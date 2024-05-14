Zwei Frauen betrachten Gemälde in einem Museumssaal mit grünen Wänden und Parkettboden, Wien.
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Kunsthistorisches Museum
Meisterwerke der Habsburger

Entdeckt im Kunsthistorischen Museum Meisterwerke von Bruegel, Dürer, Vermeer & Co. Die kaiserlich-habsburgischen Sammlungen zeigen Kunstgeschichte auf höchstem Niveau.

Das Kunsthistorische Museum wurde von Kaiser Franz Joseph für die imperialen Sammlungen erbaut und zählt zu den bedeutendsten Museen der Welt.

Objekte aus fünf Jahrtausenden – von der Zeit des Alten Ägypten über die griechische Antike bis zum Ende des 18. Jahrhunderts – zeugen von der Sammelleidenschaft der Kaiser und Erzherzöge aus dem Hause Habsburg. 

Die Gemäldegalerie beherbergt einzigartige Hauptwerke von Dürer, Raffael, Rubens, Rembrandt, Tizian, Vermeer und Velázquez sowie die weltweit größte Bruegel-Sammlung.

In der Kunstkammer Wien bieten einmalige Goldschmiedearbeiten, wie die berühmte Saliera von Benvenuto Cellini, meisterhafte Bronzestatuetten, filigrane Elfenbeinarbeiten, wertvolle Uhren und komplizierte Automaten der besten und berühmtesten Künstler einen einzigartigen Querschnitt durch die Kunstgeschichte.

Ein großartiger Kunstgenuss ist auch die prachtvolle Architektur des Museums an der Ringstraße und der Bilderzyklus im imposanten Treppenhaus, an dem Gustav Klimt mitgewirkt hat.

Wiens kaiserliche Kunstschätze entdecken

Von Bruegel und Vermeer über kaiserliche Juwelen bis zu exotischen Kulturschätzen – taucht ein in die einzigartigen Sammlungen der Habsburger in Wien und Innsbruck.

Die größte Bruegel-Sammlung der Welt

Entdeckt zwölf Meisterwerke von Pieter Bruegel d. Ä. – vom „Turmbau zu Babel“ bis zu den „Jägern im Schnee“. Ein einzigartiges Highlight für Kunstliebhaber:innen.

Only in Vienna

Kaiserliche Meisterwerke in der Gemäldegalerie

Von Dürer bis Vermeer: Die Gemäldegalerie vereint Meisterwerke der Renaissance und des Barocks. Ein Rundgang durch Jahrhunderte europäischer Kunstgeschichte.

Zur Gemäldegalerie

Funkelnde Kronen und Juwelen der Habsburger

Kaiserkrone, Reichskrone, Heiliger Gral: In der Schatzkammer entdeckt ihr einzigartige Kostbarkeiten der Habsburger – darunter weltberühmte Juwelen und Mythen.

Zur Kaiserliche Schatzkammer Wien

Die glamouröse Welt des Wiener Hofes entdecken

Prunkvolle Kutschen, Hofgewänder und Sisis Hochzeitswagen: Die Wagenburg zeigt den Alltag, die Macht und den Mythos des Wiener Kaiserhofes hautnah.

Zur Kaiserliche Wagenburg Wien

Kulturschätze aus aller Welt

Vom legendären Penacho-Federschmuck bis zu Objekten aus aller Welt: Das Weltmuseum Wien lädt euch ein zu einer Reise durch 500 Jahre Sammelgeschichte.

Zum Weltmuseum

Barockes Stadtpalais mit Musikgeschichte

Wiens Barockjuwel neu erleben: Audiotour durch prunkvolle Räume und Geschichten zu Beethoven & Klimt. Wiedereröffnung im November 2026.

Zum Palais Lobkowitz

Rüstungen und Musikinstrumente erleben

Prachtvolle Rüstungen und seltene Instrumente: In der Neuen Hofburg erlebt ihr höfische Machtinszenierung und musikalische Geschichte von Renaissance bis Barock.

Zur Neuen Hofburg

Renaissance-Juwel und Ausflugsziel in Tirol

Kunst- und Wunderkammer, Spanischer Saal und das Bad der Philippine Welser: Schloss Ambras zählt zu den schönsten Renaissance-Schlössern Europas.

Zum Schloss Ambras Innsbruck
Wiener Kaffeehaus & Meisterwerke

Kunst & Kulinarik im Kunsthistorischen Museum

Das Café-Restaurant in der Kuppelhalle des Kunsthistorischen Museums zählt zu den schönsten Kaffeehäusern der Welt. Umgeben von prachtvoller imperialer Architektur genießt ihr klassische Wiener Kaffeehauskultur. Nach dem Rundgang durch die weltberühmten Sammlungen laden feine Spezialitäten im Galerie-Restaurant zum Verweilen ein. An Wochenenden startet ihr hier mit einem besonderen Frühstücks-Arrangement genussvoll in den Tag.

Das schönste Kaffeehaus der Welt
Fine Dining in der Kuppelhalle

Dinner im Museum – Ein exklusives Erlebnis

Jeden Donnerstagabend wird die Kuppelhalle des Kunsthistorischen Museums zur außergewöhnlichen Dinner-Location. Inmitten kunsthistorischer Schätze genießt ihr raffinierte Gerichte aus hochwertigen Zutaten. Ob romantisch zu zweit, stilvoll mit Freund*innen oder für ein besonderes Geschäftsessen – der Blick auf den Maria-Theresien-Platz und das kaiserliche Ambiente machen diesen Abend einzigartig.

