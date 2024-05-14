Aldiana Club im Salzkammergut

CLUBURLAUB MIT STIL

Moderne Zimmer, Genuss im stylischen Restaurant und in der neuen Bar: Der Club ist ein Wohlfühlort mit Stil

WELLNESS? GLEICH NEBENAN!

Nur ein paar Schritte sind es zur GrimmingTherme mit Wellness in 9 Saunen und vielen Ruhezonen. Die Kids haben ihren Spaß auf der Rutsche und im Kinderbereich

AUF 2 RÄDERN ÜBER ALLE BERGE

Ob mit Guide oder ohne: Dank Elektroantrieb geht’s auch die Berge spielend leicht rauf. Spaß pur!

VIEL ZU SEHEN

Seen, Schlösser, Höhlen und kulturelle Highlights – Aus­flüge im Salzkammergut sind abwechslungsreich

WANDERLUST

Vom gemütlichen Spaziergang durchs Tal mit der ganzen Familie bis zur anspruchsvollen Klettertour am Berg: Die vielseitige Wanderregion hat für jeden etwas zu bieten

Majestätische Berge, romantische Täler, Wiesen und Wälder: Schöner könnte die Landschaft kaum sein. Die Seen der Region verheißen Erfrischung, für tiefe Ent­spannung sorgen das Welldiana Club Spa und die be­nachbarte GrimmingTherme. Und jeden Tag begeistert das Küchenteam mit kulinarischer Raffinesse – doppelt so gut schmeckt’s auf der schönen Außenterrasse!

Kletterwand, Beachvolleyball, Bogenschießen, Tennis, Fitness und mehr: Der Club bietet dir ein abwechslungsreiches Sportprogramm – bei vielem können auch die Kids schon reinschnuppern. Toll für Clubgäste: der freie Eintritt in die GrimmingTherme, die mit ihrer schönen Liegewiese mit Blick auf den Grimming feinstes Freibad-Feeling verheißt. Auch außerhalb des Clubs warten beim Wandern, Radfahren, Klet­tern, Rafting oder Stand-up-Paddling viel Spaß und Action. Weitere Highlights: Golfplätze und ein Reitstall ganz in der Nähe.

GrimmingTherme

Kristallklares Quellwasser entspringt in den tiefen Bergschichten und fließt wohltemperiert in die Thermalbecken. Herzliche Einladung zu erholsamen Badefreuden: naturnahes Genießen trifft hier auf modernste Bädertechnik.

Als Clubgast profitierst du von freiem Eintritt und direktem Zugang vom Club aus. Entdecke die Vielfalt der Innen- und Außenbecken und entspanne im großzügigen Thermal-Relaxbereich. Dazu grenzenloser Wasserspaß mit einem separaten Kinderbecken, einer Rutsche, einer Spielzone und der Flosse Schwimmschule. Glücksmomente, die lange in Erinnerung bleiben.

LAGE: Auf ca. 800 m Höhe in Bad Mitterndorf, im Drei-Städte- Eck zwischen Graz (ca. 150 km), Salzburg (ca. 90 km) und Linz (ca. 140 km).