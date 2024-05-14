Kunsthistorisches Museum
Meisterwerke der Habsburger
Einleitung
Das Kunsthistorische Museum wurde von Kaiser Franz Joseph für die imperialen Sammlungen erbaut und zählt zu den bedeutendsten Museen der Welt.
Objekte aus fünf Jahrtausenden – von der Zeit des Alten Ägypten über die griechische Antike bis zum Ende des 18. Jahrhunderts – zeugen von der Sammelleidenschaft der Kaiser und Erzherzöge aus dem Hause Habsburg.
Die Gemäldegalerie beherbergt einzigartige Hauptwerke von Dürer, Raffael, Rubens, Rembrandt, Tizian, Vermeer und Velázquez sowie die weltweit größte Bruegel-Sammlung.
In der Kunstkammer Wien bieten einmalige Goldschmiedearbeiten, wie die berühmte Saliera von Benvenuto Cellini, meisterhafte Bronzestatuetten, filigrane Elfenbeinarbeiten, wertvolle Uhren und komplizierte Automaten der besten und berühmtesten Künstler einen einzigartigen Querschnitt durch die Kunstgeschichte.
Ein großartiger Kunstgenuss ist auch die prachtvolle Architektur des Museums an der Ringstraße und der Bilderzyklus im imposanten Treppenhaus, an dem Gustav Klimt mitgewirkt hat.
Wiens kaiserliche Kunstschätze entdeckenVon Bruegel und Vermeer über kaiserliche Juwelen bis zu exotischen Kulturschätzen – taucht ein in die einzigartigen Sammlungen der Habsburger in Wien und Innsbruck.
Die größte Bruegel-Sammlung der Welt
Entdeckt zwölf Meisterwerke von Pieter Bruegel d. Ä. – vom „Turmbau zu Babel“ bis zu den „Jägern im Schnee“. Ein einzigartiges Highlight für Kunstliebhaber:innen.
Kaiserliche Meisterwerke in der Gemäldegalerie
Von Dürer bis Vermeer: Die Gemäldegalerie vereint Meisterwerke der Renaissance und des Barocks. Ein Rundgang durch Jahrhunderte europäischer Kunstgeschichte.
Funkelnde Kronen und Juwelen der Habsburger
Kaiserkrone, Reichskrone, Heiliger Gral: In der Schatzkammer entdeckt ihr einzigartige Kostbarkeiten der Habsburger – darunter weltberühmte Juwelen und Mythen.
Kulturschätze aus aller Welt
Vom legendären Penacho-Federschmuck bis zu Objekten aus aller Welt: Das Weltmuseum Wien lädt euch ein zu einer Reise durch 500 Jahre Sammelgeschichte.
Barockes Stadtpalais mit Musikgeschichte
Wiens Barockjuwel neu erleben: Audiotour durch prunkvolle Räume und Geschichten zu Beethoven & Klimt. Wiedereröffnung im November 2026.
Rüstungen und Musikinstrumente erleben
Prachtvolle Rüstungen und seltene Instrumente: In der Neuen Hofburg erlebt ihr höfische Machtinszenierung und musikalische Geschichte von Renaissance bis Barock.
Kunst & Kulinarik im Kunsthistorischen Museum
Das Café-Restaurant in der Kuppelhalle des Kunsthistorischen Museums zählt zu den schönsten Kaffeehäusern der Welt. Umgeben von prachtvoller imperialer Architektur genießt ihr klassische Wiener Kaffeehauskultur. Nach dem Rundgang durch die weltberühmten Sammlungen laden feine Spezialitäten im Galerie-Restaurant zum Verweilen ein. An Wochenenden startet ihr hier mit einem besonderen Frühstücks-Arrangement genussvoll in den Tag.
Dinner im Museum – Ein exklusives Erlebnis
Jeden Donnerstagabend wird die Kuppelhalle des Kunsthistorischen Museums zur außergewöhnlichen Dinner-Location. Inmitten kunsthistorischer Schätze genießt ihr raffinierte Gerichte aus hochwertigen Zutaten. Ob romantisch zu zweit, stilvoll mit Freund*innen oder für ein besonderes Geschäftsessen – der Blick auf den Maria-Theresien-Platz und das kaiserliche Ambiente machen diesen Abend einzigartig.
