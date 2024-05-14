Bergverliebt im Zillertal
Das fühlst du nur hier
Einleitung
Vier Ferienregionen, vier Jahreszeiten, unzählige Erlebnisse – das ist das Zillertal.
Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach und Tux-Finkenberg bieten das ganze Jahr über vielfältige Möglichkeiten für Aktivurlauber:innen und Genießer:innen. Umgeben von einer atemberaubenden Bergkulisse locken im Sommer saftige Almwiesen, märchenhafte Wälder und spektakuläre Gipfelpanoramen. Zehn Sommerbergbahnen bringen euch entspannt ins Gipfelglück, während die Zillertal Activcard Mobilität und Bergerlebnisse verbindet.
Ob sportlich oder genussvoll – die Bergwelt des Zillertals hält für alle das passende Abenteuer bereit. Wanderwege führen zu urigen Hütten mit traumhaften Ausblicken, Themenpfade lassen euch die Natur spielerisch entdecken, und Panorama-Routen bieten beeindruckende Weitblicke. Radfahrer:innen freuen sich auf ein bestens ausgebautes Netz an Mountainbike- und E-Bike-Strecken. Wer hoch hinaus will, kann beim Klettern, Paragleiten oder Canyoning die Alpen aus neuen Perspektiven erleben. Und nach einem aktiven Tag sorgen Naturbadeseen, Freibäder und alpine Wellness-Oasen für wohltuende Erholung.
Ein besonderes Herzstück ist der Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen, der große Teile des Tals prägt und mit seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt zu achtsamem Naturerleben einlädt.
Auch kulinarisch ist das Zillertal ein Hochgenuss. Von der Alm direkt auf den Teller – regionale Zutaten stehen im Mittelpunkt, egal ob bei herzhaften Klassikern in einer Berghütte oder innovativen Kreationen in den Gourmetrestaurants. Über 150 Genusshütten laden zum Verweilen ein, dazu bieten kulinarische Schaubetriebe spannende Einblicke in traditionelles Handwerk.
Das Zillertal ist ein Ort, an dem ihr den Sommer in all seinen Facetten erleben könnt – auf dem Gipfel, am See oder in einem idyllischen Dorf. Hier findet jede:r den perfekten Platz, um den Alltag hinter sich zu lassen.
3 Dinge, die das Zillertal so besonders machen
Die Zillertal Activcard
Alles inklusive mit nur einer Karte. Die Zillertal Activcard ist der Schlüssel zu außergewöhnlichen Erlebnissen. Für einen Sommer, der unvergesslich bleibt.
Zillertaler Brauchtum und Tradition spüren
Erlebt das Zillertal bei Brauchtumsfesten, Musik und traditionellem Handwerk. Hier wird Kultur lebendig – von Musikkapellen bis hin zu einzigartiger Tracht.
Hotel-Empfehlungen
Das Kaltenbach
Familienurlaub mit Privatsphäre & 4-Sterne-Luxus. Entspanne im WaldSPA mit Infinity Pool, Naturgarten & Rooftop-Sauna – ein Kraftplatz.
HUBER's Boutiquehotel
Das HUBER’s Boutiquehotel ist die Genussadresse in Mayrhofen, nahe der Bergbahn. Gemütliche Zimmer, feine Küche und entspannte Wohlfühlatmosphäre inklusive.
Explorer Hotel Zillertal
Dein sportliches Basislager für aktive Tage. Mit trendigen Designzimmern, Sport Spa mit Sauna, vitalem Frühstück und Bike-Area mit Werkbank.
Top BergerlebnisseOb hoch oben am Gletscher, luftige Passagen am Klettersteig oder Panorama pur mit der Gondel – die Top Bergerlebnisse im Zillertal sorgen für echte Wow-Momente in den Bergen.
Top WanderungenSchritt für Schritt den Alltag hinter euch lassen: Auf 1.400 km Wanderwegen entdeckt ihr eure Lieblingsroute – im Tal oder an den Bergstationen der Sommerbergbahnen. Erlebnis- und Themenwege sowie Naturpfade machen das Zillertal vielseitig.
Wanderung Rund um Bruck
Rundwanderung ab Bruck mit weiten Ausblicken, ruhigen Wald- und Wiesenpassagen sowie Aussichtspunkten wie der Marienkapelle. Sanft, stimmungsvoll und entspannt.
