Draufsicht: Weißer Teller mit Erbsen, goldbrauner Kruste und Microgreens auf weißem Untergrund.
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Schwarzwurzeln mit Butterbrösel, Sauerrahm und Erbsenkresse

  • Vegetarisch
  • Hauptspeise
Rezept von: Theresia Palmetzhofer (Gasthaus zur Palme)

Theresia Palmetzhofer aus dem „Gasthaus zur Palme” kombiniert Schwarzwurzel mit knusprigen Butterbröseln, cremigem Sauerrahm und Erbsenkresse vom Biohof Preitfellner.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 30 Min.
  • 4 Portionen
Schritt 1

Schwarzwurzeln vorbereiten

Schwarzwurzeln unter kaltem Wasser abspülen, um groben Schmutz zu entfernen. Danach die Schwarzwurzeln schälen. Die geschälten Schwarzwurzeln sofort in eine Schüssel mit kaltem Wasser und Zitronensaft legen, damit sie nicht braun werden.

Für das Schälen Handschuhe anziehen, da die Schwarzwurzeln kleben.

Schritt 2

Schwarzwurzeln kochen

Die Schwarzwurzeln in etwa 8 cm lange Stücke schneiden. In einem Topf mit Salzwasser, Saft von einer Zitrone, Weißwein und Zucker etwa 15 – 20 Minuten bissfest garen. Danach abgießen und kurz in Butter schwenken, um sie aromatisch zu machen.

Schritt 3

Butterbrösel zubereiten

In einer Pfanne die Butter schmelzen lassen. Die Semmelbrösel hinzufügen und bei mittlerer Hitze goldbraun rösten. Beiseite stellen.

Schritt 4

Erbsen und Sauerrahm

Die Erbsen in einem kleinen Topf mit leicht gesalzenem Wasser 2 Min. garen (sie sollten leuchtend grün und knackig bleiben). Danach abgießen und kurz abschrecken. Den Sauerrahm glatt rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schritt 5

Anrichten

Schwarzwurzeln in den Butterbrösel wälzen und auf einem Teller anrichten. Die Erbsen daneben platzieren und mit einem Klecks Sauerrahm garnieren. Mit frischer Erbsenkresse dekorieren.

Zutaten

Für die Schwarzwurzeln
Für die Butterbrösel
Für die Erbsen und den Sauerrahm
Für die Garnitur

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