Familienurlaub bei Aldiana
Vier Aldiana Club Resorts in Österreich bieten Familien im Sommer Aktivitäten, Kinderprogramme und Natur.
Einleitung
Taucht ein in die Aldiana Welt – einen Ort, an dem ihr einfach ihr selbst sein könnt: ungezwungen, herzlich und voller Lebensfreude. Ganz gleich, wie euer perfekter Urlaub aussieht: aktiv oder entspannt, spontan oder durchgeplant, voller Bewegung oder genussvoller Ruhe. Bei Aldiana findet jede:r genau das, was guttut. Sport und Wellness, Abenteuer und Entspannung, Geselligkeit und Rückzug – alles kann, nichts muss. Gemeinsam lachen, Neues erleben, genießen und Erinnerungen schaffen: Das ist Urlaub unter Freunden. Ein Konzept, das Singles, Paare und Familien mit Kids und Teens gleichermaßen verbindet – und jeden Tag ein kleines bisschen besonders macht.
Was diesen Urlaub besonders macht, ist das Miteinander. Schnell entstehen Gespräche, gemeinsame Erlebnisse und kleine Rituale – beim Sport, am Pool oder beim Essen. Kinder finden neue Freund:innen, während ihr euch Zeit für euch nehmt oder euch einfach treiben lasst. Die offene, entspannte Atmosphäre schafft Raum für Begegnungen und echte Erholung. Ein Urlaub, der verbindet – und oft länger nachwirkt, als man denkt.
Für einen Cluburlaub bei Aldiana
Urlaub, genau auf dich zugeschnitten. Und alles ist schon bestens für dich organisiert.
Komm auf den Geschmack! Aldiana schmeckt so abwechslungsreich: Buffet und à la carte, vegan oder BBQ, von gesund bis kleine Sünde.
Die Kids sind begeistert von Flosse & Co., die Großen lieben die persönliche Auszeit.
Durchstarten beim Riesen-Sportangebot: trainieren wie daheim oder Neues probieren.
Wo aus Urlaubsbekanntschaften neue Freunde werden, da bist du goldrichtig!
Einleitung
URLAUB UNTER FREUNDEN
Manche planen jede Aktivität, andere genießen es, den Tag einfach treiben zu lassen. Wie schön, dass bei Aldiana beides möglich ist! Und weil viele Gäste ähnlich denken, trifft man hier immer auf Gleichgesinnte: Menschen, die Freude an Bewegung, gutem Essen und einer entspannten Atmosphäre haben – ob als Singles, Paare oder Familien. Kinder freuen sich über Spiel und Abenteuer in liebevoller Betreuung, während die Großen entspannen oder aktiv werden können. Ein Sommerurlaub, der verbindet.
SOMMERZAUBER IN DEN ALDIANA CLUBS
Grüne Almen, glitzernde Bergseen und atemberaubende Panoramen: Der Sommer in den Aldiana Club Resorts in Österreich begeistert mit Vielfalt und unvergesslichen Momenten. Wanderungen, Mountainbike-Touren, Reitstunden oder einfach nur die Ruhe genießen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Geführte Touren eröffnen die schönsten Routen und Geheimtipps der Umgebung, während die Bergwelt für eigene Entdeckungstouren bereitsteht.
AKTIV & ENTSPANNT – FÜR JEDEN ETWAS
Abseits der Wanderwege bieten die Aldiana Clubs besondere Highlights. Im Club Ampflwang stehen Reitstunden hoch im Kurs, während der Hochkönig mit urigen Almhütten und spektakulären Aussichten lockt. Erfrischung bietet der Sprung in einen der glasklaren Seen im Salzkammergut. Und abends verwöhnt eine regionale Küche mit Klassikern wie Kaiserschmarrn – perfekt, um einen aktiven Tag ausklingen zu lassen.
