schnellen Espresso über ein klassisches Gulasch bis zu hausgemachten Mehlspeisen – ein lebendiger Treffpunkt für Wiener Küche und Kaffeehauskultur.

Gasthaus Zur Eisernen Zeit

Das älteste Gasthaus am Naschmarkt, von den Gästen die „Eiserne“ genannt, serviert Altwiener Hausmannskost, dazu frisch gezapftes Bier oder ein Glaserl Wein.

Gasthaus Zur Eisernen Zeit

Café Drechsler

Ein Wiener Kaffeehaus mit Geschichte: Seit 1919 Treffpunkt für Nachtschwärmer:innen und Frühaufsteher:innen mit Frühstück den ganzen Tag und viel Kaffeehausflair.

Café Drechsler

Café Anzengruber

In der Nähe vom Naschmarkt liegt das legendäre Café in der Schleifmühlgasse. Ein einfaches Wiener Beisl mit Schnitzel, Palatschinken und Stammgast-Atmosphäre.

Café Anzengruber

Vollpension

Im Generationencafé backen „Omas“ und „Opas“ traditionelle Mehlspeisen nach Familienrezepten. Ein süßer Ort zwischen Apfelstrudel, Buchteln und Kaffee.

Vollpension

Zur Herknerin

Im Wirtshaus von Köchin Stefanie Herkner wird klassische Wiener Küche mit Herz gekocht – von Krautrouladen bis zu beliebten Knödelgerichten, oft aus regionalen Zutaten.

Zur Herknerin

Gasthaus Ubl

Im traditionsreichen Wiener Wirtshaus werden seit Jahrzehnten Schnitzel, Tafelspitz und andere Klassiker in gemütlichem Alt-Wien-Ambiente serviert.

Gasthaus Ubl

5 Tipps für den Besuch am Naschmarkt

Früh kommen lohnt sich

Am Vormittag ist der Naschmarkt noch angenehm ruhig. Dann bleibt Zeit, die Stände in Ruhe zu entdecken, mit Händler:innen zu plaudern und sich durch Spezialitäten zu kosten. 

Bargeld dabeihaben

Viele Stände akzeptieren mittlerweile Karten, aber nicht überall ist Kartenzahlung möglich. Ein wenig Bargeld erleichtert den spontanen Einkauf.

Samstag einplanen

Am Samstag findet neben dem Naschmarkt auch der beliebte Flohmarkt statt. Zwischen Antiquitäten, Büchern und Vintage-Funden lässt sich wunderbar stöbern. 

Erst schauen, dann kosten

Die Auswahl ist groß. Am besten einmal über den Markt schlendern, bevor ihr euch entscheidet – viele Händler:innen bieten gerne kleine Kostproben an. 

Zeit zum Verweilen nehmen

Ob Kaffee, ein Wiener Schnitzel oder ein Glas Wein: Rund um den Markt laden zahlreiche Lokale dazu ein, das bunte Treiben in aller Ruhe zu beobachten. 

Naschpark & Flohmarkt

Wo früher Autos parkten, breitet sich heute auf rund 7.000 m² der Naschpark aus – eine grüne Antwort auf die dichte Stadt. 70 Bäume und mehr als 50.000 Pflanzen bringen Schatten und spürbare Abkühlung. Dazwischen: Liegewiesen, Picknicktische, Hängematten. Kinder balancieren, jemand spannt die Slackline, andere lehnen sich einfach zurück. Drei Brunnen und vier Wasserspiele glitzern in der Sonne, zwei Pergolen schaffen ruhige Rückzugsorte. Vom Aussichtspunkt öffnet sich der Blick ins Wiental.  

Und gleich nebenan lockt am Samstag von 6:30 bis 15:00 Uhr der Flohmarkt – ein Streifzug zwischen Vintage-Funden, Anitiquitäten und Kuriositäten. 

Naschpark

Sehenswürdigkeiten in unmittelbarer Nähe

Wiener Secession: Mit Gustav Klimts Beethovenfries

Karlskirche: Höchste Kuppel Österreichs mit 74 m

Wien Museum: Dauerausstellung „Wien. Meine Geschichte“

Wiener Staatsoper: Führungen hinter den Kulissen

Otto Wagner: Jugenstil-Häuser an der Wienzeile

MQ MuseumsQuartier Wien: Mit Leopold Museum und mumok

KHM Kunsthistorisches Museum: Weltberühmte Kunstschätze

Haus des Meeres: Mit Restaurant 360° Ocean Sky

FAQs

Der Naschmarkt ist Wiens bekanntester Markt und ein lebendiger Treffpunkt zwischen Kulinarik, Kultur und urbanem Lebensgefühl. Entlang der Marktstände begegnen euch internationale Spezialitäten und Wiener Klassiker. 

Der Naschmarkt liegt im Zentrum von Wien, im 6. Bezirk zwischen Karlsplatz und Kettenbrückengasse, entlang der Wienzeile. Am einfachsten erreicht ihr ihn mit der U-Bahn U4 Kettenbrückengasse, die direkt am Markt liegt. 

Die Öffnungszeiten am Naschmarkt unterscheiden sich je nach Bereich. Marktstände haben montags bis freitags maximal von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr sowie samstags von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.
Gastronomie ist montags bis samstags bis 23:00 Uhr geöffnet, sonntags und an Feiertagen ab 9:00 Uhr.
Der Flohmarkt findet samstags von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt.

Am Naschmarkt probiert ihr euch einmal um die Welt. Orientalische, mediterrane und asiatische Küche treffen auf frisches Obst, Gemüse, Gewürze und Delikatessen. Daneben locken Wiener Klassiker und moderne Street-Food-Konzepte.

Nein. Der Eintritt zum Wiener Naschmarkt ist kostenlos. Ihr könnt jederzeit über den Markt schlendern, schauen, probieren und genießen.

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