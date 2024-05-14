Ausseerland Salzkammergut
Bike-Momente zwischen Bergen und Seen
Einleitung
Im Ausseerland Salzkammergut steht Mountainbiken für mehr als sportliche Leistung. Zwischen den Gipfeln des Toten Gebirges und den glasklaren Seen der Region laden abwechslungsreiche Touren dazu ein, Landschaft und Bewegung bewusst zu genießen.
Gemütliche Routen im Tal, entspannte Seerunden und familienfreundliche Trails bieten ideale Bedingungen für Einsteiger:innen, Genussradler:innen und E-Biker. Wer mehr Herausforderung sucht, findet mit dem Augst-Trail am Loser ein sportliches Highlight mit alpinem Charakter.
Besonders reizvoll ist die Kombination aus Radfahren und Kulinarik: Almhütten, Wirtshäuser und zertifizierte Genussbetriebe liegen direkt entlang der Strecken und laden zu genussvollen Pausen ein.
Wir empfehlen folgendes Angebot
Das AKTIV-BIKE-Paket in der Hagan Lodge Altaussee bietet ein unvergessliches Mountainbike-Erlebnis im Ausseerland Salzkammergut. Drei Übernachtungen, ein tägliches Frühstückspaket und eine geführte Mountainbike-Tour sorgen für einen aktiven und erholsamen Aufenthalt.
Direkt am weitläufigen Streckennetz gelegen, ist die Lodge ideal für alle, die Natur und Sport verbinden möchten.
Die schönsten Perspektiven der Region
Die Top Unterkünfte
AlpenParks Hagan Lodge in Altaussee
Die Unterkunft liegt am Fuße des Losers und bietet mit direktem Zugang zu zahlreichen Bike-Strecken und einer Sauna die perfekte Kombi aus Naturerlebnis und Entspannung.
Hotel Kanzler – Bike & Relax in Bad Mitterndorf
Genussvolles Mountainbiken trifft auf bewusste Küche und entspannende Rückzugsorte. Ideal für alle, die Bewegung, Kulinarik und Regeneration verbinden möchten.