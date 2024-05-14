Österreich. Euer Lebensgefühl. 

Österreich – ein Land, das zu jeder Jahreszeit verführt. Tauche ein in Geschichten, die inspirieren, und finde deinen eigenen Moment der Ruhe und des Abenteuers.

Dieses Magazin nimmt dich mit auf eine Entdeckungsreise durch die vielfältigen Facetten unseres Landes. Du erlebst, wie die klaren Morgen eines Frühlings dir neue Energie schenken, wie entspannte Nachmittage in geselligen Familienmomenten vergehen und wie goldene Herbstwanderungen Erinnerungen wecken, die noch lange nachhallen.

Während wir dir authentische Einblicke in historische Städte, kulturelle Highlights und unberührte Naturlandschaften geben, zeigt sich Österreich von seiner besten Seite – mal pulsierend und lebendig, mal ruhig und beschaulich. Die Geschichten, die du hier findest, laden dich ein, innezuhalten und den Augenblick zu genießen, während du die Verbindungen zwischen Tradition und Moderne erlebst.

Unser nachhaltiger Reisetipp: Nutze die Bahn und ihre Partner, um schnell, günstig und klimafreundlich in die schönsten Ecken Österreichs zu gelangen – so wird jede Reise zu einem bewussten Erlebnis.