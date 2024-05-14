Bergauf treten, Panoramablick genießen und wieder hinab sausen. Inmitten der atemberaubenden Bergwelt des Hochkönigmassivs finden Biker:innen ihr Paradies.

Wo sich majestätische Gipfel gegen den Himmel recken, wartet eine der spektakulärsten Radregionen der Alpen: der Hochkönig. Die legendäre dreitägige Königstour Bike bietet mit drei Schwierigkeitsgraden für jeden den passenden Anspruch – von der „Light"-Variante für ambitionierte Einsteiger:innen bis zur epischen „Big"-Tour für echte Bergbezwinger:innen. Unterwegs locken zahlreiche Almen mit einer Stärkung.

Während die Räder über geschmeidige Trails gleiten, enthüllt sich die ganze Pracht der Region: kristallklare Bergseen, saftige Almwiesen und urige Hütten versprechen unvergessliche Momente. Das Besondere: Finisher erhalten eine exklusive Trophäe und einen Eintrag in die ehrwürdige Starterliste.