Philipp: Naja, wir haben eigentlich alles vor der Haustüre, wenn man sich auskennt. Man könnte sich von Wald & Wiese problemlos ernähren, mit dem richtigen Wissen über die ganzen Produkte, die dort wachsen. Leider geht dieses Wissen immer mehr verloren und viele würden „verhungern", obwohl sie vor etwas Essbarem stehen. Sagen wir eher, was haben wir nicht bei uns? Es gibt einen Generationswechsel bei vielen Produzent:innen und hier geht Vieles in eine sehr gute Richtung.

Stefanie: In meinen Augen kommt es darauf an, die Aromen der wenigen Zutaten zu bewahren und zu intensivieren, sodass selbst einfache Produkte durch ihre Reinheit und Frische einzigartig im Geschmack sind. Man sollte einfach schmecken, was es ist, und das Produkt nicht mit Marinaden oder zu vielen Gewürzen verfälschen.

Viktoria: Limits? Im Gegenteil! Wir haben hier das absolute Privileg, mit den unterschiedlichsten Gegebenheiten arbeiten zu können. Das bringt genau die Vielfalt und Differenzierbarkeit, die wir im gegenwärtigen Einheitsbrei so dringend brauchen. Egal ob am Wasser, am Berg, im Tal oder in der Stadt - in meinen Augen eröffnen Limits Möglichkeiten, über den Tellerrand hinauszudenken.