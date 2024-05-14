Über den Tellerrand blicken: Julia Presslauer illustriert ein Menü mit 5 Gerichten von Lukas Nagl

Lukas Nagl leitet die Küchen des renommierten Restaurants Bootshaus im Hotel Das Traunsee sowie des Wirtshauses Poststube 1327 und der Belétage im Hotel Post am See. Die von Monika und Wolfgang Gröller in dritter Generation geführten Betriebe zählen zu den Spitzenadressen der österreichischen Gourmetszene.

Seine Ausbildung absolvierte er an der Tourismusschule in Bad Ischl. Es folgten nationale wie internationale Stationen, unter anderem in Wien im Steirereck, den USA, Afrika und der Schweiz.

Julia Presslauer ist eine österreichische Illustratorin. Sie hat Grafikdesign und Werbung an der Universität für Angewandte Kunst (Klasse für Ideen) studiert und ihre Leidenschaft für Druckgrafik entdeckt. In ihrer Arbeit verbindet sie das konzeptionelle Denken der Werbung mit der Ästhetik der Druckkunst.