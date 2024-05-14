Aldiana Club Resorts
Bergeweise Winterspaß
Einleitung
Skispaß meets Clubfeeling! In den Aldiana Clubs Hochkönig, Salzkammergut und Schlanitzen Alm geht’s nach dem Frühstück direkt auf die Piste. Wer mag, reserviert Ski-, Snowboard- oder Langlaufkurse! Viel Spaß, und im Reisepreis enthalten, verspricht auch das Ski-Guiding in den Clubs Hochkönig und Salzkammergut. Spielerisch erlernen Kids das Skifahren mit ihren Freunden. Und den Eltern bleibt dank bester Betreuung Zeit für ausgiebiges Après-Ski!
Für Familienurlaub in Österreich
Natürlich Skifahren! Denn dafür sind die Bedingungen ideal. Die Skigebiete punkten mit einer Vielzahl an Pisten aller Schwierigkeitsgrade und speziellen Kinderbereichen mit sanften Pisten, Skischulen, Kinderparks und leicht erreichbaren Bergbahnen.
Rodeln macht der ganzen Familie Spaß. Unsere Skigebiete haben extra Rodelbahnen, zum Teil bieten sie auch Nachtrodeln unter Flutlicht an.
Winterwandern ist großartig, um die verschneite Winterlandschaft zu erkunden. Oft gibt es speziell präparierte Winterwanderwege.
Schneemannbauen und Schneeballschlachten machen Kindern in jedem Alter Spaß – und die Erwachsenen werden wieder jung.
Vor allem auf Kinder üben Weihnachtsmärkte einen besonderen Zauber aus. Es duftet nach gebrannten Mandeln und Waffeln, die Vorfreude aufs Weihnachtsfest steigt und Karussells und Leckereien machen einen Riesenspaß!
Einleitung
URLAUB UNTER FREUNDEN
Aldiana ist nicht nur ein Club. Aldiana ist auch ein Lebensgefühl: Alles tun können, nichts müssen. Das Gefühl angekommen zu sein – vom ersten Moment an. Weil du hier auf Menschen triffst, mit denen ihr die Freude an Exklusivität, erstklassiger Küche, Sport und Fitness, Entertainment und Events teilt. Die genau wie ihr als Sportler, Feinschmecker, Genießer die schönste Zeit des Jahres mit Aldiana erleben wollen – ob als Single, Paar oder Familie. Eltern schätzen die Betreuung durch gut ausgebildetes Personal, ihre Kids fühlen sich unter Gleichaltrigen rundum wohl. Alle Gäste haben eins gemeinsam: Sie lieben das herzliche Miteinander, den Urlaub unter Freunden!
WINTERWUNDERSPASS
Er hat viele Fans – der Winter mit seinen verschneiten Landschaften und perfekt präparierten Pisten. Für Skifahrer, Snowboarder, Langläufer, Wanderer und Rodelfans ist er die schönste Jahreszeit. Willkommen zum Winterspaß in den Aldiana Club Resorts! Hier erwarten euch modernste Ausrüstung, professionelle Skikurse, kostenfreies Ski-Guiding und bequeme Skibusse – für unvergessliche Tage und bergeweise Spaß im Schnee.
Skifahren ist nicht alles. Aber in den Österreich Clubs geht auch alles außer Skifahren! Zauberhaft ist im Aldiana Club Ampflwang eine Kutschfahrt durch den Hausruckwald oder eine Schneeschuhwanderung, actionreich die Winterrodelbahn oder Winter-Paragliding. Auch der Einkehrschwung geht ohne Skifahren – die meisten Almhütten sind gut erreichbar.