FÜR FAMILIEN, PAARE UND ENTDECKER
Die Aldiana Clubs Österreich sind wie gemacht für jede Art von Sommerurlaub: Familien genießen ein liebevolles Kinderprogramm, Paare romantische Momente inmitten der Natur, und aktive Urlauber:innen finden sportliche Herausforderungen und pure Sommerfreude. Hier wird der Urlaub zu einem besonderen Erlebnis, umgeben von herzlicher Gastfreundschaft und beeindruckender Bergkulisse.
Jetzt den perfekten Sommerurlaub entdecken!
Aldiana Club Ampflwang
Naturerlebnisse für Groß & Klein
3 Übernachtungen im DZ
inkl. Vollpension Plus
inkl. Langschläferfrühstück, Jaus´n Zeit nachmittags
inkl. geführte Wanderungen, Kinderbetreuung*, Outdoor-Abenteuerspielplatz
*Betreuung der 2- bis 6-Jährigen von 09.00 bis 20.30 Uhr mit einer Pause nach dem Mittagessen, in der Ferienzeit spezielle Programme für die 7- bis 17-Jährigen. Hinweis: Alle Programme finden an 6 Tagen pro Woche von Montag bis Samstag statt.
Flosse Babybetreuung: professionelle Betreuung von 0 bis 24 Monate (gegen Gebühr)
Flosse Schwimmschule (gegen Gebühr): Schwimmkurse für Kinder ab 3 Jahre vom 05.07. bis 05.09. und 06.10. bis 07.11.2026
Event: Kidsfestival mit Christian Bahrmann 22.08.–29.08.2026
Christian Bahrmann, der beste Freund von KiKANiNCHEN und Flosse, wird mit dabei sein. Es wird gelacht, getanzt, gespielt, gebastelt. Aber das ist noch längst nicht alles! Wir haben den Tag bis ins Detail geplant, damit er für dich und deine Freunde einfach unvergesslich wird. Hier dreht sich alles um Spaß und gute Laune!
3 Nächte inkl. Vollpension Plus bereits ab 344 € p. P. im DZ
Einleitung
NEU RAUSGEPUTZT
Alle Zimmer, viele öffentliche Bereiche, das Flosse Abenteuerland und die Tennisplätze erstrahlen im neuen Glanz. Neu sind Padel und Pickleball Courts
WAU-ERLEBNIS FÜR MENSCH UND HUND
In speziellen Hundezimmern, auf der Hundespielwiese und in vielen auch für Hunde zugänglichen Bereichen fühlen sich Vierbeiner wohl. Zweibeiner übrigens ebenfalls
PFERDE-FANS WILLKOMMEN
Großes, modernes Reitzentrum mit bis zu 50 Schulpferden, 2 Reithallen sowie Longier-und Reitplätzen. Oder lieber ausreiten auf dem größten Reitwegenetz Österreichs?
ABENTEUER FÜR KIDS
Im großen Indoor-Spielpark Flosse Abenteuerland und auf dem großen Outdoor-Spielplatz ist Spaß garantiert.
ENTSPANNUNG FÜR FORTGESCHRITTENE
Whirlpool, Saunen, Dampfbad und ein großes Treatment-Menü: das Welldiana Club Spa erwartet dich!
Die idyllische Landschaft des Hausruckwaldes ist einfach perfekt für eine erholsame Sommerzeit mit der Familie. Zu Fuß, mit dem Mountainbike oder auf dem Pferd das weitläufige Wegenetz entdecken – über sattgrüne Wiesen, Hügel und durch Wälder. Kinder finden auf dem Abenteuer-Spielplatz und im neu gestalteten Indoor-Spielpark eine fantastische Welt voller Spaß.
Ideal für Familien! Große und kleine Pferdefreunde begeistert das top-moderne Reitzentrum mit 2 Hallen, Longierplätzen und Kursen für alle Altersgruppen und Level. Mit den E-Mountainbikes aus der Bike-Station sind auch anspruchsvolle Touren machbar. Im Club Resort verheißen die 5 Tennisplätze, abwechslungsreiche GroupFitness Classes und vieles mehr Spaß und Bewegung. Stärkung bieten die österreichischen und internationalen Köstlichkeiten, Erholung gibt’s im Welldiana Club Spa.
