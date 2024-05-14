Postversand aus Österreich

Österreich bietet ein Filialnetz von ca. 400 Filialen der Österreichischen Post AG und rund 1.300 Post Partnern. Wo sich der nächste Briefkasten oder die nächste Filiale befindet und wie ihre Öffnungszeiten sind, erfahrt ihr über den Filial-Finder.

Außerhalb der Öffnungszeiten können Kundinnen und Kunden in der SB-Zone den 24h-Postservice zum Versenden und Empfangen nutzen. Die Tarife unterscheiden sich je nach Format und Gewicht.