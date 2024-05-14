Im Zillertal trifft Lebensfreude auf Natur, herzliche Gastfreundschaft, gelebtes Brauchtum, Musik und echte Kulinarik.

Vier Ferienregionen, vier Jahreszeiten, unzählige Erlebnisse – das ist das Zillertal.

Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach und Tux-Finkenberg bieten das ganze Jahr über vielfältige Möglichkeiten für Aktivurlauber:innen und Genießer:innen. Umgeben von einer atemberaubenden Bergkulisse locken im Sommer saftige Almwiesen, märchenhafte Wälder und spektakuläre Gipfelpanoramen. Zehn Sommerbergbahnen bringen euch entspannt ins Gipfelglück, während die Zillertal Activcard Mobilität und Bergerlebnisse verbindet.

Ob sportlich oder genussvoll – die Bergwelt des Zillertals hält für alle das passende Abenteuer bereit. Wanderwege führen zu urigen Hütten mit traumhaften Ausblicken, Themenpfade lassen euch die Natur spielerisch entdecken, und Panorama-Routen bieten beeindruckende Weitblicke. Radfahrer:innen freuen sich auf ein bestens ausgebautes Netz an Mountainbike- und E-Bike-Strecken. Wer hoch hinaus will, kann beim Klettern, Paragleiten oder Canyoning die Alpen aus neuen Perspektiven erleben. Und nach einem aktiven Tag sorgen Naturbadeseen, Freibäder und alpine Wellness-Oasen für wohltuende Erholung.

Ein besonderes Herzstück ist der Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen, der große Teile des Tals prägt und mit seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt zu achtsamem Naturerleben einlädt.

Auch kulinarisch ist das Zillertal ein Hochgenuss. Von der Alm direkt auf den Teller – regionale Zutaten stehen im Mittelpunkt, egal ob bei herzhaften Klassikern in einer Berghütte oder innovativen Kreationen in den Gourmetrestaurants. Über 150 Genusshütten laden zum Verweilen ein, dazu bieten kulinarische Schaubetriebe spannende Einblicke in traditionelles Handwerk.

Das Zillertal ist ein Ort, an dem ihr den Sommer in all seinen Facetten erleben könnt – auf dem Gipfel, am See oder in einem idyllischen Dorf. Hier findet jede:r den perfekten Platz, um den Alltag hinter sich zu lassen.