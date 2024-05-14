Frau und Kind in orangem Wagen auf einer Sommerrodelbahn, Gondelbahn und Berge im Hintergrund.
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Sommerrodelbahnen und Alpine Coaster in Österreich
Nervenkitzel, Panorama, Familienabenteuer

Zwischen rasantem Adrenalinkick und gemütlicher Talfahrt: Mit der Sommerrodelbahn erlebt ihr Österreichs Bergwelt aus einer neuen Perspektive.

Sommerrodelbahnen in Österreich machen den Weg ins Tal zum Abenteuer. Zwischen Almwiesen, Wäldern und Gipfeln führen die Strecken durch Tunnel, über Wellen und in schnellen Richtungswechseln bergab - mit eindrucksvollen Ausblicken und jeder Menge Schwung.

In der Rinne oder auf Schienen - klassische Bahnen und moderne Alpine Coaster unterscheiden sich im Fahrgefühl, keineswegs im Spaßfaktor. Einige Strecken schlängeln sich kilometerlang bergab, andere begeistern mit Steilkurven, Kreiseln oder sogar überraschenden Themenwelten.

Ob als Familienausflug, nach einer Wanderung oder als krönender Tagesabschluss: Die Fahrt wird zum Highlight.

Sommerrodeln aus allen Perspektiven

Schon gewusst? 
Sommerrodelbahnen gehören in Österreich vielerorts zum Bergerlebnis. Während frühe Anlagen meist aus Beton- oder Metallrinnen bestanden, kamen mit der Zeit schienengeführte Systeme hinzu. Heute reicht die Vielfalt von klassischen Rinnenbahnen bis zu modernen Alpine Coastern.

Sommerrodelbahnen in Österreich: Rinne oder Schiene

Sommerrodelbahn Laterns

Die einzige klassische Rinnenbahn Vorarlbergs führt auf 800 Metern durch Wald, Kurven, Jumps und Unterführungen - mit Geschwindigkeitsmessung im Ziel.

Bodensee-Vorarlberg

Sommerrodelbahn in Ossiach

Zwei parallele Bahnen führen auf 760 Metern nebeneinander ins Tal - mit Blick auf den Ossiacher See und genug Platz für ein kleines Rennen.

Region Villach

Grünberg-Flitzer in Gmunden

Auf 1,4 Kilometern geht es über Steilkurven und lange Geraden ins Tal - mit Blick auf den Traunsee und Fotofalle inklusive.

Traunsee-Almtal

Sommerrodelbahn Koglhof

Auf 1.050 Metern mit 8 Steilkurven und 7 Jumps bei Birkfeld - gemeinsam im Doppelsitzerschlitten durch Wald und Wiesen.

Naturpark Almenland

Sommerrodelbahn am Biberg

Auf 1,6 Kilometern und durch 61 Kurven saust ihr talwärts - über Wellen, durch Tunnel und mit Bergpanorama.

Saalfelden Leogang

Sommerrodelbahn Mieders

Mit 2,8 Kilometern und 640 Höhenmetern die steilste Sommerrodelbahn der Alpen - über 40 Steilkurven geht' s den Hang hinab.

Stubaital

Sommerrodelbahn Biberwier

Auf 1,3 Kilometern und fast 200 Höhenmetern führt die Strecke bergab - mit rund 40 Kurven und einem Tunnel.

Tiroler Zugspitz Arena

Pendolino am Nassfeld

Kärntens längste Sommerrodelbahn führt auf 2 Kilometern und 400 Höhenmetern kurvenreich hinunter - mit Erinnerungsfoto im Ziel.

Nassfeld-Pressegger See

Keltenblitz am Dürrnberg

Mit 2,2 Kilometern die längste Abfahrt im SalzburgerLand - über steile Passagen, gewagte Kurven und Aussicht auf das Salzachtal.

Hallein-Bad Dürrnberg

Alpine Coaster in Österreich: Achterbahn-Feeling am Berg

Rittisberg Coaster in Ramsau

Auf 1.000 Metern Abfahrt durch Kurven und 120 Höhenmeter hinunter - mit Blick auf das Dachsteinmassiv und auch bei Regen in Betrieb.

Schladming-Dachstein

Alpine Coaster Imst

Die längste Alpen-Achterbahn der Welt überwindet auf 3.535 Metern und 500 Höhenmetern Wellen, Jumps und einen 450-Grad-Kreisel.

Imst

Maisi Flitzer am Maiskogel

Die erste Alpen-Achterbahn des SalzburgerLandes - mit Wellen, Jumps und Kreiseln bis zu 11 Meter über dem Boden.

