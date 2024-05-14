Holzhütte auf grüner Almwiese mit Bergpanorama im Hintergrund, schmaler Weg im Vordergrund.
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Schweizer Reisebüros
Reiseveranstalter und Carunternehmen für eure Traumferien in Österreich

Das Schweizer Reisebüro eures Vertrauens kümmert sich um eure Buchung und lässt Ferienträume wahr werden.

Ferien am See, Wanderungen in den Bergen, Wellness-Wochen oder ein Städtetrip? Die Vielfalt an unterschiedlichen Reiseangeboten ist gross, wenn es um Ferien in Österreich geht. Da kommt der umfassende Service einer persönlichen Reiseberatung gerade recht.

Kompetente Reisebüro-Expert:innen kennen die schönsten Plätze Österreichs – ob in der Stadt oder am Land. Massgeschneiderte Angebote, Tipps und Inspiration für die schönste Zeit im Jahr sind ihre Stärke. Und für reibungslose Organisation und optimalen Ablauf ist mit einem Rundum-Paket gesorgt: Von der Beratung und Buchung bis zu Anliegen während der Reise steht jederzeit eine Ansprechperson bei Wünschen oder Fragen zur Verfügung. Mit dieser individuellen Betreuung der Reisebüros könnt ihr eure Ferien richtig geniessen.

Wir haben für euch eine Übersicht der Österreich-Angebote von Schweizer Reiseveranstalter und Carunternehmen zusammengestellt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Ihr könnt entweder über euer Reisebüro oder direkt bei den Veranstalter buchen.

Die Liste der Reisebüros, welche Mitglieder beim Schweizer Reise-Verband, bei der Swiss Travel Association STAR oder Travel Professional Association TPA sind, findet ihr auf deren Website.

In die Aktivferien mit Schweizer Reisebüros

Eurotrek

Individuelle Anreise: Aktivreisen mit Velo, Wandern, Reiten.

Zu den Aktivreisen

Kuoni Sports Travel

Winter-Sportgruppenreisen und Individualreisen nach Österreich.

Zu den Sportgruppenreisen

Baumeler Reisen AG

Individuelle Aktiv-Reisen nach Kärnten, ins Burgenland uvm.

Österreich-Angebote

Imbach Reisen AG

Geführte Ferien mit Guides mit dem Wanderspezialisten Imbach.

Geführte Touren in Österreich

Veloerlebnis.ch

Genussvolle und begleitete Veloerlebnisse mit dem Car in Österreich.

Zu allen Angeboten

Twerenbold Reisen

Nachhaltiges Reisen im modernen Reisecar: Busreisen, Musikreisen, Fluss- und Velo-Rundreisen.

Zu den Velo- und Aktivreisen

Spezialisierte Reiseveranstalter

railtour suisse AG

Individuelle Anreise mit dem Auto oder der Bahn: Städtetrips und Ferienaufenthalte.

Zu den Österreich-Bahnreisen

Hauri Reisen

Individuelle Reisen und Spezialreisen nach Österreich.

Reise buchen

Buchard Voyages SA

Voyage en car: Le Coeur vert de l‘Autriche.

Zur Österreich-Reise

Pink Alpine

Der Spezialist für aktive Gay-Gruppen- und Individualreisen nach Österreich.

Zu den Angeboten

High Life Reisen

Mit dem Reisespezialisten zum Städtetrip mit Musicals nach Wien.

Zur Wien-Reise

ACS Reisen AG

Kulturreisen vom Feinsten mit Reisebegleitung zB nach Salzburg und Wien.

Zu den Kulturreisen

Reiseforum

Individuelle Städte-, Wellness- oder Aktiv-Reisen – auch für Gruppen – nach Österreich.

Reise planen

Carreisen: Erholung, Bewegung, Kultur & Rundreisen

Bolliger Carreisen

Erholung & Bewegung in Österreich mit dem Carreisen-Anbieter.

Zu den Angeboten

Bührer Reisen AG

Kultur-, Winter- und Aktivreisen mit dem Car in Österreich.

Zu den aktuellen Car-Reisen

Sägesser Reisen

Mit dem Reisecar: Kurze Auszeiten und Ferien in Österreich.

Zu den Angeboten

Rattin Carreisen

Erholsame Mehrtagesreise-Angebote nach Österreich mit dem Car.

Zu den Mehrtagesfahrten

Engeloch

Bewegung & Erholung mit abwechslungsreichem Programm zu jeder Jahreszeit mit dem Car.

Zu den Reisen

Roland Zemp Carreisen

Bewegung, Kulinarik, Kultur und Wellness mit dem Car.

Zu den Österreich-Reisen

Ernst Marti AG

Kurze und Ferienreisen mit Kultur- oder als Rundreisen mit dem Car.

Alle Österreich-Angebote

Hotels, Unterkünfte und Ferienwohnungen

Kuoni

Individuelle Anreise mit Flug, Auto oder Bahn: Grosszügige Hotelauswahl für Wellness- und Städtetrips.

Zu den Österreich-Hotels

TUI Suisse

Individuelle Anreise: Grosszügige Hotelauswahl für Städtetrips, Familien-, Wander-, Wellnessferien und Ferien mit Hund.

Zu den Hotels

Aldi Suisse Tours

Individuelle Anreise: Grosszügige Hotelauswahl für Familien-, Wander-, Wellnessferien.

Zu Hotels und Angeboten

Migros Ferien

Individuelle Anreise: Hotelauswahl für Städtetrips, individuelle Rundreisen, Wellness.

Zu den Hotels

Hotelplan

Grosszügige Hotelauswahl für Städtetrips: Wellnessferien und Ferienaufenthalte.

Zu den Angeboten

ITS COOP Travel

Individuelle Anreise: Suchen Sie das perfekte Hotel für Wellness-, Wander-, Familien- oder Badeferien?

Zu den Österreich-Angeboten

Interhome Ferienwohnungen

Individuelle Anreise: Unterkünfte für Wanderferien, Ferien am See oder einen Städte-Trip.

Ferienwohnungen entdecken

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