Einer der anspruchsvollsten Mountainbike-Rundwege der Alpen führt durch sieben charmante Talorte zu einer Route der Superlative.

Der Stoneman Taurista entfaltet sich als einzigartiges Mountainbike-Erlebnis im Herzen der Salzburger Sportwelt. Die Rundtour führt durch Flachau, Wagrain-Kleinarl, Altenmarkt-Zauchensee, Radstadt, Forstau, Filzmoos und Obertauern. Wer sich auf den Weg macht, wird mit grandiosen Ausblicken belohnt: Zwischen den schroffen Graten der Niederen Tauern und der majestätischen Silhouette des Dachsteinmassivs öffnen sich immer neue Perspektiven. Besonders eindrucksvoll zeigt sich der Rossbrand zwischen Radstadt und Filzmoos – ein Aussichtsberg, der seinem Ruf mehr als gerecht wird. Die hochalpine Seekarscharte bei Obertauern, die urige Oberhütte und der tosende Johanneswasserfall setzen weitere Höhepunkte. Seit dem Sommer 2024 bereichert der neue „Checkpoint Penkkopf" hoch über Wagrain-Kleinarl die Route um einen weiteren spektakulären Aussichtspunkt.

Die Tour lässt sich flexibel gestalten – ob als sportliche Herausforderung an einem Tag oder genussvoll in mehreren Etappen. In den Talorten sorgen spezialisierte Bike-Unterkünfte für den perfekten Aufenthalt zwischen den Etappen.