LAGE: Mitten im Hausruckwald in Oberösterreich, im Ort Ampflwang, knapp eine Autostunde von Salzburg, Linz und Passau entfernt.
Aldiana Club Hochkönig
Majestätischer Urlaubsgenuss
3 Übernachtungen im DZ
inkl. Halbpension Plus
inkl. nachmittags Jaus‘n Zeit
inkl. geführte Wanderungen, Kinderbetreuung*
HOCHKÖNIG CARD INKLUSIVE (Kostenfreie Nutzung der Bergbahnen, öffentlichen Verkehrsmittel im Salzburger Land, Freibäder u.v.m.)
*Betreuung der 2-bis 6-Jährigen von 09.00 bis 20.00 Uhr mit einer Pause nach dem Mittagessen, in der Ferienzeit spezielle Programme für die 7-bis 17-Jährigen. Alle Programme finden an 6 Tagen pro Woche von Sonntag bis Freitag statt.
EVENT: Gourmettime
20.09.–25.09.2026
Du liebst exquisites Essen, erstklassige Unterhaltung und unvergessliche
Urlaubserlebnisse? Dann darfst du die GourmetTime im Aldiana Club Hochkönig auf keinen Fall verpassen! Freue dich auf lokale Herbstspezialitäten und echte Schmankerl, genussvolles und vor allem regionales Essen und die wunderschöne herbstliche Berglandschaft. Unser Hochkönig-Küchenteam zaubert für dich Gerichte, die alle Sinne verführen. Von raffinierten Vorspeisen über detailverliebt kreierte Köstlichkeiten bis zu himmlischen Desserts – hier erwartet dich ein wahres Fest für den Gaumen.
Einleitung
STAUNEN AUF 360°
Was für ein Ausblick! Am Fuß des Hochkönigs, auf einem Plateau in 1.000 m Höhe, mitten im weiten Wandergebiet
GUT ZU FUSS
Gipfelkreuze, Wasserfälle oder Klettersteige: Hier warten echte Naturabenteuer auf Wanderer und Alpinisten
ALM-ROMANTIK
Wer wandert, muss auch einkehren! In den zahlreichen Hütten in der Umgebung geht die Alm-Liebe in Form hausgemachter Köstlichkeiten durch den Magen
HIMMLISCHER GENUSS
Jeden Abend Buffets voller Leckerbissen von österreichisch bis international: Das Küchenteam weiß, was schmeckt!
CLEVER SPAREN
Die Hochkönig Card macht’s möglich: Mit ihr sind viele Attraktionen der Region wie Schaukelpark und öffentliche Verkehrsmittel inklusive
Durchatmen und sich aufrichten – das tut man als erstes angesichts der erhabenen Bergkulisse auf 1.000 Metern Höhe. So spektakulär ist der weite Blick über Gipfel, Wiesen und Wälder von der großen Sonnenterrasse aus! Auf der Piazza ist immer etwas los: Sie ist geselliger Treffpunkt zu Kaffee oder Aperitif. Und das Küchenteam sorgt mit köstlicher Kulinarik für Höhepunkte.
Wandern, Mountainbike-und Mountaincart-Touren oder Rafting: Du kannst die Bergwelt auf viele Arten aktiv erkunden. Ganz entspannt gelangst du dagegen mit der Bergbahn auf den Gipfel. Mehr als 50 Almhütten verwöhnen mit regionalen Spezialitäten. Golfer können ganz in der Nähe Abschlagzeiten vor Traum-Kulisse reservieren. Bleibe fit auf den Tennisplätzen oder beim Training im Fitness-Studio. Entspannung erlebst du im Welldiana Club Spa mit Saunen, Dampfbad und Anwendungen – grandiose Aussicht inklusive!
LAGE: Auf ca. 1.000 m Höhe oberhalb des Ortes Mühlbach am Hochkönig im Salzburger Land. Bischofshofen ist 9 km, Salzburg 65 km vom Club entfernt.
