Biken in Vorarlberg
Mountainbike- und Gravel-Erlebnisse zwischen Bodensee und Alpenpässen
Einleitung
Vorarlberg vereint kurze Distanzen mit großen Höhenunterschieden. Vom Bodensee auf rund 400 Metern bis in hochalpine Regionen über 2.000 Meter, auf mehrtägigen Routen wie der etwa 100 Kilometer langen Strecke Richtung Piz Buin oder auf kompakten Tagestouren. Einheitlich beschilderte Rad- und Mountainbikewege, alpine Passstraßen und naturbelassene MTB- oder Graveltouren prägen ein Unterwegssein, das Bewegung, Landschaft und bewusstes Miteinander selbstverständlich verbindet.
Die schönsten Perspektiven der Region
Die Top Unterkünfte
Rössle Au in Au
Ein Bike-Hotel, das geführte Touren, eigene Bikeschule und direktem Zugang zu alpinen Routen mit Bewegung, Natur und entspanntes Ankommen verbindet.
Alpenhotel Post in Au
Alles für den Bikeurlaub: Radschule, Verleihservice und Touren – auch für Familien. Die Trails? Die beginnen vor der Hoteltüre.