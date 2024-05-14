Mountainbiker springt von einer Schanze auf einem Bikepark-Trail, grüne Berglandschaft im Hintergrund.
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Bikepark-Dreieck Wiener Alpen
Drei Spots, eine Destination, alle Schwierigkeitsgrade

Mountainbiken in den Wiener Alpen zeigt sich von seiner vielfältigsten Seite. Hier entsteht ein Zusammenspiel aus Flow, Panorama und alpinem Bike-Gefühl.

Drei Regionen verschmelzen zu einem gemeinsamen Rhythmus: Kurven, Höhenmeter, Aussicht und Tempo. Das Bikepark-Dreieck Wiener Alpen in Niederösterreich steht für modernes Mountainbiken in sanft alpiner Landschaft, wo professionell geshapte Trails auf Weitblick treffen und jede Abfahrt ein neues Gefühl freisetzt.  

Der Bikepark Semmering punktet mit 18 Kilometern Trails in allen Schwierigkeitsgraden – von familienfreundlicher Einsteiger-Abfahrt bis Profi-Downhill – und ist von Wien sowie Graz in nur rund einer Stunde erreichbar. 

Der Alpen Bikepark Schneeberg startet 2026 mit rund 12 Kilometern Trails und Lines in alpiner Berglandschaft, darunter Flowline, Freeride-Abschnitte und Riders Playground mit Airbag-Jump. 

Die Wexl Trails verbinden Mini-Bikepark, Naturtrails und Jumpline zu einem vielseitigen Trailpark im Wechselland, der Mountainbiker:innen und E-Biker:innen aller Könnerstufen begeistert. Hier stehen 30 Kilometer Trailpark und mehr als 100 Kilometer Panoramatrails zur Verfügung.

Abseits der Trails prägen Hütten, Bergrestaurants und der Blick in die umliegende Bergwelt den Tag. So wächst aus einzelnen Rides ein stimmiger Bike-Urlaub, getragen von Naturerlebnis, Community-Vibe und dem Gefühl, genau hier richtig zu sein. 

Details zur Strecke 
Bikepark-Trails:rund 60 Kilometer
Panorama-Trails:über 100 Kilometer
Trail-Levels:von Flowtrails bis zu technischen Passagen und Jumps
Infrastruktur:Liftunterstützung, Skill-Areas, Übungszonen
Extras:Hütten, Bergrestaurants, Freizeitangebote, Community-Vibe
Routenplanung
ab € 423,– 

Wir empfehlen folgendes Angebot 

Fünf Tage Bikeurlaub in den Wiener Alpen, getragen von Abwechslung und Rhythmus: drei Bikeparks, drei Charaktere. Je ein Tag auf den Trails am Schneeberg, am Semmering und bei den Wexl Trails sorgt für Flow, Technik und Panorama in wechselnden Spielarten.

Vier Übernachtungen in einer nahegelegenen Unterkunft inklusive Frühstück verbinden intensive Bike-Tage mit entspanntem Ankommen und alpinem Urlaubsgefühl. 

MTB-Urlaub in den Wiener Alpen

Die schönsten Perspektiven der Region 

Die Top Unterkünfte 

Hotel Schneeberghof in Puchberg am Schneeberg

Eine bikerfreundliche Unterkunft mit (E-)Mountainbike-Verleih, Fahrradraum und Wellnessbereich – direkt am Bahnhof gelegen und ideal für eine autofreie Radreise.

Hotel Schneeberghof

Ofnerhof in St. Corona am Wechsel

Nahe dem Wexl Trails verbindet das Hotel bikefreundliche Infrastruktur mit familiärer Atmosphäre auf einem Bio-Bauernhof – betreut von der Gastgeberfamilie.

Ofnerhof

PayerbacherHof in Payerbach

Das Drei-Sterne-Superior-Hotel verfügt über ein Spa, direkten Anschluss an die Schwarzatal-Route sowie zwei MTB-Runden – bequem per Bahn von Wien erreichbar.

PayerbacherHof

Sporthotel am Semmering

Ein traditionelles Berghotel direkt am Hirschenkogel mit komfortablen Zimmern, regionaler Küche und ein Ausgangsort für sportliche Aktivitäten.

Sporthotel am Semmering

Highlights entlang der Strecke

Hoch hinaus mit der Schneebergbahn 

Seit 1897 bringt der Salamander” seine Gäste gemütlich auf Niederösterreichs höchsten Berg, den Schneeberg. In der 40-minütigen Fahrt geht es mit der Zahnradbahn auf 1.800 Meter Seehöhe. Oben warten Weitblicke, Wanderwege und alpine Ruhe. 

Schneebergbahn

Events rund um den Radsport

Eröffnung Alpen Bikepark Schneeberg

15.5.2026
Puchberg am Schneeberg

Der Alpen Bikepark Schneeberg öffnet mit rund 12 Kilometern Trails und Lines. Get ready to ride auf der einsteigerfreundlichen Flowline, actionreichen Singletrails, dem ersten Abschnitt des Freeride-Trails und dem Riders Playground.

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iXS Downhill Cup 2026 am Semmering

19.6.2026 – 21.6.2026
Semmering

Der iXS Downhill Cup 2026 bringt internationales Rennfeeling in den Bikepark Semmering. Wenn Top-Athlet:innen um Sekunden kämpfen, wird der Berg zur spektakulären Kulisse für packenden Downhill-Sport.

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auner Austrian Gravity Series 2026 am Semmering

5.9.2026
Semmering

Der Bikepark Semmering wird zur Bühne für ein Rennen der Austrian Gravity Series: Ein Tag im Zeichen von Style, Airtime und Community, bei dem sich alles um Flow, Tricks und gemeinsames Fahren dreht.

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