Kärnten Seen-Schleife
Südliches Raderlebnis entlang von 20 Badeseen und 2 Flüssen
Einleitung
Möglicher Ausgangspunkt des mehr als 400 Kilometer langen Rundwegs ist das verkehrsgünstig gelegene Villach, die „Rad-Hauptstadt Kärntens“. Die größtenteils flache Route verläuft auf eigenständigen, bestens markierten Radwegen. Wenig befahrene Straßen, 20 Badeseen und die Flussufer von Drau und Gail machen die Seen-Schleife zur reinsten Genuss- und Naturtour. Sechs bis acht Tage sollte man für den gesamten Rundweg einplanen, dessen westliche und östliche Schleifen aufgrund ihrer Achter-Form auch einzeln gefahren werden können. Wir empfehlen ein E-Bike für den perfekten Radgenuss.
Wir empfehlen folgendes Angebot
Die Radreise führt, ausgehend von Villach – der Rad-Hauptstadt Kärntens – zum Ossiacher See, Millstätter See, Weissensee, Pressegger See, Faaker See und an den Wörthersee. Der bekannte Drauradweg, vom ADFC mit 5 Sternen ausgezeichnet führt an den Klopeiner See und über die Landeshauptstadt Klagenfurt wieder zurück nach Villach. Ein erfrischendes Raderlebnis in acht Tagen mit Gepäcktransfer, Navigations-App und Notfall Service für den Fall der Fälle.
Die schönsten Perspektiven der Kärnten Seen-Schleife
Die Top Unterkünfte
Pension Linder in Seeboden
In der zentral gelegenen, familiär geführten und gemütlichen Pension hat man ein großes Herz für Radfahrer:innen.
Arlbergerhof am Weissensee
Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zum See. Charmante Zimmer, Kulinarik auf hohem Niveau und Ausstattung für Radfahrer:innen machen es zu einem entspannten Stopp.
Aktivhotel Marko am Klopeiner See
Das 4-Sterne-Hotel liegt nahe des Klopeiner Sees. Der private Strand ist nur eine der vielen Annehmlichkeiten wie Pool, Sandtennisplätze und viel Platz im Garten.