Zwei Radfahrer mit Helmen sitzen am Seeufer, E-Bike daneben, Bergpanorama im Hintergrund.
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Drauradweg
Vier Länder auf zwei Rädern an der Südseite der Alpen

Der Drauradweg führt durch Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien – entlang des Wassers, landschaftlich vielfältig und kulturell interessant.

Vielseitig ist er, der Drauradweg. Er führt durch wunderbare Naturräume, die zum Staunen bringen: einerseits schroffe Bergformationen in den Dolomiten, anderseits liebliche Landschaften wie das Rosental – und das alles entlang des Wassers, ganz nahe an der kraftvollen Drau. Der Drauradweg verbindet pulsierende Städte wie Villach und Maribor mit ursprünglichen Dörfern. Vier Länder werden mit dem Rad erobert und kulturell sowie kulinarisch erfahren. Er eignet sich für Genießer:innen, Familien genauso wie für sportliche Radfahrer:innen mit E-Bike und Gravel-Biker:innen.  

Für das perfekte Raderlebnis sorgen die Wirt:innen. Wer hier einkehrt, erlebt typische südliche Gastfreundschaft, kulinarische Spezialitäten aus den Regionen und erstklassiges Service für Radfahrer:innen.

Details zur Strecke
Länge:510 Kilometer
Gelände:separate Radwege und verkehrsarme Gemeindestraßen
Untergrund:Asphalt und feiner Schotter
Etappen: 7 – 10 Etappen durch Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien
Auszeichnung:5-Sterne vom ADFC
Routenplanung
ab € 899,–

Wir empfehlen folgendes Angebot

Diese Entdeckungsreise führt von einer regionalen kulinarischen Spezialität zur nächsten. Die Kärntner Kulinarik hat dank der Einflüsse des Alpe-Adria-Raums im Drei-Ländereck Österreich, Italien und Slowenien einen eigenen, unverwechselbaren Charakter. Zudem verfügt Kärnten über zahlreiche Slow-Food-Restaurants, die regionale Produkte höchster Qualität veredeln und anbieten.

Gestartet wird in Osttirol mit Schlipfkrapfen, weiter geht es im Drautal mit den Kärntner Kasnudln und mit Fisch aus den Flüssen und Seen. Zwischendurch lockt immer wieder eine urige Kärntner Buschenschank, wo saftiges Brot, hausgemachte Aufstriche, Speck und Würste direkt vom Bauern verkostet werden können. 

Kulinarikgenuss auf zwei Rädern

Die schönsten Perspektiven des Drauradwegs

Die Top Unterkünfte

Radlerstation Sandhof in Berg im Drautal

Ein tolles Angebot für Naturliebhaber:innen. Direkt am Radweg liegen die Schlafnester – gemütliche Holzhäuschen rund um eine Grillstelle.

Radlerstation Sandhof

Fishery Steffan in St. Kanzian am Klopeiner See

Radfahrer:innen wählen zwischen modernen Blockhütten oder Zimmern, beides direkt am Wasser am Radweg. Ein Pool und ein hervorragendes Restaurant runden das Angebot ab.

Fishery Steffan

Landhotel Rosentalerhof in Mühlbach im Rosental

Ein Paradies für Radurlauber:innen mit einem Spa und Naturpark. Der Chef ist leidenschaftlicher Radler, hat eine gut ausgestattete Werkstatt und immer einen Tipp parat.

Landhotel Rosentalerhof

Die Hauswirtschaft in St. Jakob im Rosental

Ein Kleinod mit gemütlichen Zimmern und guten Restaurant. Der Schwerpunkt liegt auf der österreichischen Küche, mit Raffinesse und regionalen Zutaten.

Die Hauswirtschaft

Highlights entlang der Strecke

Für eine gute Radzeit

Angebot: Drauradwegschnuppern

Die Drauradweg-Wirte stellen in der Zeit von 29. April bis 30. Juni 2026 sportliche, spannende und auch erholsame Pauschalen für ihre radbegeisterten Gäste zusammen.

Event-Tipp: Radgenuss auf autofreien Straßen

Acht Tage lang führt die Velovista (25. April bis 3. Mai 2026) auf autofreien Straßen durch Kärntens Seenlandschaft. Die Route durch die Regionen Wörthersee/Rosental, Villach und Klagenfurt am Wörthersee wird täglich mit regionalen Kultur- und Kulinarik-Highlights inszeniert.  

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