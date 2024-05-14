FeelAustria Live Künstler Berlin 2026
Lebengsgefühl Österreich
Einleitung
Entdeckt die neue Generation österreichischer Live-Künstler:innen der FeelAustria Week 2026.
Einleitung
Dani Lia verbindet Indie-Pop und Alternative zu einem unverwechselbaren Sound zwischen Tiefgang und Leichtigkeit. Die österreichische Sängerin und Songwriterin, die heute in Berlin lebt, begeistert mit ehrlichen Texten, trockenem Humor und eingängigen Melodien. Mit über 30 Millionen Streams und ihrer neuen EP baby T zeigt sie: weniger Drama, mehr Groove – persönlich, nahbar und voller Selbstbewusstsein.
Live on Stage im FluxBau am 17.09. 19:30 Uhr
Ticketverkauf nicht verpassen – alle Neuigkeiten erfahrt ihr im FeelAustria Week Newsletter
Einleitung
Tamara Flores ist eine Sängerin, Flötistin und Tänzerin aus Wien mit mexikanischen Wurzeln. In ihrer Musik verbindet sie Latin Pop, moderne Beats und Einflüsse beider Kulturen zu einem unverwechselbaren Sound. Ihre Songs erzählen von Female Empowerment, Selbstbestimmung, Natur und persönlicher Transformation. Mit ihrer Single „CHINGONA“erreichte sie Platz 1 der FM4-Charts und wurde für den Amadeus Austrian Music Award nominiert.
Live on Stage im FluxBau am 18.09. 19:30 Uhr
Ticketverkauf nicht verpassen – alle Neuigkeiten erfahrt ihr im FeelAustria Week Newsletter
Einleitung
CIVAN ist ein aufstrebender Künstler aus Wien, der Pop, Folk und urbane Einflüsse zu einem ganz eigenen Klang verbindet. Mit authentischen, tiefgründigen Texten, die zwischen Melancholie und Hoffnung pendeln, nimmt er sein Publikum mit auf eine Reise durch persönliche Geschichten und ehrliche Emotionen. In seiner neuen Single erinnert er an den Traum von Weltfrieden – eine Vision, die oft vergessen scheint, aber in seiner Musik wieder spürbar wird. Er ist der Junge von nebenan – nahbar, echt und immer wieder überraschend.
Live on Stage im FluxBau am 19.09. 19:30 Uhr
Ticketverkauf nicht verpassen – alle Neuigkeiten erfahrt ihr im FeelAustria Week Newsletter
Einleitung
NENDA ist eine Künstlerin aus den Tiroler Alpen. Als Schauspielerin ist sie aus Serien wie The Rising (Sky) & Belgravia: The Next Chapter (MGM+, Amazon) bekannt. Als Musikerin gewann NENDA diverse Auszeichnungen für ihre selbstproduzierten Musikvideos. Ihre Debutsingle „Mixed Feelings“ toppte die FM4 Jahrescharts 2021. NENDA’s Debutalbum KRRRA wird im Herbst 2025 veröffentlicht, darauf bespricht sie weiterhin Themen wie Identität und gesellschaftspolitische Fragen. Das Album bringt Einsicht in ihre Lebenswelt – als Tirolerin sowie Londonerin, als Mauerblümchen sowie Boss Bitch. Vollgepackt mit ehrlichen Emotionen, humorvollen Charakteren und bleibenden Eindrücken.
Live on Stage im FluxBau am 18.09. 19:30 Uhr
Ticketverkauf nicht verpassen – alle Neuigkeiten erfahrt ihr im FeelAustria Week Newsletter
Einleitung
Mit Wurzeln im österreichischen Vorarlberg fand sie über Berlin ihren eigenen Sound zwischen Hip-Hop, R&B und Neo-Soul. 2022 wurde sie beim ORF Vorarlberg Sound@V als „Newcomerin des Jahres“ ausgezeichnet. Ihre Songs verbinden persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlichen Themen und bewegen sich zwischen Tiefgang, Feel-Good-Vibes und starken Hooks – ehrlich, reflektiert und aus einer weiblichen Perspektive.
Live on Stage im FluxBau am 17.09. 19:30 Uhr
Ticketverkauf nicht verpassen – alle Neuigkeiten erfahrt ihr im FeelAustria Week Newsletter
Einleitung
Freddy Ekué zählt zu den spannendsten Newcomern der deutschen Comedy-Szene. Der gebürtige Togo-Österreicher begeistert mit trockenem Humor, scharfsinnigen Alltagsbeobachtungen und einer entspannten Bühnenpräsenz. Ob Elbphilharmonie, TV oder als Support von Kaya Yanar – sein feines Gespür für Timing und seine sympathische Art machen jeden Auftritt zu einem besonderen Erlebnis.
Live on Stage im FluxBau am 14.09. 19:30 Uhr
Ticketverkauf nicht verpassen – alle Neuigkeiten erfahrt ihr im FeelAustria Week Newsletter
Einleitung
Brutale Jokes mit österreichischem Schmäh sind Julia Brandners Markenzeichen. Als queere Person in einer konservativen, katholischen Mädchenschule hat sie schnell gelernt, Humor als Coping-Mechanismus für alles Mögliche zu verwenden und die Ungerechtigkeiten und Vorurteile dieser Welt damit auf die Schippe zu nehmen. In ihrer Comedy spricht sie unangenehme Wahrheiten über Dating, Queerness und Vorurteile aus und sagt dem Publikum auch mal Dinge, die es nicht unbedingt hören wollte, aber hören sollte – und über die es dann dennoch lachen kann. Mit ihrem Wiener Akzent kann man ihr eh viel verzeihen.
Live on Stage im FluxBau am 14.09. 19:30 Uhr
Ticketverkauf nicht verpassen – alle Neuigkeiten erfahrt ihr im FeelAustria Week Newsletter
Einleitung
Mit treibenden Beats und sommerlichen Club-Vibes bringt er die Tanzfläche in Bewegung und sorgt für den perfekten FeelAustria-Sound.
Live on Stage im FluxBau am 14.09. 19:30 Uhr
Ticketverkauf nicht verpassen – alle Neuigkeiten erfahrt ihr im FeelAustria Week Newsletter