Aldiana Club Salzkammergut
Urlaubsvielfalt vom Feinsten
3 Übernachtungen im DZ
inkl. Halbpension Plus
inkl. GrimmingTherme
inkl. geführte Wanderungen, Kinderbetreuung*
*Betreuung der 2- bis 6-Jährigen von 10.00 bis 20.00 Uhr mit einer Pause nach dem Mittagessen, in der Ferienzeit spezielle Programme für die 7- bis 17-Jährigen. Flosse Schwimmschule: Schwimmkurse für Kinder ab 3 Jahre während der gesamten Saison (gegen Gebühr)
Einleitung
CLUBURLAUB MIT STIL
Moderne Zimmer, Genuss im stylischen Restaurant und in der neuen Bar: Der Club ist ein Wohlfühlort mit Stil
WELLNESS? GLEICH NEBENAN!
Nur ein paar Schritte sind es zur GrimmingTherme mit Wellness in 9 Saunen und vielen Ruhezonen. Die Kids haben ihren Spaß auf der Rutsche und im Kinderbereich
AUF 2 RÄDERN ÜBER ALLE BERGE
Ob mit Guide oder ohne: Dank Elektroantrieb geht’s auch die Berge spielend leicht rauf. Spaß pur!
VIEL ZU SEHEN
Seen, Schlösser, Höhlen und kulturelle Highlights – Ausflüge im Salzkammergut sind abwechslungsreich
WANDERLUST
Vom gemütlichen Spaziergang durchs Tal mit der ganzen Familie bis zur anspruchsvollen Klettertour am Berg: Die vielseitige Wanderregion hat für jeden etwas zu bieten
Majestätische Berge, romantische Täler, Wiesen und Wälder: Schöner könnte die Landschaft kaum sein. Die Seen der Region verheißen Erfrischung, für tiefe Entspannung sorgen das Welldiana Club Spa und die benachbarte GrimmingTherme. Und jeden Tag begeistert das Küchenteam mit kulinarischer Raffinesse – doppelt so gut schmeckt’s auf der schönen Außenterrasse!
Kletterwand, Beachvolleyball, Bogenschießen, Tennis, Fitness und mehr: Der Club bietet dir ein abwechslungsreiches Sportprogramm – bei vielem können auch die Kids schon reinschnuppern. Toll für Clubgäste: der freie Eintritt in die GrimmingTherme, die mit ihrer schönen Liegewiese mit Blick auf den Grimming feinstes Freibad-Feeling verheißt. Auch außerhalb des Clubs warten beim Wandern, Radfahren, Klettern, Rafting oder Stand-up-Paddling viel Spaß und Action. Weitere Highlights: Golfplätze und ein Reitstall ganz in der Nähe.
GrimmingTherme
Kristallklares Quellwasser entspringt in den tiefen Bergschichten und fließt wohltemperiert in die Thermalbecken. Herzliche Einladung zu erholsamen Badefreuden: naturnahes Genießen trifft hier auf modernste Bädertechnik.
Als Clubgast profitierst du von freiem Eintritt und direktem Zugang vom Club aus. Entdecke die Vielfalt der Innen- und Außenbecken und entspanne im großzügigen Thermal-Relaxbereich. Dazu grenzenloser Wasserspaß mit einem separaten Kinderbecken, einer Rutsche, einer Spielzone und der Flosse Schwimmschule. Glücksmomente, die lange in Erinnerung bleiben.
LAGE: Auf ca. 800 m Höhe in Bad Mitterndorf, im Drei-Städte- Eck zwischen Graz (ca. 150 km), Salzburg (ca. 90 km) und Linz (ca. 140 km).
