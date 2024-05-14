Johann Strauss (Sohn)

Die beflügelten Melodien von Johann Strauss ließen die Wiener:innen ihre Sorgen vergessen. Im Jahr 2025 feiert der Walzerkönig seinen 200. Geburtstag.

Der Walzer in der Wiege

Jetzt will der Mistbub, der Johann, auch Walzer schreiben, wo er doch keinen Dunst davon hat!“ Berüchtigt sind diese Worte von Johann Strauss (Vater). Wenn vom Walzer die Rede ist, denkt man für gewöhnlich an seinen Sohn Johann, der am 25. Oktober 1825 als ältestes von sechs Kindern von Johann und Anna Strauss zur Welt kam. Dass der „Schani“, wie sie ihn alle nannten (Wienerisch für Johann), auch Musiker wird, das wollte der Vater, ein weltbekannter Tanzkomponist und Show-Dirigent, aber nicht. War ja schließlich er der amtierende Walzerkönig! Er versuchte sogar, das Debüt seines Sohnes am 15. Oktober 1844 in „Dommayers Casino“ zu verhindern – vergebens. „Jetzt durchzuckt es uns elektrisch vom Scheitel bis in die kleine Zehe … arbeitet der da oben Funken sprühend wie eine galvanische Batterie“, schrieb ein Kritiker hingerissen, über den noch nicht einmal 19-jährigen Junior am Pult. „Selten, dass sich die Talentbegabungen der Väter auf die Söhne forterben, aber von Strauß-Sohn kann man wirklich sagen: Er ist ein geborener Walzer!“

Mit dem Ableben von Beethoven und Schubert begann eine neue Epoche des Wiener Musiklebens. Diese war mit viel Schwung verbunden, und der ging wiederum von der Strauss-Dynastie aus. Johann Strauss komponierte seinen ersten Walzer mit sechs Jahren, und nach der Ablöse seines Vaters als Orchesterdirektor der eigenen Kapelle, war sein Erfolg auch außerhalb Wiens nicht mehr zu bremsen. Ab 1863 leitete er alle Hofbälle – eine neue Ära der Wiener Tanzgeschichte begann.

Aber was hat es auf sich mit dem Wiener Walzer, der 2017 zum Immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO erklärt wurde? Ausgehend von einem der ältesten modernen bürgerlichen Gesellschaftstänze, war der Wiener Walzer bis zum Wiener Kongress (1815) in hohen Kreisen nicht zugelassen und galt als unschicklich. Viel später erst, durch das aufstrebende Bürgertum, das Öffnen der Salons für die schönen Künste, das Etablieren der Hofbälle und das neue Wien, welches die alten Stadtmauern niederriss, wurden die Weichen für eine neue schwungvolle Epoche gestellt: die Gründerzeit.