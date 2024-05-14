Brotkunst: Der Laib als Leinwand
Kunst aus dem Korn #eatAUT
Einleitung
2 Handwerke, 1 Produkt: Ein Laib Brot ist an sich schon ein Kunstwerk. Wir setzen dem eins drauf und bitten die Künstlerin Katya Frei, statt auf einer Leinwand auf den Brotlaiben der Bäckermeisterin Veronika Dörfler im hefehaus zu arbeiten.
Kärntner Hornkraut, See und Berge sowie Wasser/Nebel – diese Motive wurden gewählt, da sie die einzigartige Topografie von Kärnten und den Geist der Region einfangen.
Veronika's Kindheitserinnerung zu BrotIhre Mutter hat alle 14 Tage Brot für die Großfamilie gebacken. Dieser Tag war für Veronika immer etwas Besonderes, und die Aufregung um das „alltägliche Brot" hat sie definitiv geprägt.
Interview mit Veronika Dörfler
Veronika Dörfler
Veronika Dörfler ist Bäckermeisterin und Unternehmerin, die 2023 mit ihrer Bio-Bäckerei hefehaus am Hauptplatz in Feldkirchen eine wichtige Versorgungslücke geschlossen hat.
Mit 30 Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für die traditionelle Kunst des Brotbackens und verarbeitet seither ausschließlich biologische Zutaten, überwiegend aus der Region.
Ihr besonderes Augenmerk liegt auf einer langen Teigreifung, die ihren Broten ein unverwechselbares Aroma und intensiven Geschmack verleiht. Die ausgewählte Produktpalette reicht von verschiedensten Sauerteigbroten über traditionelles Kleingebäck wie Handsemmeln und Baguettes bis hin zu süßen Köstlichkeiten wie Kardamom-Zimtknoten.