Kunstschatzi – Cocktail, DJ & Kunst
Wenn Discokugeln funkeln und die Beats von RADIO RUDINA durch die Kuppelhalle schallen, ist Kunstschatzi-Zeit. Einmal im Monat wird das Museum zur Cocktailbar mit wechselnden Mottos – von Dating-Specials bis zu Themenabenden rund um Kunst und Kultur. Dazu erwarten euch kreative Drinks, DJ-Sets und besondere Show-Acts wie Drag Shows oder Live-Performances.
Einleitung
Canaletto & Bellotto – Stadt, Macht und Moderne
Kunsthistorisches Museum, 24. März bis 6. September 2026
Zwei Künstler, drei Metropolen, ein Blick auf Europa im 18. Jahrhundert: Die Ausstellung bringt die Stadtansichten von Canaletto und seinem Neffen Bernardo Bellotto erstmals im deutschsprachigen Raum in einen Dialog. Von Venedig über London bis Wien zeigen rund 60 Gemälde, Zeichnungen und Grafiken, wie Urbanität, Fortschritt und gesellschaftliche Ideale künstlerisch verhandelt wurden. Besonders spannend: Bellottos Blick auf Wien als Stadt der Aufklärung – präzise, monumental und vielschichtig.
Entdeckt berühmte Stadtansichten neu!
Einleitung
Kleopatra & Rom – Tatort Ephesos
Neue Hofburg, 20. Oktober 2026 bis 29. März 2027
Ein Mord, ein geheimnisvolles Grab und die großen Machtspiele der Antike: Ausgangspunkt dieser Ausstellung ist ein rätselhafter Grabbau in Ephesos, der möglicherweise Kleopatras Schwester Arsinoë beherbergte. Von hier spannt sich der Bogen zu den „Global Players“ der Epoche – Kleopatra, Caesar, Marc Anton und Augustus. Archäologie, Geschichte und neueste Forschungen verbinden sich zu einem fesselnden Panorama an der Schwelle zur römischen Kaiserzeit.
Geht dem antiken Rätsel auf den Grund!
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Neue Hofburg Tour: House of Habsburg
650 Jahre Herrschaftsgeschichte erleben
Diese Tour nimmt euch mit durch Aufstieg und Fall einer der mächtigsten Dynastien Europas. In der Neuen Hofburg erlebt ihr Geschichte dort, wo sie gedacht war: zwischen Rüstungen von unschätzbarem Wert, historischen Musikinstrumenten und persönlichen Geschichten von den Gründervätern bis zu Sisi. Triumph und Tragödie liegen hier nah beieinander – erzählt entlang originaler Objekte und eindrucksvoller Räume.
Auf Zeitreise mit den Habsburgern!
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A Bite of Art – Kunst & Kulinarik
Themenpfad 2026
Essen ist mehr als Genuss – auch in der Kunst. Der kulinarische Themenpfad im Kunsthistorischen Museum verbindet Meisterwerke wie Bruegels „Bauernhochzeit“ oder Jordaens’ Festdarstellungen mit der Geschichte des Essens. Ergänzt wird das Angebot durch monatliche Kunst-&-Kulinarik-Packages mit Führungen und Frühstück oder Fine Dining im Museumscafé.
Kunst mit allen Sinnen erleben!
Einleitung
Klimt. Die Nackte Wahrheit
Ab November 2026, Palais Lobkowitz
Ein Schlüsselwerk der Wiener Moderne neu inszeniert: Im Zentrum dieses neuen Gästeerlebnisses steht Gustav Klimts „Nuda Veritas“ – ein radikales Bekenntnis zur künstlerischen Freiheit. Der Rundgang führt euch ins Wien um 1900, erzählt von Klimts Bruch mit Konventionen und kulminiert in der eindrucksvollen Begegnung mit dem Original. Ergänzt durch Film, Rauminszenierung und berühmte Zwickelbilder wird Klimts Vision unmittelbar erlebbar.
Erlebt Klimts mutigen Aufbruch!
Einleitung
Bernini. Malerei und Marmor
Palais Lobkowitz, 2. Dezember 2026 bis 4. April 2027
Eine spektakuläre Neuentdeckung steht im Mittelpunkt dieser Ausstellung: Ein Porträt aus dem Bestand des KHM wird erstmals Gian Lorenzo Bernini zugeschrieben. Rund zehn hochkarätige Leihgaben zeigen Bernini nicht nur als Bildhauer des Barock, sondern als sensiblen Porträtisten in Malerei, Zeichnung und Skulptur. Eine seltene Gelegenheit, den großen Künstler aus einer neuen Perspektive kennenzulernen.
Entdeckt Bernini neu!
KHM-Museumsverband
Burgring 5
1010 Wien