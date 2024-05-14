Dani Lia

Dani Lia verbindet Indie-Pop und Alternative zu einem unverwechselbaren Sound zwischen Tiefgang und Leichtigkeit. Die österreichische Sängerin und Songwriterin, die heute in Berlin lebt, begeistert mit ehrlichen Texten, trockenem Humor und eingängigen Melodien. Mit über 30 Millionen Streams und ihrer neuen EP baby T zeigt sie: weniger Drama, mehr Groove – persönlich, nahbar und voller Selbstbewusstsein.

Live on Stage im FluxBau am 17.09. 19:30 Uhr

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