Aldiana Club Ampflwang
Familienspaß in der Natur
4 Übernachtungen im Doppelzimmer
inkl. hochwertiger Vollpension Plus
Große Reitanlage direkt am Club
Indoor-Spielpark Flosse Abenteuerland auf 500 m² (neu renoviert)
Nutzung des Welldiana Club Spa und umfangreiches Sportangebot inkl. Fitnesskursen und Schnupperstunden
Zimmer für Hundefreunde mit Fress-, Trinknapf und Hundedecke
Betreuung der 2- bis 6-Jährigen von 09.00 bis 20.30 Uhr, in der deutschen Ferienzeit spezielle Programme für die 7- bis 17-Jährigen
4 Nächte inkl. Vollpension Plus bereits ab € 460 p. P. im DZ
Einleitung
Wen es im Winter hinaus in die Natur zieht, wird die sanften Hügel rund um das Club Resort lieben! Erlebe wertvolle Familienzeit bei Wanderungen oder Ausritten im ausgedehnten Wegenetz der oberösterreichischen Landschaft. Lasst euch dazu von landestypischer und internationaler Kulinarik verwöhnen. Wohlige Entspannung gibt's im Welldiana Club Spa.
Bewegt durch den Winter: Zum Beispiel im modernen Reitzentrum mit Doppel-Reithalle, Longier- und Reitplätzen sowie Kursen für jedes Alter und Können. Sportliche Action steht auch auf 3 Tennisplätzen in der Halle, bei den GroupFitness Classes wie Indoor Cycling, Jumping Fitness und noch mehr auf dem Programm. Rund um den Club und in der Region gibt es einiges zu entdecken – auch für Familien und Hundebesitzer. Und bei jedem Wetter lockt großer Spaß die kleinen Helden ins neue Flosse Abenteuerland. Was für ein Glück!
FLOSSE ABENTEUERLAND
Riesenrutschen, Bällebad, Ballspielebene, Kletterturm, Tischtennis, Tischfußball und vieles mehr: Das Flosse Abenteuerland geht frisch aufpoliert in eine neue Saison voller Spaß für Kids. Neben Ninja-Parkour und Trampolin-Park ist das neue Spielgerüst das Highlight des 500 m² großen Indoor-Spielparadieses. Einzigartig bei Aldiana!
Der Club liegt mitten im Hausruckwald in Oberösterreich, im Ort Ampflwang, je knapp eine Autostunde von Salzburg, Linz und Passau entfernt. Er verfügt über einen Innen- und einen Außenpool, ein Panorama-Restaurant, mehrere Bars, Theater, Nightclub Rauchkuchl, ein großes Seminarzentrum mit 9 Tagungsräumen, Welldiana Club Spa, zahlreiche Sportmöglichkeiten. Flosse Club mit Spielplatz, Outdoor-Abenteuerspielplatz und 500 m² großem Indoor-Spielpark Flosse Abenteuerland. WLAN in allen Bereichen des Clubs kostenfrei.
Club Highlights:
Neuer Look
Das Club Resort hat sich schick gemacht für euch: Die Zimmer und viele öffentliche Bereiche sind frisch renoviert.
In der Ruhe liegt die Kraft
Inmitten der Natur des weiten Hausruckwalds kommt ihr zur Ruhe und tankst neue Energie.
Tierisch gut
In vielen Clubbereichen sind Hunde willkommen. Dazu gibt's spezielle Hundezimmer und eine Hundespielwiese!
Komm ins Flosse Abenteuerland
Spiel und Spaß bei jedem Wetter und dabei neue Freunde finden. Der Indoor-Spielpark ist mit 500 m² riesig und wurde zudem gerade renoviert.
Hochgefühle hoch zu Ross
Vom Reitkurs in der großen Reitanlage im Club bis zum Ausritt in die Natur – bis zu 50 Schulpferde stehen bereit.
Aldiana Club Hochkönig im Salzburger Land
Auf dem Gipfel der Genüsse
4 Übernachtungen im Doppelzimmer
inkl. hochwertiger Halbpension Plus
Skiguiding inklusive
Ski- und Snowboardkurse für Anfänger können vor Ort kostenpflichtig dazugebucht werden
Umfangreiches Sportangebot inkl. Schnupper- und Fitnesskursen
Niveauvolle Tages- und Abendunterhaltung
Betreuung der 2- bis 6-Jährigen von 09.00 bis 20.00 Uhr, in der deutschen Ferienzeit spezielle Programme für die 7- bis 17-Jährigen nach den Skikursen am Nachmittag und Abend.
