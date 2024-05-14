Zwei Radfahrer in schwarzem Trikot auf Schotterweg durch grüne Almwiesen, Bergkulisse im Hintergrund.
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Biken in Vorarlberg
Mountainbike- und Gravel-Erlebnisse zwischen Bodensee und Alpenpässen

Weitläufig und eben oder supersteil? Familienfreundlich und erholsam oder sportlich herausfordernd? Für MTB- und Gravelbiken sind Vorarlbergs Landschaften wie geschaffen.

Vorarlberg vereint kurze Distanzen mit großen Höhenunterschieden. Vom Bodensee auf rund 400 Metern bis in hochalpine Regionen über 2.000 Meter, auf mehrtägigen Routen wie der etwa 100 Kilometer langen Strecke Richtung Piz Buin oder auf kompakten Tagestouren. Einheitlich beschilderte Rad- und Mountainbikewege, alpine Passstraßen und naturbelassene MTB- oder Graveltouren prägen ein Unterwegssein, das Bewegung, Landschaft und bewusstes Miteinander selbstverständlich verbindet. 

Details zur Strecke
Radrouten: 520 Kilometer
Bodensee-Radwanderweg: 270 Kilometer
Info & Routenplanung

Die schönsten Perspektiven der Region 

Die Top Unterkünfte  

Rössle Au in Au

Ein Bike-Hotel, das geführte Touren, eigene Bikeschule und direktem Zugang zu alpinen Routen mit Bewegung, Natur und entspanntes Ankommen verbindet.

Rössle Au

Alpenhotel Post in Au

Alles für den Bikeurlaub: Radschule, Verleihservice und Touren – auch für Familien. Die Trails? Die beginnen vor der Hoteltüre.

Alpenhotel Post

Hotel Bären in Mellau

Das stylische Bike- und Rennrad-Hotel punktet mit umfassender Ausstattung, GPS-Touren, Gravel- und MTB-Optionen sowie Roadbike-Erlebnissen direkt vom Hotel weg.

Hotel Bären

Highlights

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