Winterwunder und unvergessliche Erlebnisse bei Aldiana

URLAUB UNTER FREUNDEN

Aldiana ist nicht nur ein Club. Aldiana ist auch ein Lebensgefühl: Alles tun können, nichts müssen. Das Gefühl angekommen zu sein – vom ersten Moment an. Weil du hier auf Menschen triffst, mit denen ihr die Freude an Exklusivität, erstklassiger Küche, Sport und Fitness, Entertainment und Events teilt. Die genau wie ihr als Sportler, Feinschmecker, Genießer die schönste Zeit des Jahres mit Aldiana erleben wollen – ob als Single, Paar oder Familie. Eltern schätzen die Betreuung durch gut ausgebildetes Personal, ihre Kids fühlen sich unter Gleichaltrigen rundum wohl. Alle Gäste haben eins gemeinsam: Sie lieben das herzliche Miteinander, den Urlaub unter Freunden!

WINTERWUNDERSPASS

Er hat viele Fans – der Winter mit seinen verschneiten Landschaften und perfekt präparierten Pisten. Für Skifahrer, Snowboarder, Langläufer, Wanderer und Rodelfans ist er die schönste Jahreszeit. Willkommen zum Winterspaß in den Aldiana Club Resorts! Hier erwarten euch modernste Ausrüstung, professionelle Skikurse, kostenfreies Ski-Guiding und bequeme Skibusse – für unvergessliche Tage und bergeweise Spaß im Schnee.

Skifahren ist nicht alles. Aber in den Österreich Clubs geht auch alles außer Skifahren! Zauberhaft ist im Aldiana Club Ampflwang eine Kutschfahrt durch den Hausruckwald oder eine Schneeschuhwanderung, actionreich die Winterrodelbahn oder Winter-Paragliding. Auch der Einkehrschwung geht ohne Skifahren – die meisten Almhütten sind gut erreichbar.