Zell am See-Kaprun

Corona Coaster am Wechsel

Mit 850 Metern, Steilkurven und Kreiseln sorgt die Bahn für rasante Abfahrten - ideal für einen Ausflug aus Wien oder Graz.

Wiener Alpen

Fisser Flitzer

Mit bis zu 45 km/h durch Dinotunnel, Eishöhle und Piratenschiff - auf 2,2 Kilometern warten abwechslungsreiche Themenwelten.

Serfaus-Fiss-Ladis

Nocky Flitzer

Die Strecke schlängelt sich auf 1,6 Kilometern durch den Zirbenwald auf knapp 2.000 Metern - mit Blick auf den Turracher See und die Karawanken.

Turracher Höhe

Lucky Flitzer

Die einzige beleuchtete Allwetterrodelbahn Österreichs - auf 1.100 Metern mit 5 Kreiseln und 2 Jumps.

Flachau

Alpine-Coaster-Golm

Die Allwetterrodelbahn führt auf 2.600 Metern über 44 Jumps, 15 Kehren und einen spektakulären 360-Grad-Kreisel mit bis zu 40 km/h.

Montafon
Tipps und Infos

Wissenswertes für eure Abfahrt

Ob zum ersten Mal oder als erfahrene Rodelfans – ein paar praktische Infos helfen, den Rodeltag entspannt zu planen. 

  • Öffnungszeiten: Die meisten Bahnen fahren von Frühjahr bis Herbst, viele Alpine Coaster auch im Winter.

  • Fahrbetrieb: Klassische Rinnenbahnen fahren meist nur bei trockenem Wetter. Viele Alpine Coaster sind als Allwetterrodelbahn konzipiert – auch bei leichtem Regen kein Problem.

  • Kinder: Mitfahren ist meist ab 3 Jahren möglich. Allein fahren dürfen Kinder je nach Anlage und Körpergröße ab 7 oder 8 Jahren. 

  • Bergfahrt: Per Seilbahn oder Lift zur Startstation – oft kombinierbar mit Wanderungen oder einem Besuch am Spielplatz.

  • Geschwindigkeit: Bei klassischen Rinnenbahnen liegt das Tempo in eurer Hand. Alpine Coaster begrenzen die Geschwindigkeit automatisch – meist zwischen 40 und 45 km/h. 

Tipp: Betriebszeiten und Regeln am besten vorab beim Betreiber prüfen – und etwas mehr Zeit einplanen. Eine Fahrt bleibt selten die einzige.

Sicherheitstipps für den Rodelspaß

Abstand

Erst starten, wenn die vorausfahrende Person genug Vorsprung hat.

Bremsen

Rechtzeitig bremsen und das Tempo an die Strecke anpassen.

Anweisungen

Den Hinweisen des Personals und der Beschilderung folgen.

Rücksicht

Aufmerksam fahren und auf andere Gäste achten.

Kinder

Kinder gemäß den Vorgaben der Anlage begleiten.

Im Fahrzeug

Hände und Füße während der Fahrt im Schlitten lassen.

FAQs

Klassische Sommerrodelbahnen führen meist in einer Rinne talwärts, wobei das Tempo selbst reguliert wird. Alpine Coaster fahren auf Schienen und bieten oft zusätzliche Elemente wie Kreisel, Jumps oder Wellen. Die Geschwindigkeit wird dabei automatisch begrenzt.

Kinder dürfen meist ab etwa 3 Jahren in Begleitung mitfahren. Allein fahren ist je nach Bahn und Körpergröße in der Regel ab 7 oder 8 Jahren erlaubt. Die genauen Alters- und Größenvorgaben variieren je nach Anlage.

Die Geschwindigkeit variiert je nach Bahn. Bei klassischen Rinnenbahnen reguliert ihr das Tempo selbst – Alpine Coaster erreichen je nach Anlage meist bis zu 40 oder 45 km/h.

Klassische Rinnenbahnen sind oft nur bei trockenem Wetter in Betrieb. Viele Alpine Coaster sind als Allwetterrodelbahn konzipiert und auch bei leichtem Regen geöffnet. Die genauen Bedingungen variieren je nach Anlage - am besten vorab direkt beim Betreiber informieren.

Viele Alpine Coaster sind ganzjährig geöffnet. Die genauen Betriebszeiten hängen jedoch von Wetter, Schneelage und Wartungsarbeiten ab.

Österreich bietet eine große Auswahl – von klassischen Rinnenbahnen wie dem Grünberg-Flitzer in Gmunden (Oberösterreich) oder der Sommerrodelbahn Ossiach (Kärnten) bis zu spektakulären Alpine Coastern wie dem Alpine Coaster Imst (Tirol) oder dem Rittisberg Coaster in Ramsau (Steiermark).

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