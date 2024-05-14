Wenn du weiter oben bist im Wald, wo die Urwälder und Flechten sind, tauchst du in eine mystische Kraft ein. Man spürt die gute Luft in der Höhe, kann wirklich abschalten, durchatmen. Man ist so weit weg von allem.

Und dann geht es aber direkt schnell für den „Sammler”, weil man begrenzte Zeit hat. Ich wechsle direkt in den Sammel-Modus. Ich bin dann wie ein „Wiesel” da oben am Berg. Ich sammle so viel wie möglich, so viel, wie ich mitnehmen kann. Einerseits um den Gästen was zum Probieren zu bieten, aber auch Neues zu entdecken.

Fürs Restaurant nehme ich nur die Menge, die ich die nächsten Tage brauche und was am Menü ist. Und manchmal nutze ich dann noch 15 Minuten, um Dinge, die ich noch nicht kenne, mitzunehmen, und dann forsche ich in Ruhe zu Hause nach.