4 Nächte inkl. Halbpension Plus schon ab € 525 p. P. im DZ
Einleitung
Umgeben von schneebedeckten Gipfeln wird der Winter zur Lieblingssaison: Klare Bergluft auf 1.000 Metern Höhe und eine malerische Alpenkulisse machen Lust auf erstklassige Pisten und Loipen. Beim Kaffee oder dem Aperitif auf der Piazza wird’s gesellig und gemütlich. Für die kulinarischen Genüsse sorgt das Aldiana Küchenteam. So lecker!
Die Skiregion am Hochkönig ist bekannt für moderne Liftanlagen, erstklassige Pisten und Loipen, einen aufregenden Snowpark und die lange Naturrodelbahn – und damit ein Traum für Skifahrer, Snowboarder und Langläufer. Der kostenlose Skibus bringt euch zum Lift. Moderne Cardio- und Krafttrainingsgeräte im Fitness-Studio machen euch startklar für die Piste, im Welldiana Club Spa könnt ihr entspannen. Köstlich und gesund wird’s an unseren Buffets und den über 50 Almhütten mit ihren regionalen Spezialitäten.
Der Club liegt auf ca. 1.000 m Höhe oberhalb des Ortes Mühlbach am Hochkönig im Salzburger Land. Bischofshofen ist 9 km, Salzburg 65 km vom Club entfernt. Er verfügt über einen Innenpool mit Whirlpool, Panorama-Restaurant, verschiedene Bars, Piazza mit Theater, Nightclub, Welldiana Club Spa, großes Sportangebot, Flosse Club mit Spielplatz, Tagungsmöglichkeiten. WLAN im gesamten Club kostenfrei.
Club Highlights:
Der Ausblick? Atemberaubend
Das Club Resort thront auf einem 1.000 m hohen Plateau. Nur das imposante Hochkönig-Massiv liegt höher
Ein Skigebiet für Schneekönige
Eine der schönsten Skischaukeln und ganze 120 Pistenkilometer zeichnen das Skigebiet Hochkönig aus
Hüttenzauber und Almidylle
Almhütten von stylisch bis urig locken mit hausgemachten Köstlichkeiten, Geselligkeit und Spaß. Aber auch mit gemütlichen Liegestühlen in der Sonne
Kleine kommen ganz groß raus
In der Skischule lernen schon die Kleinsten die Fahrt auf der weißen Pracht. Sehr entspannt: Die Betreuer vom Flosse Club kümmern sich um die Kids auf dem Weg zum Skikurs und zurück
Nach der Abfahrt kommt die Party
Was muss nach einem Tag Pistenspaß kommen? Richtig, der Après-Ski-Spaß. Schöner kann ein Skitag nicht enden
Das Skigebiet
Der Gipfel der Gefühle
Am Hochkönig erwartet euch entspannter Skigenuss mit märchenhafter Kulisse. 120 Pistenkilometer, 33 moderne Lifte und beste Schneeverhältnisse von Dezember bis April laden von Mühlbach bis Maria Alm ein. Tiefschneeabfahrten, Waldpisten, Tourengebiete und Loipen mit Panorama runden das Wintererlebnis ab – inklusive gemütlicher Hütten für die Einkehr.
Blue Tomato Kings Park
Snowboarder und Freestyler begeistert der 1,8 km lange Snowpark, gespickt mit feinsten Freestyle-Elementen direkt neben der Kings Cab.
Die Königstour
Mit der Königstour zwischen Mühlbach, Dienten und Maria Alm erlebt ihr eine der besten Skirunden der Alpen. Die unglaubliche Strecke von 35 durchgehenden Pistenkilometern und 7.500 m Höhenunterschied bietet Ski total in allen Facetten. Optimal geeignet für erlebnisreiche Tagesausflüge mit der ganzen Familie.
