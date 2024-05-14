Vier Mountainbiker mit Helmen rasten auf einer Wiese, einer zeigt in die Ferne, Hügellandschaft im Hintergrund.
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Erlebnisregion Thermen- & Vulkanland
Radeln im sanften Hügelmeer

Das milde Klima der sonnenverwöhnten Erlebnisregion Thermen- & Vulkanland macht es möglich: Bewegende Radmomente in malerischer Landschaft.

Im Südosten der Steiermark entfaltet sich im sanften Hügelland ein Radparadies besonderer Art. Zwischen Weingärten und vulkanisch geprägten Hügeln schlängeln sich die Radwege durch eine der sonnigsten Regionen Österreichs. Die Themenrouten führen Genussradler:innen und E-Biker:innen zu versteckten Buschenschänken, in denen steirische Spezialitäten und lokale Weine locken. Von den Ausläufern des UNESCO Biosphärenpark Unteres Murtal bis zu den Grenzen Sloweniens und Ungarns erschließt sich eine Landschaft, die ganzjährig zum Radeln einlädt. Im Winter verbinden Radler:innen ihre Tour mit einem entspannenden Thermenbesuch, während der Herbst mit goldenen Weinbergen und kulinarischen Höhepunkten wie Kürbis und Käferbohnen aufwartet.

Details zur Strecke
Länge:6.000 Kilometer
Genussradeln-Touren:8
Thementouren:14
Befahrbar:ganzjährig dank mildem Klima
Schwierigkeitsgrade:von leicht bis anspruchsvoll, ideal für E-Bikes
Routenplanung

Beim Radeln im Thermen- & Vulkanland die große Weite entdecken

Zu den Angeboten

Die schönsten Perspektiven der Region

Die Route im Überblick

Fahrradfreundliche Übernachtungsbetriebe, mit dem Bett+Bike-Gütesiegel des ADFC ausgezeichnet

Die Top Unterkünfte

Highlights entlang der Strecke

Veranstaltungen rund um den Radsport

Rad-Opening der Steiermark in Bad Radkersburg

10.4.2026 – 12.4.2026
Bad Radkersburg

Radbegeisterte starten mit einer Tour durch die Erlebnisregion Thermen- & Vulkanland in die neue Radsaison.

Rad Opening

Ultra Triathlon Bad Radkersburg

28.8.2026 – 31.8.2026
Bad Radkersburg

Vier Tage Action mit internationalen Teilnehmer:innen: Die Ultra-Triathlon-Weltelite trifft sich in Bad Radkersburg, wo im Rahmen der Veranstaltung auch die Triple Ultra Triathlon Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen wird.

Ultra Triathlon Bad Radkersburg

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