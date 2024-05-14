Vier Personen auf einer Bergbank, eine zeigt in die Ferne, Alpenpanorama mit Gipfeln im Hintergrund.
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Bergverliebt im Zillertal
Das fühlst du nur hier

Im Zillertal trifft Lebensfreude auf Natur, herzliche Gastfreundschaft, gelebtes Brauchtum, Musik und echte Kulinarik.

Vier Ferienregionen, vier Jahreszeiten, unzählige Erlebnisse – das ist das Zillertal.
Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach und Tux-Finkenberg bieten das ganze Jahr über vielfältige Möglichkeiten für Aktivurlauber:innen und Genießer:innen. Umgeben von einer atemberaubenden Bergkulisse locken im Sommer saftige Almwiesen, märchenhafte Wälder und spektakuläre Gipfelpanoramen. Zehn Sommerbergbahnen bringen euch entspannt ins Gipfelglück, während die Zillertal Activcard Mobilität und Bergerlebnisse verbindet.

Ob sportlich oder genussvoll – die Bergwelt des Zillertals hält für alle das passende Abenteuer bereit. Wanderwege führen zu urigen Hütten mit traumhaften Ausblicken, Themenpfade lassen euch die Natur spielerisch entdecken, und Panorama-Routen bieten beeindruckende Weitblicke. Radfahrer:innen freuen sich auf ein bestens ausgebautes Netz an Mountainbike- und E-Bike-Strecken. Wer hoch hinaus will, kann beim Klettern, Paragleiten oder Canyoning die Alpen aus neuen Perspektiven erleben. Und nach einem aktiven Tag sorgen Naturbadeseen, Freibäder und alpine Wellness-Oasen für wohltuende Erholung.

Ein besonderes Herzstück ist der Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen, der große Teile des Tals prägt und mit seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt zu achtsamem Naturerleben einlädt.

Auch kulinarisch ist das Zillertal ein Hochgenuss. Von der Alm direkt auf den Teller – regionale Zutaten stehen im Mittelpunkt, egal ob bei herzhaften Klassikern in einer Berghütte oder innovativen Kreationen in den Gourmetrestaurants. Über 150 Genusshütten laden zum Verweilen ein, dazu bieten kulinarische Schaubetriebe spannende Einblicke in traditionelles Handwerk.

Das Zillertal ist ein Ort, an dem ihr den Sommer in all seinen Facetten erleben könnt – auf dem Gipfel, am See oder in einem idyllischen Dorf. Hier findet jede:r den perfekten Platz, um den Alltag hinter sich zu lassen.

Fakten der Region
Freibäder6
Campingplätze6
Bergbahnen10 (davon 7 mit Biketransport)
Golf18 Loch Golfplatz Zillertal-Uderns
Genusshütten150
Lauf-, Trail- und Nordic-Walking-Streckenca. 400 km (68 Strecken)
Radwege/Biketrails/Radstreckenüber 1.300 km
Wanderwegeüber 1.400 km
Anreise
Events
Kontakt
Unterkünfte
Familienurlaub
Bergbahn
Zillertal Activcard

3 Dinge, die das Zillertal so besonders machen

Die Zillertal Activcard

Alles inklusive mit nur einer Karte. Die Zillertal Activcard ist der Schlüssel zu außergewöhnlichen Erlebnissen. Für einen Sommer, der unvergesslich bleibt.

Zur Zillertal Activcard

Zillertaler Brauchtum und Tradition spüren

Erlebt das Zillertal bei Brauchtumsfesten, Musik und traditionellem Handwerk. Hier wird Kultur lebendig – von Musikkapellen bis hin zu einzigartiger Tracht.

Zum Brauchtum

Der Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen

Taucht ein in die Wunder der Natur im Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen – 422 km² weitläufige Landschaft und ein beeindruckender Artenreichtum warten auf euch.

Zum Naturpark Zillertaler Alpen

Hotel-Empfehlungen

Das Kaltenbach

Familienurlaub mit Privatsphäre & 4-Sterne-Luxus. Entspanne im WaldSPA mit Infinity Pool, Naturgarten & Rooftop-Sauna – ein Kraftplatz.