Events im Aldiana Club Hochkönig
16. bis 19. Dezember 2025 – Ski & Fun Opening
Stimmungsvollen Saisonauftakt mit perfektem Schnee, Musik und guter Laune.
3. bis 10. Januar 2026 – Hochköniglicher Hochgenuss
Eine Woche voller Genussmomente – kulinarisch, landschaftlich und sportlich.
3. bis 6. April 2026 – Ski & Fun Finale
Sonnenskilauf, lässige Stimmung und letzte Schwünge im Firn.
Der Gipfel der Gefühle
Am Hochkönig erwartet euch entspannter Skigenuss mit märchenhafter Kulisse. 120 Pistenkilometer, 33 moderne Lifte und beste Schneeverhältnisse von Dezember bis April laden von Mühlbach bis Maria Alm ein. Tiefschneeabfahrten, Waldpisten, Tourengebiete und Loipen mit Panorama runden das Wintererlebnis ab – inklusive gemütlicher Hütten für die Einkehr.
Blue Tomato Kings Park
Snowboarder und Freestyler begeistert der 1,8 km lange Snowpark, gespickt mit feinsten Freestyle-Elementen direkt neben der Kings Cab.
Die Königstour
Mit der Königstour zwischen Mühlbach, Dienten und Maria Alm erlebt ihr eine der besten Skirunden der Alpen. Die unglaubliche Strecke von 35 durchgehenden Pistenkilometern und 7.500 m Höhenunterschied bietet Ski total in allen Facetten. Optimal geeignet für erlebnisreiche Tagesausflüge mit der ganzen Familie.
Events im Aldiana Club Hochkönig
16. bis 19. Dezember 2025 – Ski & Fun Opening
Stimmungsvollen Saisonauftakt mit perfektem Schnee, Musik und guter Laune.
3. bis 10. Januar 2026 – Hochköniglicher Hochgenuss
Eine Woche voller Genussmomente – kulinarisch, landschaftlich und sportlich.
3. bis 6. April 2026 – Ski & Fun Finale
Sonnenskilauf, lässige Stimmung und letzte Schwünge im Firn.
Aldiana Club Salzkammergut
Wellness in Weiss
4 Übernachtungen im Doppelzimmer
Alle Zimmer sind frisch renoviert
inkl. hochwertiger Halbpension Plus
Thermen-Eintritt in die direkt angeschlossene 8.000 qm große Thermenwelt
Umfangreiches Sportangebot inkl. GroupFitness Classes und Schnupperstunden
Loipenpass und Skiguiding inklusive
Ski- und Snowboardkurse können kostenpflichtig dazu gebucht werden
Betreuung der 2- bis 6-Jährigen von 09.00 bis 20.00 Uhr, in der deutschen Ferienzeit Programme für die 7- bis 17-Jährigen nach den Skikursen am Nachmittag und am Abend
4 Nächte inkl. Halbpension Plus schon ab € 654 p. P. im DZ
Einleitung
Verschneite Berge, weiße Wiesen, gefrorene Seen, die Baumkronen mit weißen Häubchen: Das ist die Bühne für deinen Winterzauber im Aldiana Club Salzkammergut. Nach einem aktiven Tag draußen im warmen Thermalwasser der GrimmingTherme gleich neben dem Club Resort entspannen und dann die kreativen Köstlichkeiten des Aldiana Küchenteams genießen.
Er ist einer unserer abwechslungsreichsten Clubs: Mit riesigem Sportangebot und der GrimmingTherme nebenan findet hier die ganze Familie ihr Urlaubsglück. Für Clubgäste ist der Eintritt in die Therme frei! Der Schnee lockt Skifahrer, Snowboarder oder Schneeschuhwanderer ins Freie. Das Loipennetz direkt am Club lässt mit klassisch gespurten oder Skating-Loipen keine Wünsche offen – Langläuferherz, was will man mehr? Und wenn euch das nicht genügt, könnt ihr euch im Fitness-Studio oder bei GroupFitness Classes auspowern.
