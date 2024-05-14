So war das schon immer der Brauch – neben der Hochzeitstorte gab's auch die Hochzeitsbäckerei, meistens in Form von Keksen.

Die burgenländische Hochzeitsbäckerei ist eine Handwerkstradition, die seit jeher von Generation zu Generation weitergegeben wurde und bis heute lebendig ist.

Für dieses Projekt wurde Aloisia Bischof, eine bekannte und erfahrene Hochzeitsbäckerin des Burgenlands, gebeten, drei traditionelle Kreationen zu backen. Anschließend hat die burgenländische Patissière Lena Zachs eine dieser Kreationen neu interpretiert.

So entstand ein kulinarischer Dialog, der zeigt, dass Tradition kein starres Gebilde ist, sondern ein lebendiges Handwerk, das sich mit Leidenschaft und Kreativität weiterentwickelt.