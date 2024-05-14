Sanfte Talwege, aussichtsreiche Almen und kristallklare Seen: Das Ausseerland Salzkammergut verbindet MTB mit Naturgenuss, regionaler Kulinarik und alpiner Gelassenheit.

Im Ausseerland Salzkammergut steht Mountainbiken für mehr als sportliche Leistung. Zwischen den Gipfeln des Toten Gebirges und den glasklaren Seen der Region laden abwechslungsreiche Touren dazu ein, Landschaft und Bewegung bewusst zu genießen.

Gemütliche Routen im Tal, entspannte Seerunden und familienfreundliche Trails bieten ideale Bedingungen für Einsteiger:innen, Genussradler:innen und E-Biker. Wer mehr Herausforderung sucht, findet mit dem Augst-Trail am Loser ein sportliches Highlight mit alpinem Charakter.

Besonders reizvoll ist die Kombination aus Radfahren und Kulinarik: Almhütten, Wirtshäuser und zertifizierte Genussbetriebe liegen direkt entlang der Strecken und laden zu genussvollen Pausen ein.