Zwei Radfahrer auf Schotterweg durch felsige Schlucht mit Wasserfall, Wald und blauem Himmel.
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Gravel Salzkammergut
Zwischen Dachsteinmassiv und glasklaren Seen

Schotterwege, stille Nebenstraßen und alte Forstwege: Gravelbiken im Salzkammergut verbindet Seen, Almtäler und Dachstein-Panorama.

Schotter unter den Reifen, Weite im Blick – das Salzkammergut spielt seine ganze Vielfalt aus. Zwischen Dachsteinmassiv, glasklaren Seen, weiten Almtälern und historischen Orten warten abwechslungsreiche Routen auf Schotterwegen, wenig befahrenen Nebenstraßen und alten Forstwegen. Ideal für Einsteiger:innen wie für sportlich ambitionierte Gravelbiker:innen: sanfte Touren entlang von Seen und Tälern treffen auf fordernde Anstiege mit Panorama.

Typisch ist die Mischung aus Naturerlebnis, Bewegung und regionaler Lebensart. Touren führen vorbei an Almen, Seen und Kulturstätten, durch Dörfer, in denen Genuss, Handwerk und Gastfreundschaft seit Jahrhunderten zuhause sind. Dank guter Erreichbarkeit, ausgewiesener Gravel-Routen und radfreundlicher Betriebe passt das Salzkammergut für Kurztrips ebenso wie für mehrtägige Aufenthalte. Für besonders motivierte Sportler:innen werden in der Region Gravel-und E-Bike-Wettbewerbe, ein Nachwuchsrennen und die Bike-Expo veranstaltet.

Details zur Strecke  
Höhenprofil: sanfte Talrouten, sportliche Anstiege und Tragepassagen
Tourenlängen: Halbtagestouren, mehrtägigen Gravel-Runden
Schwierigkeit: für Einsteiger:innen und ambitionierte Gravelbiker:innen
Speziell arrangierte Gravel-Routen: 9
Routenplanung
ab € 499,50 

Wir empfehlen folgendes Angebot 

Die Dachsteinrunde ist jetzt auch als Gravel-Variante erlebbar – neben Classic und Experience. Die neue Routenführung kombiniert ausgewählte Schotterpassagen mit der alpinen Kulisse rund um den Dachstein und zeigt „König Dachstein“ von seiner entschleunigten, naturnahen Seite. Ideal für alle, die abseits des Asphalts unterwegs sein wollen, ohne auf Panorama und regionale Anbindung zu verzichten. 

Dachsteinrunde Gravel

Die schönsten Perspektiven der Region 

Die Top Unterkünfte  

Jakobs Fuschl in Fuschl am See

Ein sportlich orientiertes 4-Sterne-Hotel mit klarem Fokus auf Rennrad, Triathlon und aktiven Urlaub inklusive maßgeschneiderte Services für Gravelbike-Fans.

Jakobs Fuschl

Landhotel Agathawirt in Bad Goisern am Hallstättersee

Am Hallstättersee überzeugt die traditionsreiche, gravelbike-affine Unterkunft mit Bike-Garage, Tourenberatung, GPS-Daten sowie Sauna und regionaler Küche.

Landhotel Agathawirt

Hotel Seewinkel in Fuschl am See

Ein sportlicher Gastgeber in Fuschl am See für Rennrad, Gravel und MTB: Tourenstart direkt ab Haus, Beratung, Radgarage und Bikeverleih sowie kulinarische E-Bike-Tour.

Hotel Seewinkel

Vitalhotel Gosau in Gosau am Dachstein

Das Vitalhotel ist ein toller Ausgangspunkt für Rad-, Gravel- und MTB-Touren im Salzkammergut – mit direktem Zugang zum Forstwegenetz und Bikeverleih.

Vitalhotel Gosau

Highlights entlang der Strecke  

Events rund um den Radsport

Salt & Lake Trail

26.9.2026
Bad Ischl

Der Salt & Lake Trail ist ein unsupported Bikepacking-Event durch das Salzkammergut und SalzburgerLand mit bis zu 480 Kilometern und 8.000 Höhenmeter. Pausen und Nächte werden selbst geplant – kein Rennen, bis zu sieben Tage Zeit, zwei Routen.

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ASVÖ King of the Lake

26.9.2026
Attersee

Europas größtes Einzel-Zeitfahren rund um den Attersee: 47,2 Kilometer verkehrsfrei, schnell und anspruchsvoll. Im September gehen rund 1.400 Athlet:innen aus vielen Nationen an den Start – für Bestzeiten, Tempo und ein einzigartiges Rennrad-Erlebnis am See.

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