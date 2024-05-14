Drei Personen laufen auf einem schmalen Bergpfad bergauf, grüne Almwiesen und Berggipfel im Hintergrund.
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Trailrunning in Österreich
Berglauf zwischen Gipfeln, Wäldern und Weitblick

Über Wurzeln und Steine, durch Wälder und Almlandschaften, hinauf auf Gipfel mit Weitblick: Trailrunning führt auf abwechslungsreiche Pfade durch Österreichs Bergwelt.

Trailrunning bedeutet Laufen abseits von Asphalt – auf natürlichen Pfaden durch Wälder, Wiesen und Berge. Der Begriff „Trail" steht für Pfad oder Spur und bezeichnet schmale Wege, auf denen das Erlebnis ebenso wichtig ist wie das Tempo.

Im Unterschied zum klassischen Straßenlauf wechseln sich beim Trailrunning Untergrund, Steigung und Rhythmus ständig ab. Auch im Vergleich zum Wandern bleibt ihr in einer fließenden, laufenden Bewegung. Wurzeln, Steine und Höhenmeter erfordern Trittsicherheit, Technik und Anpassungsfähigkeit. Bergauf wird dosiert gelaufen, bergab kontrolliert. Je nach Gelände wechseln sich Laufen und Gehen ganz natürlich ab.

Österreich bietet dafür ein breites Spektrum an Strecken – von sanften Einstiegstrails bis zu hochalpinen Berglauf-Strecken mit Weitblick. Bergbahnen erschließen zusätzliche Höhenlagen und eröffnen neue Routenvarianten. Nach dem Lauf warten Bergseen, Thermen und regionale Kulinarik – so verbinden sich Bewegung, Landschaft und Erholung.

Trailrunning aus allen Perspektiven

Trailrunning-Regionen in Österreich: Lauft los!

Von aussichtsreichen Höhenwegen in den Alpen bis zu abwechslungsreichen Strecken im Voralpenland – für jeden Stil und jedes Niveau ist etwas dabei.

Saalbach Hinterglemm: Über 100 Kilometer Trails am Berg

Salzkammergut: Panoramawege und Grat-Routen

Pitztal: 19 Trails in hochalpiner Gletscherkulisse

Paznaun–Ischgl: Berglauf auf Höhe mit Weitblick

Gastein: Berglauf und Entspannung in Thermen

Zell am See-Kaprun: Laufen zwischen See und Gipfeln

Brandnertal: 13 Trails durch Vorarlbergs Bergwelt

Ybbstaler Alpen: Je 7 Trails am Ötscher und Hochkar

Lech Zürs: Trailrunning am Arlberg auf über 1.450 Metern

Kufsteinerland: 300 km Trails in Tirols größter Laufregion

Schladming-Dachstein: 60 Strecken vom Tal bis ins Hochalpine

Wörthersee: Seeblick und abwechslungsreiches Terrain

Tipps für den Einstieg

Trailrunning für Anfänger:innen

Der erste Schritt ins Trailrunning muss kein großes Abenteuer sein – oft beginnt er auf dem nächsten Waldweg. Wer ein paar Grundregeln kennt, startet sicherer und mit mehr Routine.

  • Je nach Gelände wechseln Tempo und Technik bewusst zwischen Laufen und Gehen. Pausen sind beim Trailrunning völlig normal, auch für Erfahrene.  

  • Bergauf helfen kurze, aktive Schritte mit Armeinsatz, um gleichmäßig und dosiert voranzukommen. Bergab gilt: kontrolliert und konzentriert – achtet dabei auf den nächsten Schritt und den Untergrund. 

  • Informiert euch vorab über Strecke, Verlauf und Schwierigkeit – und schätzt eure Leistung realistisch ein. Gebt einer vertrauten Person eure Route weiter und speichert wichtige Notrufnummern: Alpinnotruf 140, Euronotruf 112.  

  • Startet früh, um Hitze zu vermeiden und plant flexibel bei Wetteränderungen. 

  • Trailrunning findet in der Natur statt: Auf markierten Wegen bleiben, Abstand zu Wildtieren halten und Rücksicht auf andere Menschen und die Umgebung nehmen.

Schon gewusst?
Trailrunning beansprucht Ausdauer, Muskulatur und Koordination und verbindet Bewegung mit Naturerlebnissen.

Trailrunning-Ausrüstung: Was ihr braucht

Trailschuhe

Profilierte Sohlen und stabiler Halt geben Sicherheit auf unebenem Gelände.

Funktionskleidung

Leicht, atmungsaktiv und schnelltrocknend – ideal bei Wind, Regen und Sonne.

Sonnenschutz

Sonnencreme, Brille und Kopfbedeckung für intensive Sonne in der Höhenlage nicht vergessen.

Rucksack und Trinken

Ausreichend Wasser, Verpflegung, Erste-Hilfe-Set und Regenjacke einpacken.

Stöcke (optional)

Unterstützen bergauf und schonen die Gelenke beim Abstieg.

Navigation und Sicherheit

Smartphone mit GPS-App und Stirnlampe – Notrufnummern: Alpinnotruf 140, Euronotruf 112.

Trailrunning- und Berglauf-Events in Österreich

FAQs

Trailrunning ist Laufen auf Naturwegen – von sanften Waldpfaden bis zu alpinen Trails. Das Erlebnis in der Landschaft steht dabei ebenso im Vordergrund wie die Bewegung.

Von Frühling bis Herbst – in höheren Lagen startet die Saison meist im Juni und reicht bis September oder Oktober.

Ja, absolut. Tempo und Strecke lassen sich flexibel anpassen, und Gehpassagen sind völlig normal. Viele Regionen in Österreich bieten gut markierte Trails für jeden Einstieg.

Wichtig sind gut profilierte Trailschuhe, atmungsaktive Kleidung und ausreichend Wasser. Je nach Strecke können auch Rucksack, Regenjacke und Stöcke sinnvoll sein.

Zahlreiche Strecken in Österreich bieten Abwechslung für jedes Niveau: 

Ja, in ganz Österreich finden regelmäßig Trailrunning- und Berglauf-Events statt – von Einsteiger:innenläufen bis zu anspruchsvollen Wettkämpfen. Darunter der Großglockner Ultra-Trail, der Stubai Ultratrail und der Hochkönig Ultraks.

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