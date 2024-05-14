Viele Menschen verbinden nachhaltigen Urlaub mit der Anreise ohne Auto, zertifizierten Unterkünften und barrierefreien Angeboten. Österreich bietet viele Möglichkeiten.

Nachhaltig reisen kann viele Aspekte umfassen – von der Anreise mit Bahn und Bus über Hotels mit Umweltzeichen bis hin zu Urlaub ohne Auto oder barrierefreien Angeboten. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, stößt häufig auch auf Slow Travel – die Art zu reisen, bei der längere Aufenthalte an einem Ort und das Kennenlernen einer Region im Mittelpunkt stehen.

Österreich bietet dafür unterschiedliche Möglichkeiten. Viele Orte sind an das Bahnnetz angebunden und vor Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. In zahlreichen Regionen ergänzen Shuttle-Services, Radwege oder Bergbahnen das Mobilitätsangebot. Zudem tragen Unterkünfte in Österreich Zertifizierungen wie das Österreichische Umweltzeichen.

Auch Natur- und Kulturerlebnisse lassen sich mit diesen Reiseformen verbinden – etwa beim Wandern oder Radfahren in den Bergen, auf Almen, am Wasser oder im Wald. Österreich verfügt über zahlreiche Schutzgebiete wie Nationalparks, Naturparks und Biosphärenparks. Museen mit inklusivem Angebot und regionale Kulturveranstaltungen ergänzen die Vielfalt der Angebote.