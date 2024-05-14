Flussradeln im Mostviertel
Flüsse, Bäche, Badeseen
Einleitung
Ein beruhigendes Plätschern im Ohr, die bildschöne Natur des Mostviertels im Blick: Der Ybbstal- und Erlauftalradweg begeistern. Die Route führt entlang der Ybbs durch die sanft-hügelige Landschaft der Mostbirnbäume, über die alpine Region der Eisenstraße und der Ybbstaler Alpen bis zum Lunzer See. Später geht es entlang der Erlauf mit der Bergpersönlichkeit Ötscher im Rücken zurück in Richtung Donau. Ob Bade- und Kneipp-Spots an der Ybbs, eine erfrischende Abkühlung im Lunzer See, die beeindruckende Erlaufschlucht oder die Schmiedemeile in Ybbsitz – Wasser spielt auf dieser Tour die Hauptrolle.
Wir empfehlen folgendes Angebot
Entdeckt das facettenreiche Mostviertel auf einer dreitägigen Radtour entlang von Ybbs und Erlauf. Die Rundtour kombiniert den Ybbstalradweg und den Erlauftalradweg zu einer abwechslungsreichen 180-Kilometer-Strecke.
Ihr übernachtet in sorgfältig ausgewählten Gasthöfen und Hotels, die den regionalen Charakter widerspiegeln. Inkludiert sind zwei Übernachtungen mit Frühstück, detailliertes Kartenmaterial und Routenbeschreibungen sowie Informationsunterlagen zur Region.
Die schönsten Perspektiven des Mostviertels
Die Top Unterkünfte
Das Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen/Ybbs
Das historische Gebäude aus dem 17. Jahrhundert wurde mit viel Liebe zum Detail in ein zeitgemäßes 4-Sterne-Boutique-Hotel verwandelt.
Refugium Lunz in Lunz am See
Eingebettet im historischen Ambiente genießen Radgäste ihre Zeit in komfortabler und gemütlicher Atomsphäre.
Landhotel und Restaurant Zellerhof in Lunz am See
In den modern-ländlich ausgestatteten Wohlfühlzimmern mit Blick auf die traumhafte Landschaft von der Radtour erholen.