Der Club liegt auf ca. 800 m Höhe in Bad Mitterndorf, im Drei-Städte-Eck zwischen Graz (ca. 150 km), Salzburg (ca. 90 km) und Linz (ca. 140 km). Er verfügt über die GrimmingTherme mit Welldiana Club Spa, geräumiges Panorama-Restaurant, Bar, Theater, Skishop (Verleih und Service), ein uriges Stüberl, zahlreiche Sportmöglichkeiten, Boutique und Flosse Club. WLAN in den Zimmern, in verschiedenen Bereichen des Clubs und in der Therme kostenfrei
GRIMMINGTHERME
Bis zu den Ohren im dampfend warmen Wasser des Außenbereichs der GrimmingTherme und mit Blick auf die verschneite Bergwelt ist die Entspannung noch mal so tief! Klares Quellwasser aus den Tiefen der Erde speist die Thermalbecken. Clubgäste haben freien Eintritt!
Direkt mit dem Club verbunden erwarten euch hier eine entspannende Welt mit verschiedenen Innen- und Außenbecken, einem Saunadorf mit 9 verschiedenen Saunen und einem großen Thermal-Relaxbereich. Kinder erleben Action mit Kinderbecken und Rutsche und in der Flosse Schwimmschule.
Club Highlights:
Schöner als je zuvor
Schick, modern und auf der Höhe der Zeit – so lieben wir alle unseren Club. Deshalb haben wir frisch renoviert!
Der entspannteste Ort
Mit 9 Saunen und zahlreichen Ruhezonen wartet die GrimmingTherme gleich nebenan. Entspannung und Wasserspaß für Groß und Klein gibt es in Pools und Kinderbereich.
Schnee? Na klar!
Schneesicher und abwechslungsreich: Das Skigebiet Tauplitz begeistert alle – von Familien bis Freerider!
Loipen ohne Ende
Von der Haustür auf die Loipe: Direkt am Club geht der Spaß los ins bestens gespurte Loipennetz – das größte Österreichs.
Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten
Auch abseits von Skipiste und Loipe gibt’s viel zu erleben: zum Beispiel Winterzauber, Naturerlebnisse und das älteste Salzbergwerk der Welt.
Das Skigebiet
Die Tauplitz: Schneesicheres Ski-Juwel
Dank ihrer geografischen Lage zählt die Tauplitz zu den schneesichersten Skigebieten der Alpen. Von Anfang Dezember bis April garantiert moderne Beschneiung beste Bedingungen. Ausgezeichnet mit 4 von 5 Sternen bei skiresort.de überzeugt die Tauplitz durch Sauberkeit, Schneesicherheit und Vielfalt. Besonders Familien schätzen das weitläufige Skigebiet mit 700 Höhenmetern, urigen Hütten und naturnahen Freeride-Geländen.
Skilanglauf - Loipenspass Inklusive
Die Steirische Salzkammergut-Loipe zählt zu den modernsten in den Alpen. Im Ausseerland gelegen, verbindet sie Bad Mitterndorf, Tauplitz und Pichl/Kainisch. Das 180 km lange Netz ist bestens präpariert und bietet ideale Bedingungen für Klassik und Skating. Auch die Loipen im Tauplitzalm-Gebiet ergänzen das Angebot. Hütten, Gaststuben und regionale Küche sorgen direkt an der Loipe für das passende Wintererlebnis.
Events im Aldiana Club Salzkammergut
24. bis 31.01.2026 – Langlauf-Tage mit Tobias Angerer & Trond Nystad
Auf in die Spur mit den Profis! Eine Woche voller Technik, Tipps und Inspiration erwartet euch – gemeinsam mit dem ehemaligen Weltklasse-Langläufer Tobias Angerer und Erfolgscoach Trond Nystad. Ideal für alle, die ihren Stil verbessern und unvergessliche Wintertage auf der Loipe erleben wollen.
