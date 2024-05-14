Urlaub in Österreich  
Unvergessliche Erlebnisse zu jeder Jahreszeit
Zum Sommer in ÖsterreichZum Winter in Österreich

The Austrian Synapse: Nicht aus dem Kopf zu kriegen

Reisen verändert: Urlaubserlebnisse verbinden Sinne und Synapsen – und wirken nach. Wer Österreich bereist, nimmt mehr mit als schöne Erinnerungen.

Sommer & Winter in Österreich

Zwischen Bergsommer und Winterzauber entfaltet sich Österreichs Lebensgefühl. Entdeckt Kultur, Kulinarik, Seen und Gipfel – zu jeder Jahreszeit.

Sommerurlaub: Lebensgefühl zwischen Stadt, Berg und See

Österreichs Städte: Urbane Erlebnisse, die nachklingen

Österreichs Bundesländer: Natur, Kultur und Genuss

Die schönsten Badeseen Österreichs: Lebensgefühl am Wasser

Wandern in Österreich: Wanderwege und Landschaften erleben

Berge und Seen: Magische Kraft für Körper Geist und Seele

Radfahren in Österreich: Radwege entlang von Bergen und Seen

Camping und Glamping: Einfach besonders, besonders einfach

Urlaub auf der Alm: Alpinen Spirit neu entdecken

Urlaub in Österreich: Erlebnisse voller Glücksmomente

Winterurlaub: Lebensgefühl zwischen Ski und Winterzauber

Ski- und Winterurlaub: Winteraktivitäten in den Alpen

Unterkünfte an der Skipiste: Wohnen mitten im Skigebiet

Nachhaltiger Winterurlaub in Österreichs Skigebieten

Österreichs Skihütten 2.0: Genusstipps für den Berg

Österreichs Städte im Winter: Kultur, Architektur, Kulinarik

Österreichs Bundesländer im Winter: Skifahren und Wellness

Geschichten voller Reiselust

Erlebt die Vielfalt Österreichs!

Erlebt den Sommer in Österreich in all seinen Facetten: von aktiven Tagen in den Bergen über erfrischende Stunden an klaren Seen bis zu besonderen Nächten in ausgewählten Hotels. Jede Geschichte erzählt vom Lebensgefühl des Sommers – und macht Lust auf unvergessliche Tage in der Natur.

Zum Urlaubsmagazin

Österreich zu allen Jahreszeiten: Highlights, die begeistern

Erlebnisse rundums Jahr: Natur, Kultur und Genuss

Reisen für alle: Entspannt, barrierefrei und nachhaltig

Einreise- und Zollbestimmungen: Alle Infos und Tipps

Anreise nach Österreich: Schnell und bequem durchs Land

Barrierefreier Urlaub und kulturelle Inklusion: Los geht's!

Unterkünfte mit Nachhaltigkeitszertifikat: Urlaub im Lot

Nachhaltig reisen in Österreich: Urlaub mit Verantwortung

LGBTQIA+: Events, Lokale und Aktivitäten mit Diversität

Häufig gestellte Fragen

Nach Österreich könnt ihr das ganze Jahr über reisen, mit kalten Wintern, warmen Sommern sowie milden Frühlingen und Herbstzeiten gibt es immer genug zu tun und zu sehen: 

  • Frühling bis Herbst: Genieße milde Temperaturen und entdecke Österreichs Städte und Natur. Nutze die Zeit für Städtereisen nach Wien oder entlang des Neusiedler Sees für Wassersportaktivitäten wie Surfen. 

  • Winter: Tauche ein in die Schneewelt Österreichs und erlebe den Nervenkitzel des Wintersports. Von Ende November an bietet das Land Schneegarantie, vor allem in den Tiroler Alpen und im Salzburger Land, perfekt für Skiurlaube.

Reiseziele in Österreich

Um nach Österreich zu reisen, gibt es mehrere bequeme Optionen:

  • Bahn: Mit einem gut ausgebauten Bahnnetz ist die Anreise stressfrei möglich. Die ÖBB und Westbahn bieten schnelle und komfortable Verbindungen.

  • Auto: Österreich verfügt über ein hervorragendes Straßennetz. Beachte jedoch die Mautpflicht auf Autobahnen und Schnellstraßen.

  • Flugzeug: Österreich hat zahlreiche internationale Flughäfen, darunter Wien, Salzburg, Innsbruck und Graz. Der Flughafen Wien ist das größte Drehkreuz.

Anreise nach Österreich

Österreich bietet eine Vielzahl an beeindruckenden Sehenswürdigkeiten, die jede Region auf ihre Weise einzigartig machen. Von kulturellen Highlights bis hin zu atemberaubenden Naturerlebnissen gibt es viel zu entdecken. Um die besten Sehenswürdigkeiten für euren Besuch zu entdecken, empfehlen wir euch, die Übersicht auf unserer Seite anzusehen.

Sehenwürdigkeiten in Österreich
Reiseziele in Österreich

Österreich ist ein ideales Urlaubsziel mit beeindruckender Natur und reicher Kultur. Ihr könnt traumhafte Alpenlandschaften, historische Städte und erstklassige Skigebiete erkunden. Österreich ist bekannt für seine köstliche Küche, darunter Wiener Schnitzel und Sachertorte. Das Land bietet ein gut ausgebautes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln und nachhaltigen Reisemöglichkeiten. Sehenswürdigkeiten wie Schlösser, Seen und UNESCO-Welterbestätten machen den Besuch besonders vielfältig.

Österreich bietet zahlreiche wunderschöne Orte, die Natur- und Kulturliebhaber begeistern. Von atemberaubenden Berglandschaften bis hin zu historischen Städten, jedes Reiseziel hat seinen eigenen Charme. Egal ob ihr Outdoor-Aktivitäten, kulturelle Highlights oder Entspannung sucht, das Land hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Reiseziele in Österreich
Österreichs Bundesländer
Österreichs Städte
Berge und Seen

Österreich bietet eine breite Palette an kulturellen Veranstaltungen und Festen, die das ganze Jahr über stattfinden.

Festspiele und Festivals
Wiener Bälle
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