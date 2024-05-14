Zwei Mountainbiker mit Helmen geben sich High-Five auf einer Alm, Holzhütte und Berge im Hintergrund.
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Ausseerland Salzkammergut
Bike-Momente zwischen Bergen und Seen

Sanfte Talwege, aussichtsreiche Almen und kristallklare Seen: Das Ausseerland Salzkammergut verbindet MTB mit Naturgenuss, regionaler Kulinarik und alpiner Gelassenheit.

Im Ausseerland Salzkammergut steht Mountainbiken für mehr als sportliche Leistung. Zwischen den Gipfeln des Toten Gebirges und den glasklaren Seen der Region laden abwechslungsreiche Touren dazu ein, Landschaft und Bewegung bewusst zu genießen. 

Gemütliche Routen im Tal, entspannte Seerunden und familienfreundliche Trails bieten ideale Bedingungen für Einsteiger:innen, Genussradler:innen und E-Biker. Wer mehr Herausforderung sucht, findet mit dem Augst-Trail am Loser ein sportliches Highlight mit alpinem Charakter. 

Besonders reizvoll ist die Kombination aus Radfahren und Kulinarik: Almhütten, Wirtshäuser und zertifizierte Genussbetriebe liegen direkt entlang der Strecken und laden zu genussvollen Pausen ein.  

Details zur Strecke
Routen:24 markierte Routen
Gesamtlänge:mehr als 700 Kilometer
Höhenunterschiede:von 200 bis 1.500 Meter
Schwierigkeitsgrade:von leicht bis schwer
Routenplanung
Salza-Runde
Augst Trail
ab € 1.057,–

Wir empfehlen folgendes Angebot

Das AKTIV-BIKE-Paket in der Hagan Lodge Altaussee bietet ein unvergessliches Mountainbike-Erlebnis im Ausseerland Salzkammergut. Drei Übernachtungen, ein tägliches Frühstückspaket und eine geführte Mountainbike-Tour sorgen für einen aktiven und erholsamen Aufenthalt.
Direkt am weitläufigen Streckennetz gelegen, ist die Lodge ideal für alle, die Natur und Sport verbinden möchten.

AKTIV-BIKE-Paket

Die schönsten Perspektiven der Region

Die Top Unterkünfte

AlpenParks Hagan Lodge in Altaussee

Die Unterkunft liegt am Fuße des Losers und bietet mit direktem Zugang zu zahlreichen Bike-Strecken und einer Sauna die perfekte Kombi aus Naturerlebnis und Entspannung.

AlpenParks Hagan Lodge

Hotel Kanzler – Bike & Relax in Bad Mitterndorf

Genussvolles Mountainbiken trifft auf bewusste Küche und entspannende Rückzugsorte. Ideal für alle, die Bewegung, Kulinarik und Regeneration verbinden möchten.

Hotel Kanzler – Bike & Relax

Die Wasnerin – G’sund & Natur Hotel in Bad Aussee

Genussvolles Mountainbiken trifft auf bewusste Küche und entspannende Rückzugsorte. Ideal für alle, die Bewegung, Kulinarik und Regeneration verbinden möchten.

Die Wasnerin – G’sund & Natur Hotel

Highlights entlang der Strecke

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