Die Tauplitz: Schneesicheres Ski-Juwel
Dank ihrer geografischen Lage zählt die Tauplitz zu den schneesichersten Skigebieten der Alpen. Von Anfang Dezember bis April garantiert moderne Beschneiung beste Bedingungen. Ausgezeichnet mit 4 von 5 Sternen bei skiresort.de überzeugt die Tauplitz durch Sauberkeit, Schneesicherheit und Vielfalt. Besonders Familien schätzen das weitläufige Skigebiet mit 700 Höhenmetern, urigen Hütten und naturnahen Freeride-Geländen.
Skilanglauf - Loipenspass Inklusive
Die Steirische Salzkammergut-Loipe zählt zu den modernsten in den Alpen. Im Ausseerland gelegen, verbindet sie Bad Mitterndorf, Tauplitz und Pichl/Kainisch. Das 180 km lange Netz ist bestens präpariert und bietet ideale Bedingungen für Klassik und Skating. Auch die Loipen im Tauplitzalm-Gebiet ergänzen das Angebot. Hütten, Gaststuben und regionale Küche sorgen direkt an der Loipe für das passende Wintererlebnis.
Events im Aldiana Club Salzkammergut
24. bis 31.01.2026 – Langlauf-Tage mit Tobias Angerer & Trond Nystad
Auf in die Spur mit den Profis! Eine Woche voller Technik, Tipps und Inspiration erwartet euch – gemeinsam mit dem ehemaligen Weltklasse-Langläufer Tobias Angerer und Erfolgscoach Trond Nystad. Ideal für alle, die ihren Stil verbessern und unvergessliche Wintertage auf der Loipe erleben wollen.
Aldiana Club Schlanitzen Alm
Willkommen auf der Alm!
4 Übernachtungen im Doppelzimmer
inkl. hochwertiger Vollpension Plus
Umfangreiches Sportangebot inkl. GroupFitness Classes und Schnupperstunden
Betreuung der 2- bis 6-Jährigen von 09.00 bis 20.00 Uhr, in der deutschen Ferienzeit Programme für die 7- bis 17-Jährigen nach den Skikursen am Nachmittag und am Abend
4 Nächte inkl. Halbpension Plus schon ab € 903 p. P. im DZ inkl. Skipass und Skikurs
Einleitung
Erst kurz dabei und doch schon ein beliebtes Mitglied der Aldiana Familie. Das finden wir spitze! Kein Wunder, liegt unser Gipfelstürmer doch in 1.400 m Höhe im Feriendorf Sonnleitn – Panoramablick auf die Berge und beste Chancen auf Sonnenschein, wie es ihn im Winter nur auf der Südseite der Alpen gibt, inklusive. So macht das Skifahren doppelt Spaß!
Garantierte Schneesicherheit, 110 Kilometer perfekt präparierte Pisten, 30 Bergbahnen und Lifte – unser Aldiana Club Schlanitzen Alm ist ein Traum für Skifahrer und Snowboarder. Sie starten direkt von der Haustür auf die Piste, Skipässe und Kurse sind schon im Reisepreis enthalten. Natürlich glänzt er auch in luftiger Höhe mit allem, was ihr an Aldiana liebt: zum Beispiel der beliebten ConnectBar, entspannenden Behandlungen im Welldiana Club Spa und den köstlichen Kreationen unseres Küchenteams.
In der Region Nassfeld in Kärnten liegt das Club Resort an einem Hang im Feriendorf Sonnleitn auf einer Höhe von 1.400 m mit imposantem Blick auf die umliegenden Bergmassive. Der nächste Ort Tröpolach liegt 12 km, der Bahnhof Villach 60 km und der Flughafen Klagenfurt 115 km entfernt. Der Club verfügt über einen Innenpool, Buffet-und Spezialitätenrestaurant, 2 Bars, ein Theater und einen Nightclub Blue Dolphin. Welldiana Club Spa, großes Sportangebot und Flosse Club. WLAN im gesamten Club kostenfrei.
