So vielfältig wie die Erfahrungen, die das Wandern ermöglicht, sind auch Österreichs Wanderwege.

Wandern in Österreich bietet eine beeindruckende Vielfalt an Naturerlebnissen. Die gut ausgebauten Wanderwege führen durch einzigartige Landschaften, von majestätischen Alpen über sanfte Hügel bis hin zu glasklaren Bergseen.

Unterwegs bieten die urigen Berghütten die Möglichkeit sich zu stärken. Hier empfangen herzliche Gastgeber:innen ihre Gäste mit regionalen Spezialitäten und einer gemütlichen Atmosphäre. Eine Rast in den Hütten, mit hausgemachten Speisen und atemberaubenden Ausblicken, macht die Tour neben dem landschaftlichen auch zum kulinarischen Highlight.