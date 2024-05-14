Zwei Mountainbiker auf einem Bergtrail bei Sonnenuntergang, Bergpanorama im Hintergrund.
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Stoneman Taurista
Mit gigantischem Panorama zur Trophäe

Einer der anspruchsvollsten Mountainbike-Rundwege der Alpen führt durch sieben charmante Talorte zu einer Route der Superlative. 

Der Stoneman Taurista entfaltet sich als einzigartiges Mountainbike-Erlebnis im Herzen der Salzburger Sportwelt. Die Rundtour führt durch Flachau, Wagrain-Kleinarl, Altenmarkt-Zauchensee, Radstadt, Forstau, Filzmoos und Obertauern. Wer sich auf den Weg macht, wird mit grandiosen Ausblicken belohnt: Zwischen den schroffen Graten der Niederen Tauern und der majestätischen Silhouette des Dachsteinmassivs öffnen sich immer neue Perspektiven. Besonders eindrucksvoll zeigt sich der Rossbrand zwischen Radstadt und Filzmoos – ein Aussichtsberg, der seinem Ruf mehr als gerecht wird. Die hochalpine Seekarscharte bei Obertauern, die urige Oberhütte und der tosende Johanneswasserfall setzen weitere Höhepunkte. Seit dem Sommer 2024 bereichert der neue Checkpoint Penkkopf" hoch über Wagrain-Kleinarl die Route um einen weiteren spektakulären Aussichtspunkt.

Die Tour lässt sich flexibel gestalten – ob als sportliche Herausforderung an einem Tag oder genussvoll in mehreren Etappen. In den Talorten sorgen spezialisierte Bike-Unterkünfte für den perfekten Aufenthalt zwischen den Etappen. 

Details zur Strecke
Länge:147 Kilometer
Höhenmeter:4.700
Zeitplan:machbar in 1, 2 oder 3 Tagen
Besonderheit:360-Grad Panoramablicke auf 150 Berggipfel
Checkpoints:7 entlang der Strecke
Routenplanung
ab € 39,–

Wir empfehlen folgende Angebote

Das Starterpaket Classic zum Preis von € 39,– und die Stoneman-Taurista-Trophäe um € 45,– können online gebucht werden. 

Übernachtung mit Frühstück ab ca. € 60,– pro Nacht: Die Zimmerbuchung erfolgt direkt über die jeweils einzeln ausgewählten Logispartner. 

Starterpaket ClassicÜbernachten im Bike-Hotel

Die schönsten Perspektiven des Stoneman Taurista

Hier alle 18 Logispartner entlang des Stoneman Taurista entdecken

Die Top Unterkünfte

Highlights entlang der Strecke

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