Club Highlights:
Ski in – Ski out
Einen kürzeren Weg zum Skispaß gibt’s wohl kaum. Unser Club liegt direkt am Lift!
Urlaub mit Weitsicht
Man könnte Stunden damit verbringen: Wegen solcher Ausblicke wie hier auf das Gailtal und die umliegenden Berge wurde der Begriff „Panoramalage“ erfunden!
Ein Skigebiet, das glücklich macht
110 blaue, rote und schwarze Pistenkilometer, für Anfänger bis Pistenprofi, für Familie bis Freerider: Hier gibt’s alles, was Skifahrer sich wünschen – bestens präpariert.
Après-Ski und Hüttengaudi
Wer Ski fährt, muss auch feiern können. Willkommen zu den Partys im Club. Seid ihr dabei?
Sonnige Südalpen
Von der Sonne verwöhnt: Hier lässt sie sich im Schnitt 100 Stunden länger blicken als in den nördlichen Alpen.
Das Skigebiet
Skipass & Skikurse inklusive auf der Schlanitzen Alm
Im Aldiana Club Schlanitzen Alm sind Gruppenkurse für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren sowie Snowboardkurse ab 10 Jahren im Reisepreis enthalten. Den Skipass fürs Nassfeld bekommt ihr kostenfrei an der Rezeption – bei Aufenthalten ab 4 Nächten (An- und Abreisetag ausgenommen) oder 1 Tag pro Nacht bei kürzerem Aufenthalt. Eine Aufteilung auf nicht zusammenhängende Tage ist nicht möglich.
Sonnenski im Nassfeld
Ob zum Skifahren und Boarden, zum Relaxen und Entspannen oder zum Spaßhaben mit der Familie: Im Schneeparadies rund ums Nassfeld kommt einfach jeder auf seine Kosten! Winterurlaub in der Sun Ski World ist mehr als nur Pistensport. Denn Skifahren in den Kärntner Bergen ist ein Erlebnis, das mehr bietet. Skiresort.de bewertete das Gebiet 2024 mit 4,4 von 5 Sternen. Mit 5 Sternen wurden u.a. die Kategorien Pistenvielfalt und -präparierung, Liftanlagen und Familien ausgezeichnet.
Sun Ski World Nassfeld
Mit 30 Liften neuesten Standes bis auf über 2.000 m erreicht ihr blaue, rote und schwarze Pisten von insgesamt 110 km Länge und beeindruckender Vielfalt. Dazu 24 Hütten und Restaurants für jeden Geschmack. Von überall aus lässt sich das unvergleichliche Bergpanorama auf die Karnischen oder Julischen Alpen, die Hohen Tauern und die Karawanken genießen, dazu die satten 850 Sonnenstunden in der Saison. Kein Wunder, dass da auch italienisches Lebensgefühl entsteht, sobald man über die Grenze nach Italien gelangt ist.
Events im Aldiana Club Schlanitzen Alm
13. bis 16. Dezember 2025 – Ski & Fun Opening
Mit Schwung in den Winter starten.
10. bis 17. Januar 2026 – Kölsche Woche
Rheinische Lebensfreude auf 1.400 Metern.
14. bis 21. März 2026 – Partywoche
Feiern, Skifahren, Sonne genießen.
8. bis 11. April 2026 – Ski & Fun Finale
Zum Saisonabschluss noch einmal alles geben.
Skipass & Skikurse inklusive auf der Schlanitzen Alm
Im Aldiana Club Schlanitzen Alm sind Gruppenkurse für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren sowie Snowboardkurse ab 10 Jahren im Reisepreis enthalten. Den Skipass fürs Nassfeld bekommt ihr kostenfrei an der Rezeption – bei Aufenthalten ab 4 Nächten (An- und Abreisetag ausgenommen) oder 1 Tag pro Nacht bei kürzerem Aufenthalt. Eine Aufteilung auf nicht zusammenhängende Tage ist nicht möglich.
