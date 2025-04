Durch Österreichs Landschaften fließen viele Bäche und Flüsse – sie zählen zu den saubersten Europas. Deshalb ist Baden im Fluss eine hervorragende Idee!

Baden im Fluss geht natürlich nicht überall. Aber wer die schönsten Naturbäder mit Kiesufern und Buchten in romantischen Fluss- und Aulandschaften kennt, wird begeistert sein.

Strombäder haben in Österreich eine lange Tradition. Bereits vor über 100 Jahren suchten Menschen an Flüssen und Bächen Erfrischung und Erholung. Diese Naturbäder mit einfachen Holzbauten und klaren Gewässern prägen bis heute an versteckten Orten das Landschaftsbild – wie etwa im Waldviertel, im Kampbad Plank.

Heute ist es beinahe „retroschick“, sich in nostalgischer Erinnerung am Flussbaden zu erfreuen. Flussbaden in Österreich hat Tradition. Österreich, mit seinen sauberen Gewässern macht’s möglich. Ihr müsst nur wissen, wo …