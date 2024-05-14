Winzer Urlaub am Bauernhof
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Urlaub am Bauernhof in der Steiermark
Spätsommer & Herbstgenuss erleben

Unsere steirischen Höfe – vom klassischen Bauernhof über gemütliche Almhütten bis hin zum Winzerhof – laden zum Ankommen und Wohlfühlen ein.

Wenn der Spätsommer langsam in den Herbst übergeht, zeigt sich das steirische Landleben von seiner genussvollsten Seite. Auf den Bauernhöfen werden Äpfel, Kürbisse und viele weitere Köstlichkeiten geerntet, in den Weinbergen beginnt die Weinlese. Auf über 400 qualitätsgeprüften Höfen erlebt ihr die Steiermark so authentisch wie kaum irgendwo sonst.

Angebot: Herbsturlaub am Bauernhof in der Steiermark

Startet den Tag mit einem Frühstück aus selbstgemachten Produkten und geniesst die besondere Atmosphäre am Bauernhof. Während die Gastgeber Tiere versorgen, Obst und Gemüse ernten oder regionale Spezialitäten herstellen, gibt es für Groß und Klein jeden Tag Neues zu entdecken. Kinder freuen sich auf Kühe, Ziegen, Katzen oder Ponys und viel Platz zum Spielen.

  • 1 ÜN im DZ inkl. Frühstück ab 60 € pro Person

  • 1 ÜN in der Ferienwohnung, o.V. ab 150 € für 4 Personen

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Familie
Aktivurlaub
Kulinarik
Region
Echtes steirisches Landleben

Die Herbstferien sind die perfekte Zeit für eine Auszeit mit der Familie. Gemeinsam Tiere füttern, im Stall mithelfen oder den Spielplatz erobern – auf dem Bauernhof verbringen Kinder den ganzen Tag an der frischen Luft, während Eltern die Ruhe und herzliche Gastfreundschaft genießen.

Viele Almhütten sind bis weit in den Herbst geöffnet und bieten den idealen Ausgangspunkt für Wanderungen. Klare Bergluft, farbenprächtige Wälder und aussichtsreiche Gipfel machen jede Tour zu einem besonderen Erlebnis. Nach einem aktiven Tag laden Terrasse, Holzofen oder Sauna zum Entspannen ein.

Wenn im Süden der Steiermark die Weinlese beginnt, herrscht auf den Winzerhöfen eine ganz besondere Stimmung. Genießt steirische Weine direkt beim Winzer und lasst den Tag bei einer traditionellen Buschenschankjause gemütlich ausklingen.

Und wenn der Herbst langsam dem Winter weicht, bleibt die Vorfreude auf die nächste Jahreszeit: verschneite Almen, gemütliche Bauernstuben und Winterurlaub voller Herzlichkeit. Urlaub am Bauernhof bedeutet zu jeder Jahreszeit echtes Landleben erleben.

Zum Urlaub am Bauernhof

Unterkunftsarten für euren Urlaub am Bauernhof

Über 400 qualitätsgeprüfte Höfe in der Steiermark laden diesen Winter zum Ankommen und Wohlfühlen ein.

Urlaub am Baby- & Kinderbauernhof

Bestens ausgestattet mit kinderfreundlichen Tieren, sicheren Spielbereichen und viel Platz in der Natur. Hier wird euer Familienurlaub zum unvergesslichen Erlebnis!

Zu den Kinderbauernhöfen

Urlaub am Reiterbauernhof

Ein Urlaub am Reiterhof ist ein Paradies für alle Pferdeliebhaber:innen – egal, ob Anfänger:innen oder erfahrene Reiter:innen. Pferde gesattelt, fertig, los!

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Urlaub am Biohof

Auf den zertifizierten Biohöfen urlaubt ihr ganz natürlich und erlebt, wie biologische Landwirtschaft funktioniert.

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Urlaub auf der Alm

Rauf auf die Alm und rein ins Hüttenvergnügen! Entdeckt über 100 Almhütten in der Steiermark – von uriger Hütte in Alleinlage bis zum luxuriösen Chalet an der Skipiste!

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Urlaub am Winzerhof

Urlaub mitten im Weingarten: Weinverkostungen, Kellerführungen und eine köstliche Jause im Buschenschank machen den Aufenthalt unvergesslich.

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Außergewöhnliche Unterkünfte

Schon einmal in einem Baumhaus geschlafen? Oder im umgebauten Reisebus? Auf diesen Höfen und Almhütten könnt ihr etwas völlig Neues erleben und richtig staunen.

Zu den außergewöhnlichen Höfen

Urlaub am Vital-Bauernhof

Erlebt Urlaub am Bauernhof, der Körper und Geist in Einklang bringt! Auf zertifizierten Vital-Bauernhöfen findet ihr die perfekte Balance zwischen Aktivität und Erholung.

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Urlaub am Landhof

Sehnt ihr euch nach einer Auszeit im ländlichem Ambiente voller Ruhe und Entspannung? Dann ist ein Urlaub am Landhof genau das Richtige für euch.

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Urlaub am barrierefreien Hof

Urlaub am Bauernhof soll für alle Menschen ein unvergessliches Erlebnis sein. Deshalb bieten ausgewählte Höfe barrierefreie Unterkünfte und gut zugängliche Hofbereiche.

Zu den barrierefreien Höfen

Alle Unterkunftsarten

Ob Familienurlaub, gemütliche Zweisamkeit Aktivurlaub oder Entspannungssuche, mit oder ohne Hund, im Frühling, Sommer, Herbst und Winter: Entdeckt die Vielfalt.

Zu allen Hofarten
Kontakt: Urlaub am Bauernhof Steiermark
Service & Kontakt

Landesverband Urlaub am Bauernhof Steiermark

Hamerlinggasse 3

8010 Graz

Telefon: +43 316 8050-1291

uab@lk-stmk.at
www.urlaubambauernhof.at/steiermark
Zu den Höfen
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