Rundwanderung Isskogel - Kreuzjoch - Krummbachtal
Gondelfahrt zur Isskogel-Bergstation, über Bergsee zum Gipfel mit Panorama. Über den Grat zum Kreuzjoch, Abstieg durchs Langensee- und Krummbachtal nach Gerlos.
Bike & Hike Tour Bodenalm
Bike & Hike ab Mayrhofen durch den ruhigen Zillergrund zur Bodenalm (1.671 m). Serpentinen durch Wald und offene Hänge, stille Aussicht. Einkehr bei der Häusling Alm.
Top Familien-HighlightsSpielerisch die Natur entdecken, gemeinsam aktiv sein und neue Abenteuer erleben: Wälder, Wiesen, Gipfel, Seen und Wasserfälle laden Familien zum Erkunden ein. Sommerbergbahnen, Erlebniswege und spannende Ausflugsziele sorgen für abwechslungsreiche Tage voller Bewegung,
Top RadwegeVon entspannten Familientouren im Tal über aussichtsreiche Almwege bis zu anspruchsvollen Trails in luftiger Höhe: Das Zillertal bietet abwechslungsreiche Radstrecken für jedes Niveau. Dank Bergbahnen starten viele Touren bequem mit Panorama.
Der Zillertalradweg
Familienfreundliche Radtour entlang des Zillers durch das sonnige Tal. Spielplätze, Freibäder und Erlebnisparks sorgen unterwegs für Abwechslung.
Zillertaler Höhenstraße
Herausfordernde Rennradtour mit stetigem Anstieg und spektakulären Panoramablicken über das vordere Zillertal.
Stilluptal
Ruhige Radtour entlang von Bächen und Brunnen durch das Stilluptal mit eindrucksvollem Ziel am Stillupsee.
Top AktivitätenVielfalt erleben – von sportlich bis genussvoll
Wo Abenteuer zu Erinnerungen werden
Das Zillertal ist bekannt für Wandergenuss und Naturerlebnisse – doch es kann auch anders. Wer das Abenteuer sucht, entdeckt in den Bergen die wilde Seite des Tals und erlebt den Sommer mit einer ordentlichen Portion Adrenalin.
Schon die Auffahrt mit der Spieljochbahn weckt Vorfreude. Oben wartet mit dem Hochseilgarten ein actionreicher Start: gesichert über Seile und Plattformen, Schritt für Schritt in luftiger Höhe. Der Flying Fox setzt dem Erlebnis die Krone auf – frei schwebend über der alpinen Landschaft, zwischen Nervenkitzel und Panorama.
Ein Bergsommer, der zeigt, wie aufregend das Zillertal sein kann – aktiv, intensiv und unvergesslich.
Genuss mit Tradition im Zillertal
Genuss mit Weitblick – regionale Spezialitäten auf der Alm
Ob bei einer Genusswanderung, beim Bergsteigen oder auf einer Mountainbike-Tour: Über 150 Zillertaler Hütten und Berggasthäuser laden unterwegs zur Rast ein – Panoramablicke auf die Bergwelt inklusive.
Die Zillertaler Hüttenkulinarik schöpft aus einer langen Tradition. Noch heute bereiten viele Wirte ihre Spezialitäten wie Bachforellen, Wild oder selbstgeräucherten Speck nach Familienrezepten zu. Natürliche Qualitätsprodukte aus der Region stehen dabei im Mittelpunkt: Käse aus reiner Heumilch, frisch gebackenes Brot und Fleisch aus eigener oder lokaler Landwirtschaft, verfeinert mit Waldfrüchten und Wiesenkräutern.
Viele Genusshütten sind bequem mit den Sommerbergbahnen erreichbar – ideal für eine genussvolle Pause hoch über dem Tal.
Top-EventsVon actiongeladenen Sportveranstaltungen bis zu stimmungsvollen Festen – erlebt den Sommer im Zillertal mit unvergesslichen Highlights!
Brauchtum im Zillertal
Almabtriebe, Dorffeste und gelebte Traditionen prägen den Sommer im Zillertal. Brauchtumsveranstaltungen geben Einblicke in Kultur, Musik und Handwerk der Region.
Musik im Zillertal
Von Blasmusik bis modernen Klängen: Musikveranstaltungen begleiten den Sommer im Zillertal und sorgen für stimmungsvolle Momente in alpiner Kulisse.
Zillertal Tourismus
Gewerbegebiet Nord 1
6262 Schlitters
Telefon: +43 5288 87187