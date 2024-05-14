Entdeckt im Kunsthistorischen Museum Meisterwerke von Bruegel, Dürer, Vermeer & Co. Die kaiserlich-habsburgischen Sammlungen zeigen Kunstgeschichte auf höchstem Niveau.

Das Kunsthistorische Museum wurde von Kaiser Franz Joseph für die imperialen Sammlungen erbaut und zählt zu den bedeutendsten Museen der Welt.

Objekte aus fünf Jahrtausenden – von der Zeit des Alten Ägypten über die griechische Antike bis zum Ende des 18. Jahrhunderts – zeugen von der Sammelleidenschaft der Kaiser und Erzherzöge aus dem Hause Habsburg.

Die Gemäldegalerie beherbergt einzigartige Hauptwerke von Dürer, Raffael, Rubens, Rembrandt, Tizian, Vermeer und Velázquez sowie die weltweit größte Bruegel-Sammlung.

In der Kunstkammer Wien bieten einmalige Goldschmiedearbeiten, wie die berühmte Saliera von Benvenuto Cellini, meisterhafte Bronzestatuetten, filigrane Elfenbeinarbeiten, wertvolle Uhren und komplizierte Automaten der besten und berühmtesten Künstler einen einzigartigen Querschnitt durch die Kunstgeschichte.

Ein großartiger Kunstgenuss ist auch die prachtvolle Architektur des Museums an der Ringstraße und der Bilderzyklus im imposanten Treppenhaus, an dem Gustav Klimt mitgewirkt hat.