Zum Naturhotel Das Kaltenbach

HUBER's Boutiquehotel

Das HUBER’s Boutiquehotel ist die Genussadresse in Mayrhofen, nahe der Bergbahn. Gemütliche Zimmer, feine Küche und entspannte Wohlfühlatmosphäre inklusive.

Zum HUBER's Boutiquehotel

Explorer Hotel Zillertal

Dein sportliches Basislager für aktive Tage. Mit trendigen Designzimmern, Sport Spa mit Sauna, vitalem Frühstück und Bike-Area mit Werkbank.

Zum Explorer Hotel Zillertal

Ferienhotel Hoppet

All-Inclusive-Urlaub auf der Sonnenseite des Zillertals: planbares Budget, ungezwungene Atmosphäre, familienfreundliche Unterkünfte und Tiroler Charme.

Zum Ferienhotel Hoppet

Top Bergerlebnisse

Ob hoch oben am Gletscher, luftige Passagen am Klettersteig oder Panorama pur mit der Gondel – die Top Bergerlebnisse im Zillertal sorgen für echte Wow-Momente in den Bergen.

Top Wanderungen

Schritt für Schritt den Alltag hinter euch lassen: Auf 1.400 km Wanderwegen entdeckt ihr eure Lieblingsroute – im Tal oder an den Bergstationen der Sommerbergbahnen. Erlebnis- und Themenwege sowie Naturpfade machen das Zillertal vielseitig.

Wanderung Rund um Bruck

Rundwanderung ab Bruck mit weiten Ausblicken, ruhigen Wald- und Wiesenpassagen sowie Aussichtspunkten wie der Marienkapelle. Sanft, stimmungsvoll und entspannt.

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Rundwanderung Isskogel - Kreuzjoch - Krummbachtal

Gondelfahrt zur Isskogel-Bergstation, über Bergsee zum Gipfel mit Panorama. Über den Grat zum Kreuzjoch, Abstieg durchs Langensee- und Krummbachtal nach Gerlos.

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Bike & Hike Tour Bodenalm

Bike & Hike ab Mayrhofen durch den ruhigen Zillergrund zur Bodenalm (1.671 m). Serpentinen durch Wald und offene Hänge, stille Aussicht. Einkehr bei der Häusling Alm.

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Gipfeltour zum Rastkogel

Gipfeltour ab Penkenjoch über Wanglalm und Hoarbergjoch zum Rastkogel. Hochalpine Landschaft, Blockwerk und großartige Fernsicht bis zur Zugspitze inklusive.

Mehr entdecken

Top Familien-Highlights

Spielerisch die Natur entdecken, gemeinsam aktiv sein und neue Abenteuer erleben: Wälder, Wiesen, Gipfel, Seen und Wasserfälle laden Familien zum Erkunden ein. Sommerbergbahnen, Erlebniswege und spannende Ausflugsziele sorgen für abwechslungsreiche Tage voller Bewegung,

Wasserpark Spieljoch – Planschen, Spielen & Abkühlung

Fichtenschloss & Fichtensee – Spiel, Spaß & Abenteuer

AlbertAdler ErlebnisWeg – spielerisch wandern am Ahorn

Gletschererlebnis

Top Radwege

Von entspannten Familientouren im Tal über aussichtsreiche Almwege bis zu anspruchsvollen Trails in luftiger Höhe: Das Zillertal bietet abwechslungsreiche Radstrecken für jedes Niveau. Dank Bergbahnen starten viele Touren bequem mit Panorama.

Der Zillertalradweg

Familienfreundliche Radtour entlang des Zillers durch das sonnige Tal. Spielplätze, Freibäder und Erlebnisparks sorgen unterwegs für Abwechslung.

Zum Zillertalradweg

Zillertaler Höhenstraße

Herausfordernde Rennradtour mit stetigem Anstieg und spektakulären Panoramablicken über das vordere Zillertal.