Aldiana Club Schlanitzen Alm
Wie der Himmel auf Erden
3 Übernachtungen im DZ
inkl. Vollpension Plus
All-inclusive zubuchbar!
inkl. geführte Wanderungen, Kinderbetreuung*
+CARD HOLIDAY INKLUSIVE (Kostenfreie Nutzung von Bergbahnen, freier Eintritt zu Badeseen u.v.m. zu ausgeschriebenen Terminen)
*Betreuung der 2- bis 6-Jährigen von 09.00 bis 20.00 Uhr mit einer Pause nach dem Mittagessen, in der Ferienzeit spezielle Programme für die 7- bis 17-Jährigen. Hinweis: Alle Programme finden an 6 Tagen pro Woche von Sonntag bis Freitag statt.
Einleitung
CLUB RESORT MIT VIELEN FANS
„Schlani“, wie viele den Club liebevoll nennen, hat schon jetzt Kultstatus in der Aldiana Familie
DIE SONNE LACHT MIT
Hier, auf der Alpen-Südseite, lässt sich die Sonne besonders viel und gern blicken. So mögen wir das!
BESTE AUSSICHTEN
Wenn über dir nur die Kärntner Gipfel und der Himmel sind, kann der Ausblick nur großartig sein. Erhebend!
DER WEG IST DAS ZIEL
Wanderfreunde sind im Paradies: Ihre Routen starten direkt vor der Haustür – eine schöner als die andere
TREFFPUNKT SONNENTERRASSE
Ideal für einen sonnigen Plausch, ein kühles Getränk und einen Blick in die Ferne: die schöne Sonnenterrasse.
Hoch oben, auf 1.400 m Höhe, bist du ganz weit weg vom Alltag. Die Aussicht auf Berggipfel, Wälder und Wiesen macht den Kopf frei und weckt Lust auf Natur. Vielleicht ist unser Neuzugang im Feriendorf Sonnleitn deshalb so beliebt. Das Beste: Hier sind noch andere, die sich darauf genauso freuen wie du. Willkommen im Gailtal, auf der sonnenverwöhnten Südseite der Alpen!
Dank seiner Lage im Dreiländereck Italien, Slowenien, Österreich lockt der Club mit vielen Ausflugsmöglichkeiten: zum Beispiel mit Wanderrouten rund um den Pressegger See oder im Nassfeld, direkt vor der Haustür. Klare Bergseen laden zum erfrischenden Bad ein. Teile deine Erlebnisse an der ConnectBar und erhole dich mit einer belebenden Massage im Welldiana Club Spa. Und mit den fantastischen Kreationen unseres Küchenteams katapultierst du dich auf den Gipfel der Genüsse – hier oben auf der Alm.
LAGE: In der Region Nassfeld in Kärnten liegt das Club Resort an einem Hang im Feriendorf Sonnleitn auf einer Höhe von 1.400 m mit imposantem Blick auf die umliegenden Bergmassive. Der nächste Ort Tröpolach liegt 12 km, der Bahnhof Villach 60 km und der Flughafen Klagenfurt 115 km entfernt
Wandern in den Aldiana Club Resorts in ÖsterreichWandern in den Aldiana Club Resorts in Österreich Erlebe die Natur hautnah: Ob entspannte Wanderungen oder anspruchsvolle Bergtouren – in den Aldiana Clubs erwarten dich unvergessliche Erlebnisse für jeden Wanderfreund.
ALDIANA CLUB AMPFLWANG
Die hügelige Landschaft des Hausruckwaldes ist ideal für Wanderungen und Spaziergänge. Im Club werden regelmäßig geführte Wanderungen und Spaziergänge angeboten, u. a. mit Schnapsverkostung.
ALDIANA CLUB HOCHKÖNIG
Der Aldiana Club Hochkönig liegt inmitten eines grandiosen Bergpanoramas. Auf über 130 km gut markierten Wanderwegen kann man mit einem ortskundigen Guide die Natur erleben und die Bergwelt des Hochkönigs entdecken. Während der gesamten Saison (außer samstags) finden täglich geführte Wanderungen und Bergtouren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden statt. Die Wanderregion Hochkönig ist zertifiziert und ausgezeichnet mit dem österreichischen Wandergütesiegel.