Sonnenski im Nassfeld
Ob zum Skifahren und Boarden, zum Relaxen und Entspannen oder zum Spaßhaben mit der Familie: Im Schneeparadies rund ums Nassfeld kommt einfach jeder auf seine Kosten! Winterurlaub in der Sun Ski World ist mehr als nur Pistensport. Denn Skifahren in den Kärntner Bergen ist ein Erlebnis, das mehr bietet. Skiresort.de bewertete das Gebiet 2024 mit 4,4 von 5 Sternen. Mit 5 Sternen wurden u.a. die Kategorien Pistenvielfalt und -präparierung, Liftanlagen und Familien ausgezeichnet.
Sun Ski World Nassfeld
Mit 30 Liften neuesten Standes bis auf über 2.000 m erreicht ihr blaue, rote und schwarze Pisten von insgesamt 110 km Länge und beeindruckender Vielfalt. Dazu 24 Hütten und Restaurants für jeden Geschmack. Von überall aus lässt sich das unvergleichliche Bergpanorama auf die Karnischen oder Julischen Alpen, die Hohen Tauern und die Karawanken genießen, dazu die satten 850 Sonnenstunden in der Saison. Kein Wunder, dass da auch italienisches Lebensgefühl entsteht, sobald man über die Grenze nach Italien gelangt ist.
Events im Aldiana Club Schlanitzen Alm
13. bis 16. Dezember 2025 – Ski & Fun Opening
Mit Schwung in den Winter starten.
10. bis 17. Januar 2026 – Kölsche Woche
Rheinische Lebensfreude auf 1.400 Metern.
14. bis 21. März 2026 – Partywoche
Feiern, Skifahren, Sonne genießen.
8. bis 11. April 2026 – Ski & Fun Finale
Zum Saisonabschluss noch einmal alles geben.
Unsere TippsOb Winteraction, Naturerlebnis oder tierfreundlicher Urlaub – in den Aldiana Clubs erwarten euch unvergessliche Momente, die für jeden Geschmack etwas Besonderes bieten.
Rodelspaß am Hochkönig
3,6 km Rodelvergnügen ab der Kopphütte – durch die verschneite Landschaft bis in den Ort. Ein Riesenspaß für Groß und Klein!
Mit dem Moonbike durchs Salzkammergut
Mit dem leisen E-Snowbike geht’s nachhaltig durch den Schnee. Ab 14 Jahren, direkt beim Aldiana Club Salzkammergut buchbar.
Pistenspaß & Sonnenskilauf in Kärnten
Direkt an der Piste gelegen, bietet der Club Schlanitzen Alm Sonne, Schnee und 110 Pistenkilometer. Skipass ist inklusive!
WINTER FRÜHBUCHER-VORTEIL UND YOUNG RABATT
Urlaubslust? Dann sichere dir jetzt für kurze Zeit deinen Winterurlaub bei Aldiana inklusive tollen Angeboten und Erholungsmomenten für allein, zu zweit oder die ganze Familie.
10% FRÜHBUCHER VORTEIL
In allen Aldiana Club Resorts spart ihr bei Buchung bis zum 31.08.2025 10 % vom Hotelpreis pro Person bei einem Aufenthalt ab 4 Nächte in den Österreich Clubs von Aldiana.
MIT ALDIANA YOUNG € 100,– SPAREN
Junge Erwachsene von 18 bis 30 Jahre erhalten in den Aldiana Club Resorts in Österreich eine Ermäßigung bis zu € 100,– pro kompletter Woche bei eigener Anreise. (Bestpreis-Zimmer ausgenommen). Aldiana YOUNG ist kombinierbar mit weiteren Preisvorteilen.
Aldiana GmbH
Emil-von-Behring-Straße 6
9997 Frankfurt
Telefon: +49 234 915 547 609