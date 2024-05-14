Gravel Südsteiermark
Genussvolles Gravelbiken zwischen Weinbergen und Weite
Einleitung
Gravel Südsteiermark erzählt vom Unterwegssein ohne Eile. Schotterwege ziehen sich durch sonnenverwöhnte Hügellandschaften, Weinberge wechseln mit Wäldern, weite Blicke mit stillen Momenten. Jede Etappe fühlt sich anders an, jede Kurve öffnet neue Perspektiven. Gravelbiker:innen, Genussradler:innen und sportliche Fahrer:innen finden Raum für Tempo ebenso wie für Pausen.
Die Region wirkt entschleunigend und zugleich belebend, kraftvoll und leicht. Bewegung wird hier zum Dialog mit der Landschaft, das Rad zum idealen Begleiter. Und irgendwann, ganz selbstverständlich, endet die Tour dort, wo Genuss zur Haltung wird und der Tag langsam ausklingt.
Die schönsten Perspektiven der Region
Die Top Unterkünfte
Hotel Stainzerhof in Stainz
Ein modernes Freizeithotel mit 90 Betten, Außenpool, Sonnenterrasse und Blick auf Schloss Stainz. Vier Sterne stehen für Qualität, Herzlichkeit und das Wesentliche.
Hotel & Restaurant Weinlandhof in Gamlitz
Das Hotel an der südsteirischen Weinstraße wird als Familienbetrieb über mehrere Generationen geführt und deckt die Wünsche von Sportler:innen bestens ab.