Fine Dining in der Kuppelhalle
Party trifft auf Kunstgeschichte

Kunstschatzi – Cocktail, DJ & Kunst

Wenn Discokugeln funkeln und die Beats von RADIO RUDINA durch die Kuppelhalle schallen, ist Kunstschatzi-Zeit. Einmal im Monat wird das Museum zur Cocktailbar mit wechselnden Mottos – von Dating-Specials bis zu Themenabenden rund um Kunst und Kultur. Dazu erwarten euch kreative Drinks, DJ-Sets und besondere Show-Acts wie Drag Shows oder Live-Performances.

Kunstschatzi – unser After-Work-Hit
Kaiserliche Schätze & neue Entdeckungen – Highlights 2026

Canaletto & Bellotto – Stadt, Macht und Moderne

Kunsthistorisches Museum, 24. März bis 6. September 2026

Zwei Künstler, drei Metropolen, ein Blick auf Europa im 18. Jahrhundert: Die Ausstellung bringt die Stadtansichten von Canaletto und seinem Neffen Bernardo Bellotto erstmals im deutschsprachigen Raum in einen Dialog. Von Venedig über London bis Wien zeigen rund 60 Gemälde, Zeichnungen und Grafiken, wie Urbanität, Fortschritt und gesellschaftliche Ideale künstlerisch verhandelt wurden. Besonders spannend: Bellottos Blick auf Wien als Stadt der Aufklärung – präzise, monumental und vielschichtig.

Entdeckt berühmte Stadtansichten neu!

Zur Ausstellung

Kleopatra & Rom – Tatort Ephesos

Neue Hofburg, 20. Oktober 2026 bis 29. März 2027

Ein Mord, ein geheimnisvolles Grab und die großen Machtspiele der Antike: Ausgangspunkt dieser Ausstellung ist ein rätselhafter Grabbau in Ephesos, der möglicherweise Kleopatras Schwester Arsinoë beherbergte. Von hier spannt sich der Bogen zu den „Global Players“ der Epoche – Kleopatra, Caesar, Marc Anton und Augustus. Archäologie, Geschichte und neueste Forschungen verbinden sich zu einem fesselnden Panorama an der Schwelle zur römischen Kaiserzeit.

Geht dem antiken Rätsel auf den Grund!

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Neue Hofburg Tour: House of Habsburg

650 Jahre Herrschaftsgeschichte erleben

Diese Tour nimmt euch mit durch Aufstieg und Fall einer der mächtigsten Dynastien Europas. In der Neuen Hofburg erlebt ihr Geschichte dort, wo sie gedacht war: zwischen Rüstungen von unschätzbarem Wert, historischen Musikinstrumenten und persönlichen Geschichten von den Gründervätern bis zu Sisi. Triumph und Tragödie liegen hier nah beieinander – erzählt entlang originaler Objekte und eindrucksvoller Räume.

Auf Zeitreise mit den Habsburgern!

Zur Tour

A Bite of Art – Kunst & Kulinarik

Themenpfad 2026

Essen ist mehr als Genuss – auch in der Kunst. Der kulinarische Themenpfad im Kunsthistorischen Museum verbindet Meisterwerke wie Bruegels „Bauernhochzeit“ oder Jordaens’ Festdarstellungen mit der Geschichte des Essens. Ergänzt wird das Angebot durch monatliche Kunst-&-Kulinarik-Packages mit Führungen und Frühstück oder Fine Dining im Museumscafé.

Kunst mit allen Sinnen erleben!

Zum Themenpfad

Klimt. Die Nackte Wahrheit

Ab November 2026, Palais Lobkowitz

Ein Schlüsselwerk der Wiener Moderne neu inszeniert: Im Zentrum dieses neuen Gästeerlebnisses steht Gustav Klimts „Nuda Veritas“ – ein radikales Bekenntnis zur künstlerischen Freiheit. Der Rundgang führt euch ins Wien um 1900, erzählt von Klimts Bruch mit Konventionen und kulminiert in der eindrucksvollen Begegnung mit dem Original. Ergänzt durch Film, Rauminszenierung und berühmte Zwickelbilder wird Klimts Vision unmittelbar erlebbar.

Erlebt Klimts mutigen Aufbruch!

Zum Rundgang

Bernini. Malerei und Marmor

Palais Lobkowitz, 2. Dezember 2026 bis 4. April 2027

Eine spektakuläre Neuentdeckung steht im Mittelpunkt dieser Ausstellung: Ein Porträt aus dem Bestand des KHM wird erstmals Gian Lorenzo Bernini zugeschrieben. Rund zehn hochkarätige Leihgaben zeigen Bernini nicht nur als Bildhauer des Barock, sondern als sensiblen Porträtisten in Malerei, Zeichnung und Skulptur. Eine seltene Gelegenheit, den großen Künstler aus einer neuen Perspektive kennenzulernen.

Entdeckt Bernini neu!

Zur Ausstellung
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Burgring 5

1010 Wien

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