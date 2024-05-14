Mountainbiker in Kurve auf Schottertrail, Tal mit See und Bergkette im Hintergrund.
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MTB-Region lake.bike
Abwechslungsreiche Lines zwischen Bergkulisse und Wasser

Actionreiches Biken zwischen Bergen und Seen im Süden Österreichs – kurze Wege, vielfältige Lines und viel Raum fürs Draußensein.

Die MTB-Region lake.bike verbindet Faaker See, Ossiacher See und das Dreiländereck rund um die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Zwischen alpinen Trails und glasklaren Badeseen entsteht ein Bike-Revier, das vom Wechsel lebt. Über 200 Kilometer Touren und 45 Trails zählen zu den vielseitigsten im Süden der Alpen. 

Zwei Trailcenter bringen Abwechslung ins Rollen: 28 flowige Trails am Faaker See mit sanfterem Terrain, 17 Panorama-Trails am Ossiacher See mit Berg-See-Blick. Ergänzt wird das Netz durch 11 ausgewählte Top-Touren für Genussbiker:innen, sportlich Ambitionierte und E-Biker:innen. 

Details zur Strecke
Top-Touren: 11
Bike-Betriebe: 12 zertifizierte Basecamps mit Bike-Raum und Werkstatt
Für Kinder:Mini Trail, Miki Trail
Für Anfänger:innen:Flowgartner Trail, Lowgartner Trail
Für Fortgeschrittene: Ischnig, Shorty, Kopein, Latschacher (Section II), Samonigg (Section I)
Für Profis:PROlitzen Trail, Ffargartner Trail
Routenplanung
ab € 233,–

Wir empfehlen folgendes Angebot

Das lake.bike Trail- und Tourenangebot der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See ist mit einem ermäßigten 4-Tagesticket erlebbar. Abwechslungsreiche Trails, lange Touren und die markante Berg-See-Kulisse prägen das Revier. Die lake.bike Basecamps bündeln Bike-Know-how direkt vor Ort und bieten Infrastruktur wie Werkzeug, Reparaturständer und Reinigungsplätze.

Nach der Ausfahrt sorgt die KärntenTherme für Entspannung, am nächsten Tag warten Flow- und Lowgartner-Trails oder eine Tour durch die Ossiacher Tauern. 

lake.bike Trail- und Tourenangebot

Die schönsten Perspektiven der Region

Bike-Kompetenz trifft Infrastruktur: Unterkünfte als Ausgangspunkt für Mountainbiker:innen

lake.bike BASECAMPS

Highlights entlang der Strecke

Events rund um den Radsport

Everesting am Dobratsch

30.5.2026
Faaker See

Villachs Hausberg wird zur sportlichen Bühne. Allein oder im Team erklimmen Teilnehmer:innen die legendäre Alpenstraße mit dem Rad so oft, bis sie die Höhe des Mount Everest erreicht haben: 8.848 Meter.

Everesting am Dobratsch

Carinthia200

31.5.2026
Villach

Das Rennrad-Event feiert seine Premiere. Drei Strecken – 125, 155 oder 200 km – führen über autofreie Straßen vorbei an glasklaren Seen, durch Täler und über aussichtsreiche Anstiege.

Carinthia200

ROSA200

26.6.2026 – 27.6.2026
Region Villach – Faaker See – Ossiacher See

Sportlicher Anspruch trifft auf italienisches Lebensgefühl: Vier Strecken, kein Rennstress, aber umso mehr Emotion: Genussradler:innen und ambitionierte Fahrer:innen erleben hier Giro-Flair, Pasta-Power und ganz viel Herz.

ROSA200

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