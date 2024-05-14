Von UNESCO-Welterbestätten bis Nationalparks: Österreichs Sehenswürdigkeiten verbinden kulturelle Highlights mit vielfältigen Landschaften.

Sehenswürdigkeiten in Österreich erzählen von Geschichte, Religion, Kunst und Natur. Burgen und Schlösser, Stifte und Klöster, Museen und Galerien öffnen Räume in Vergangenheit und Gegenwart. Einige Highlights zählen sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe und stehen für Baukunst und kulturelles Erbe von internationaler Bedeutung. Gepflegte Schlossgärten verbinden Architektur mit gestalteter Natur, während Kunst in der Natur zeitgenössische Werke in alpiner und urbaner Umgebung zeigt.

Auch Sehenswürdigkeiten in Österreichs Landschaft prägen das Land: Nationalparks, Panoramastraßen und Schutzgebiete führen durch Gebirgsräume. Wälder, Almen und Gewässer sind Teil dieser Landschaften und bieten Lebensräume für Tiere und Pflanzen.