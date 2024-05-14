Der Stephansdom ist ein gotisches Meisterwerk – imposant und doch intim. Ein Ort voller Geschichte und Kunst. Und idealer Ausgangspunkt, um die Altstadt zu erkunden.

Wer sich von der Kärntner Straße her dem Stephansplatz nähert, dem eröffnet sich langsam und Schritt für Schritt ein einzigartiger Anblick. Inmitten des bunten Treibens aus Passanten, Kaffeehausgästen und Touristen steht diese gewaltige Kathedrale. Ein Ort der Geschichte und der Moderne: Auf der einen Seite der gotische Dom, auf der anderen Seite die reduzierten Formen des gläsernen Haas-Hauses.

Leistung von Generationen

Der Dom, ursprünglich 1147 als romanische Kirche geweiht, entstand unter Einfluss des Babenberger Markgrafen Leopold IV. und des Passauer Bischofs Reginmar. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich der Bau zu einem gotischen Meisterwerk, dessen prägnanter Südturm, 1359 unter Herzog Rudolf IV. begonnen, bis heute über Wien ragt.

Im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, wurde der Dom bis 1952 wiederaufgebaut und steht seitdem als Symbol für Österreichs Wiederaufbau. Wer vom belebten Stephansplatz auf das Riesentor, das Eingangsportal, blickt, steht bereits vor dem ältesten erhaltenen Teil des Doms. Teile des Westwerks stammen noch aus dem 13. Jahrhundert und wurden in den späteren gotischen Neubau des Langhauses eingebunden.

Der Stephansdom besitzt vier Türme, darunter den 136,4 Meter hohen Südturm, und wird an seiner Westfassade von den Heidentürmen flankiert. Besonders markant ist das Dach, ein Mosaik aus bunten Ziegeln, das das Wiener Stadtwappen und den Doppeladler zeigt.

Der Stephansdom ist nicht nur religiöses Zentrum, sondern auch kultureller Treffpunkt für Wien. Kein Wunder, dass der „Steffl“ in den Herzen der Wiener:innen einen festen Platz hat und als das Wahrzeichen der Stadt gilt.