ALDIANA CLUB SALZKAMMERGUT
Der Aldiana Club Salzkammergut liegt in einer traumhaften Gegend, die man am liebsten zu Fuß erkundet. Umgeben von Grimming und Dachstein, inmitten herrlicher Wiesen und üppiger Blütenpracht, findet man ein Wanderparadies für jeden Geschmack! Gepflegte flache Wanderwege laden zu Genuss-Wanderungen durch die ganze Landschaft ein. Ambitionierte finden auf den weiten Almflächen-Touren ebenfalls immer wieder neue Herausforderungen. Während der gesamten Saison finden täglich (außer samstags) geführte Wanderungen und Bergtouren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden statt.
ALDIANA CLUB SCHLANITZEN ALM
Im Aldiana Club Schlanitzen Alm erwartet dich ein wahres Wanderparadies. Erkunde traumhafte Almen, beeindruckende Berglandschaften und idyllische Wälder. Geführte Wandertouren von leicht bis anspruchsvoll über Almwiesen, vorbei an sprudelnden Bächen, bis hinauf zum Gipfel – beste Aussichten inklusive. Genieße die frische Bergluft und die atemberaubende Aussicht – ein unvergessliches Naturerlebnis für alle Wanderfreunde!
ALDIANA CLUB AMPFLWANG
Die hügelige Landschaft des Hausruckwaldes ist ideal für Wanderungen und Spaziergänge. Im Club werden regelmäßig geführte Wanderungen und Spaziergänge angeboten, u. a. mit Schnapsverkostung.
ALDIANA CLUB HOCHKÖNIG
Der Aldiana Club Hochkönig liegt inmitten eines grandiosen Bergpanoramas. Auf über 130 km gut markierten Wanderwegen kann man mit einem ortskundigen Guide die Natur erleben und die Bergwelt des Hochkönigs entdecken. Während der gesamten Saison (außer samstags) finden täglich geführte Wanderungen und Bergtouren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden statt. Die Wanderregion Hochkönig ist zertifiziert und ausgezeichnet mit dem österreichischen Wandergütesiegel.
ALDIANA CLUB SALZKAMMERGUT
Der Aldiana Club Salzkammergut liegt in einer traumhaften Gegend, die man am liebsten zu Fuß erkundet. Umgeben von Grimming und Dachstein, inmitten herrlicher Wiesen und üppiger Blütenpracht, findet man ein Wanderparadies für jeden Geschmack! Gepflegte flache Wanderwege laden zu Genuss-Wanderungen durch die ganze Landschaft ein. Ambitionierte finden auf den weiten Almflächen-Touren ebenfalls immer wieder neue Herausforderungen. Während der gesamten Saison finden täglich (außer samstags) geführte Wanderungen und Bergtouren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden statt.
ALDIANA CLUB SCHLANITZEN ALM
Im Aldiana Club Schlanitzen Alm erwartet dich ein wahres Wanderparadies. Erkunde traumhafte Almen, beeindruckende Berglandschaften und idyllische Wälder. Geführte Wandertouren von leicht bis anspruchsvoll über Almwiesen, vorbei an sprudelnden Bächen, bis hinauf zum Gipfel – beste Aussichten inklusive. Genieße die frische Bergluft und die atemberaubende Aussicht – ein unvergessliches Naturerlebnis für alle Wanderfreunde!
Immer flexibel
Um dir in diesen Zeiten noch mehr Sicherheit bei deiner Urlaubsplanung zu bieten, haben wir Flexpakete für deinen nächsten Cluburlaub zusammengestellt. Mit diesen sicherst du dir eine kostenfreie Umbuchung bzw. eine kostenfreie Stornierung bis 15 Tage vor Anreise. Einfach hinzubuchen und anschließend voll und ganz auf deinen nächsten Urlaub bei Aldiana freuen.
Durch Zubuchung eines Flexpaketes ab € 59,- kannst du deine Nur-Hotelbuchung bis 15 Tage vor Anreise kostenfrei umbuchen oder stornieren.
Aldiana GmbH
Emil-von-Behring-Straße 6
9997 Frankfurt
Telefon: +49 234 915 547 609