Zillertaler Höhenstraße erleben

Stilluptal

Ruhige Radtour entlang von Bächen und Brunnen durch das Stilluptal mit eindrucksvollem Ziel am Stillupsee.

Radtour ins Stilluptal

Single Trail Isskogel & Königstour Isskogel

Anspruchsvoller Singletrail mit engen Kurven und steilen Passagen. Ergänzt durch die Königstour von Gerlos über Almen und Serpentinen bis zum Gipfel des Isskogels.

Singletrails & Königstour entdecken

Top Aktivitäten

Vielfalt erleben – von sportlich bis genussvoll

Golfplatz Zillertal-Uderns – 18-Loch-Paradies in den Alpen

Naturparkhaus Ginzling – Ausstellung „Verborgene Schätze“

BrauKunstHaus – Tirols Biergeschichte multimedial erleben

Erlebnissennerei Mayrhofen – Heumilch & Verkostung

Geheimtipp

Wo Abenteuer zu Erinnerungen werden

Das Zillertal ist bekannt für Wandergenuss und Naturerlebnisse – doch es kann auch anders. Wer das Abenteuer sucht, entdeckt in den Bergen die wilde Seite des Tals und erlebt den Sommer mit einer ordentlichen Portion Adrenalin.

Schon die Auffahrt mit der Spieljochbahn weckt Vorfreude. Oben wartet mit dem Hochseilgarten ein actionreicher Start: gesichert über Seile und Plattformen, Schritt für Schritt in luftiger Höhe. Der Flying Fox setzt dem Erlebnis die Krone auf – frei schwebend über der alpinen Landschaft, zwischen Nervenkitzel und Panorama.

Ein Bergsommer, der zeigt, wie aufregend das Zillertal sein kann – aktiv, intensiv und unvergesslich.

Höhenluft und Herzklopfen

Genuss mit Tradition im Zillertal

Kulinarik erleben
Hüttenkulinarik im Zillertal

Genuss mit Weitblick – regionale Spezialitäten auf der Alm

Ob bei einer Genusswanderung, beim Bergsteigen oder auf einer Mountainbike-Tour: Über 150 Zillertaler Hütten und Berggasthäuser laden unterwegs zur Rast ein – Panoramablicke auf die Bergwelt inklusive.

Die Zillertaler Hüttenkulinarik schöpft aus einer langen Tradition. Noch heute bereiten viele Wirte ihre Spezialitäten wie Bachforellen, Wild oder selbstgeräucherten Speck nach Familienrezepten zu. Natürliche Qualitätsprodukte aus der Region stehen dabei im Mittelpunkt: Käse aus reiner Heumilch, frisch gebackenes Brot und Fleisch aus eigener oder lokaler Landwirtschaft, verfeinert mit Waldfrüchten und Wiesenkräutern.

Viele Genusshütten sind bequem mit den Sommerbergbahnen erreichbar – ideal für eine genussvolle Pause hoch über dem Tal.

Zur Hüttenkulinarik

Top-Events

Von actiongeladenen Sportveranstaltungen bis zu stimmungsvollen Festen – erlebt den Sommer im Zillertal mit unvergesslichen Highlights!

Brauchtum im Zillertal

Almabtriebe, Dorffeste und gelebte Traditionen prägen den Sommer im Zillertal. Brauchtumsveranstaltungen geben Einblicke in Kultur, Musik und Handwerk der Region.

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Musik im Zillertal

Von Blasmusik bis modernen Klängen: Musikveranstaltungen begleiten den Sommer im Zillertal und sorgen für stimmungsvolle Momente in alpiner Kulisse.

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Sportevents im Zillertal

Von Bergläufen über Bike-Events bis zu alpinen Wettkämpfen: Sportveranstaltungen im Zillertal verbinden Bewegung, Wettbewerb und beeindruckende Bergkulisse.

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Kontakt
Zum Sommerurlaub in Österreich

Zillertal Tourismus

Gewerbegebiet Nord 1

6262 Schlitters

Telefon: +43 5288 87187

info@zillertal.at
www.zillertal.at
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