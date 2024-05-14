Auf den Spuren des in Raiding geborenen Multitalents, das später als Komponist, Virtuose, Schriftsteller, Geistlicher und Dirigent in die Geschichte einging.

Geboren im burgenländischen Raiding – damals Teil des Königreichs Ungarn – als Sohn eines Musikers im Dienst des Fürsten Esterházy, wurde Franz Liszt früh gefördert. Schon mit neun Jahren trat er öffentlich auf, mit zwölf studierte er bei Carl Czerny und Antonio Salieri in Wien. Wenig später feierte man ihn in Paris als „le petit Litz“ – ein Wunderkind mit ungewöhnlicher Bühnenpräsenz. gotischen Sakralbauten in Österreich.

Liszt wurde zum Superstar des 19. Jahrhunderts. Seine expressive Spielweise, sein charismatisches Auftreten und seine technische Meisterschaft prägten das moderne Konzertwesen. Als Komponist war Liszt ein Wegbereiter: Mit sinfonischen Dichtungen, virtuosen Etüden, geistlicher Musik und Orchesterwerken lotete er die Möglichkeiten der Tonkunst immer wieder neu aus. Über 800 Werke zeugen von seiner unerschöpflichen Kreativität – darunter die „Ungarischen Rhapsodien“, das Klavierkonzert Nr. 1, Werke mit literarischem Bezug wie „Faust-Sinfonie“ oder die „Dante-Sinfonie“, sowie ein umfangreiches geistliches Spätwerk.

Liszt war nicht nur musikalisch innovativ, sondern auch ein kulturinteressierter, sprachbegabter und tief spiritueller Mensch. Er las Philosophie, korrespondierte mit Literaten wie Victor Hugo, George Sand oder Heinrich Heine und dachte mehrfach darüber nach, Priester zu werden. Ab 1865 trat er als Abbé im schwarzen Gewand auf und widmete sich verstärkt der Kirchenmusik – darunter die „Ungarische Krönungsmesse“. Stationen seines bewegten Lebens waren Wien, Paris, Genf, Weimar, Rom und Budapest. Neben der Musik war auch sein Privatleben intensiv: mit Affären, Skandalen, Reisen, Krankheiten und Brüchen – aber auch tiefen Freundschaften.

Franz Liszt starb 1886 in Bayreuth an einer Lungenentzündung. Er hinterließ weit mehr als ein musikalisches Erbe: Liszt war eine Ausnahmegestalt – als Künstler, Denker und Mensch. Ein Visionär, der nicht nur Klaviermusik revolutionierte, sondern das Musikleben Europas bis heute prägt.