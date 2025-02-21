45 Kilometer Trails, 300 Kilometer MTB-Strecken und über 550 Kilometer Genuss-Routen schlängeln sich durch die malerische Landschaft der NOCKBIKE-Region.

In den sanften Kärntner Nockbergen entfaltet sich ein außergewöhnliches Bike-Revier, das Naturerlebnis und Fahrspaß vereint. Das weitverzweigte NOCKBIKE-Streckennetz führt durch eine einzigartige Alpenlandschaft, wo sich Berggipfel und glitzernde Seen zu einem beeindruckenden Panorama verbinden. Herzstück der Region ist Europas längster Flow Country Trail in Bad Kleinkirchheim – ein rund 15 Kilometer langer Downhill-Traum mit perfekt modellierten Steilkurven und spielerischen Elementen.

Von hochalpinen Gipfeltouren bis zu entspannten Seenrunden bietet die Region für jeden Geschmack die passende Route. Die Trails führen durch unberührte Berglandschaften und enden nicht selten an einem der warmen Badeseen, wo eine wohltuende Pause lockt. Zwei Bikeparks auf der Turracher Höhe und in Bad Kleinkirchheim, die Teil der Gravity Card sind, sowie eine neue Bikearea in Obermillstatt lassen das Biker:innenherz höherschlagen. Moderne E-Bike-Infrastruktur und spezialisierte Bike-Hotels runden das Angebot perfekt ab.