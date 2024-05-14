Eisstockschießen in Ischgl

Eisstockschießen in Österreich
Traditioneller Wintersport mit Geselligkeitsfaktor

Eisstockschießen in Österreich verbindet Spaß, Natur und Wettbewerb – ob auf der Bahn im Ort oder am zugefrorenen See in den Alpen.

Wenn die Alpenseen zu glitzernden Eisflächen erstarren, erwacht in Österreich eine jahrhundertealte Tradition: das Eisstockschießen. Die aus Skandinavien stammende Präzisionssportart hat sich in den Alpen zum beliebten Volkssport entwickelt.  

Ähnlich wie beim Curling oder Boccia gilt es, den kegelförmigen Eisstock möglichst nah an die „Daube" zu platzieren – nur mit Schwung und Fingerspitzengefühl. 

So geht’s: Zwei Mannschaften treten in sechs Durchgängen gegeneinander an. Wer seinen Stock näher ans Ziel bringt, punktet. Das Besondere: Gespielt wird draußen in der kristallklaren Winterluft, umgeben von verschneiten Berggipfeln. Ob auf präparierten Bahnen oder romantisch auf zugefrorenen Naturseen – Eisstockschießen verbindet Sport mit Naturerlebnis.  

Die perfekte Abwechslung zum Pistentrubel, die Generationen zusammenbringt und garantiert für Lacher sorgt. Alles was es braucht: warme Kleidung, rutschfeste Schuhe und Lust auf gemütlichen Winterspaß. 

Die Angebote der Regionen im Überblick

Weissensee: auf sorgfältig präpariertem Natureis

Almsee: auf einem zugefrorenen See

Attersee-Attergau: Eisstockschießen in 8 Orten

Gasteinertal: 3 Bahnen, Eintritt mit Card frei

Großarltal: 3 Bahnen für gesellige Runden

Abtenau: wöchentlicher Eisstocknachmittag

Murtal: 8 Möglichkeiten für Eisstockfans

Schladming-Dachstein: 17 Bahnen, teils beleuchtet

Pillerseetal: Eisstockbahnen in 5 Orten

Seefeld: kostenlose Einschulung für Einsteiger:innen

Arlberg: Eisstockschießen in 3 Top-Orten

Zwischen Kultur und City: Eisstockschießen in den Städten

Eisstockbahn im Wiener MuseumsQuartier

Eine beleuchtete Eisstockbahn im winterlichen Haupthof des MQ, gestaltet von Künstler Martin Markeli. Spontanes Spielen ist möglich, aber oft schnell ausgebucht.

MuseumsQuartier

Olympiaworld in Innsbruck

Eisstockschießen vor alpiner Kulisse: In der Olympiaworld warten glatte Bahnen und eine entspannte Winteratmosphäre – perfekt für gesellige Nachmittage.

Olympiaworld

Kunsteis im Salzburger Volksgarten

In der Eisarena sorgt eine überdachte 3.600 m²-Fläche für Eislaufen, Stocksport und mehr, ideal für winterliche Gruppen-Momente.

Volksgarten

Winterwelt am Grazer Schlossberg

Die Grazer Winterwelt am Fuße des Schlossbergs bietet auf 3.000 m² Eisfläche Winterspaß – inklusive geselligem Eisstockschießen und stimmungsvoller Kulisse.

Schlossberg

Eislaufplatz im Linzer Volksgarten

Im Linzer Volksgarten sorgt ein All-Inclusive-Paket für gesellige Eisstock-Runden – mit Stöcken, Daube, Markierung, Stift und Getränk.

Volksgarten

Eissportzentrum Klagenfurt

Zwei top-gepflegte Hallen in Klagenfurt bieten spiegelglatte Eisflächen für Eislaufen, Eishockey und geselliges Eisstockschießen.

Eissportzentrum

Allsportzentrum in Eisenstadt

Die Kunsteisbahn in Eisenstadt bietet auf 2.600 m² Wintervergnügen für Gruppen – jeden Freitagabend ab 20:00 Uhr nach Voranmeldung.

Allsportzentrum

Gleich vor der Hoteltüre

5 Unterkünfte, die Eisstockschießen anbieten

FAQs

Eisstockschießen ist ein traditionsreicher Wintersport, bei dem Spieler:innen einen schweren Stock über eine Eisbahn gleiten lassen – mit dem Ziel, möglichst nah an die „Daube“ (Zielscheibe) heranzukommen. Es erinnert an Curling, ist jedoch eigenständig und stark in der alpinen Kultur verankert. Eisstockschießen macht echt Spaß! Einfach mal im Österreichurlaub ausprobieren.  

In der Regel treten zwei Teams gegeneinander an. Pro Runde wirft jede:r Spieler:in einen Eisstock, wobei Präzision und Taktik entscheidend sind. Ziel ist es, den eigenen Stock möglichst nahe an die Daube zu platzieren oder gegnerische Stöcke zu verdrängen.

  • Einen Eisstock (wird meist vor Ort geliehen) 

  • Feste, rutschfeste Winterschuhe 

  • Warme, wetterfeste Kleidung

