Urlaub in Österreich
Unvergessliche Erlebnisse zu jeder Jahreszeit
Unvergessliche Erlebnisse zu jeder Jahreszeit
The Austrian Synapse: Nicht aus dem Kopf zu kriegen
Reisen verändert: Urlaubserlebnisse verbinden Sinne und Synapsen – und wirken nach. Wer Österreich bereist, nimmt mehr mit als schöne Erinnerungen.
Zwischen Bergsommer und Winterzauber entfaltet sich Österreichs Lebensgefühl. Entdeckt Kultur, Kulinarik, Seen und Gipfel – zu jeder Jahreszeit.
Sommer & Winter in Österreich
Sommerurlaub: Lebensgefühl zwischen Stadt, Berg und See
Urlaub in Österreich: Erlebnisse voller Glücksmomente
Winterurlaub: Lebensgefühl zwischen Ski und Winterzauber
Geschichten voller Reiselust
Erlebt die Vielfalt Österreichs!
Erlebt den Sommer in Österreich in all seinen Facetten: von aktiven Tagen in den Bergen über erfrischende Stunden an klaren Seen bis zu besonderen Nächten in ausgewählten Hotels. Jede Geschichte erzählt vom Lebensgefühl des Sommers – und macht Lust auf unvergessliche Tage in der Natur.
Österreich zu allen Jahreszeiten: Highlights, die begeistern
Erlebnisse rundums Jahr: Natur, Kultur und Genuss
Reisen für alle: Entspannt, barrierefrei und nachhaltig
Häufig gestellte Fragen
Einleitung
Feedback geben und Urlaubserlebnisse gewinnen!
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt selbstverändlich anonym. Lest hier die Teilnahmebedingungen!