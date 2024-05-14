Käsefondue auf gedecktem Tisch mit Brot, Rotwein, Kerzen und Salat, Hand taucht Brot ein.
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Vorarlberger Käsefondue

  • Klassiker
  • Vegetarisch
  • Hauptspeise

Vorarlberger Käse, köstliche Beilagen und ein frischer Rotkrautsalat. Mit diesem Rezept gelingt das Festessen bestimmt.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 30 Min.
  • 4 Portionen
Schritt 1

Für das Fondue

Den Knoblauch schälen und den Fondue-Topf damit ausreiben. 

Schritt 2

Den Käse von der Rinde befreien und grob raspeln. 

Schritt 3

Gemeinsam mit dem Weißwein in den Fondue-Topf geben und unter ständigem Rühren auf kleiner Flamme erhitzen. 

Schritt 4

Das Stärkemehl gemeinsam mit dem Kirschschnaps einrühren. 

Schritt 5

Den Fondue-Topf auf den Spirituskocher stellen und warmhalten. 

Schritt 6

Für den Salat

Die äußeren Blätter vom Krautkopf entfernen, vierteln und vom Strunk befreien. Anschließend mit einem scharfen Messer oder einem Hobel fein schneiden. 

Schritt 7

Das geraspelte Kraut in eine Schüssel geben, einsalzen und mit Mineralwasser übergießen. Für eine Stunde ziehen lassen. Anschließend das Kraut gut durchkneten. Das überschüssige Salzwasser ausdrücken und abgießen. 

Schritt 8

Den Apfel waschen, vierteln, vom Gehäuse befreien und in feine Spalten schneiden. Die Granatapfelkerne vorsichtig aus dem Granatapfel herauslösen. Rosmarin waschen und abzupfen. 

Schritt 9

Für das Dressing alle Zutaten miteinander vermengen. 

Schritt 10

Rotkraut, Apfelspalten, Granatapfelkerne, Kürbiskerne und Rosmarin-Nadeln in eine Schüssel geben und miteinander vermengen. Mit dem Dressing beträufeln und bei Bedarf noch mit etwas Salz nachwürzen. 

Tipp: Als Beilage Brot, Artischocken (aus dem Glas), Essiggurken, eingelegte Maiskolben und Medjool Datteln servieren.

Zutaten

Für das Fondue
Für den Krautsalat
Für das Dressing

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