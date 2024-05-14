Eine Genusstour entlang großer Flüsse, kultureller und kulinarischer Besonderheiten: Der Tauernradweg entlang der Alpen beeindruckt.

Majestätisch eröffnen die Krimmler Wasserfälle den Auftakt zu einer der schönsten Radrouten der Alpen – dem Tauernradweg. Die Tour lässt sich als 270 Kilometer lange Rundstrecke oder als ausgedehntes Abenteuer bis nach Passau auf 310 Kilometern erkunden. Der Weg entlang der geschwungenen Flüsse Salzach, Saalach und Inn verzaubert mit einer beeindruckenden Vielfalt an Sehenswürdigkeiten.

Etwa hundert malerische Orte und Plätze laden zum Verweilen ein und erzählen ihre Geschichte durch Kunst, Kultur und unberührte Natur. Für Genießer:innen wird die Tour zum kulinarischen Streifzug durch die Alpine Küche: Urige Pongauer Bauernläden und die zahlreichen Genusspunkte der Via Culinaria verwöhnen mit regionalen Spezialitäten.